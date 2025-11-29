Присоединяйтесь к масленичным гуляньям, ощутите радость от общения и отведайте ароматных свежеприготовленных блинов.
В программе посещение главных достопримечательностей Суздаля, Плеса, Костромы и Переславля-Залесского: вы увидите величественные соборы и побываете в «столице» русского пейзажа.
Погрузитесь в атмосферу традиционного народного праздника, который оставит в вашем сердце только теплые воспоминания.
Программа тура по дням
Посещение Суздаля и Плеса, переезд в Кострому
07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро ВДНХ, стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Юрий Бычков, находясь в Суздале, назвал его «Сладко-музейным городом-уникумом». Он с удивлением отмечал его популярность и большое количество людей.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю. В программе:
- посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского Кремля, по археологическим данным, существующего с X века;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Обед в кафе.
Масленичные потехи в Музее деревянного зодчества.
Среди рубленых изб, скрипучих мельниц, церквей, колодцев и амбаров суздальского Музея деревянного зодчества развернутся веселые масленичные гулянья с народными играми и конкурсами, традиционными забавами, шуточными боями, выступлениями фольклорных коллективов и угощениями (за доплату по желанию на месте).
Отправление в г. Плес.
Обзорная экскурсия по г. Плесу –«столице» русского пейзажа. Здесь нашли вдохновение великие художники, певцы и писатели.
Осмотр достопримечательностей города:
- Соборной горы, с которой открывается живописная панорама на город;
- Памятника Василию I. Это первый и единственный памятник князю Василию I – сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли.
- Базарной площади, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году;
- Набережной Плеса. Это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей. Каменные купеческие владения.
Переезд в г. Кострому. Размещение.
Базовое размещение: парк-отель «Сусанин» 3*, г. Кострома.
Обзорные экскурсии по Костроме и Переславлю-Залесскому, масленичные гулянья
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма,
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – «колыбель» династии Романовых. В Ипатьевском монастыре (главном символе города) от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославилась великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Посещение Музея «Русские сласти» с дегустацией сладостей от Костромского производителя.
Обед в кафе.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, «колыбелью» русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, сохранившееся до наших дней.
Посещение Палаты Царя Берендея с программой «Широкая Масленица в Берендеевом царстве».
Программа:
- гостей встретят берендейки-веселушки песнями величальными, шутками остроумными да чарочкой медовухи. Сударушки-сказительницы поведают легенду о Царе Берендее, расскажут о житье-бытье простых берендеев;
- русские народные масленичные потехи – бои подушками, шуточные баталии, хороводы, веселые конкурсы на удаль да смекалку;
- какая же Масленица без блина? Каждый сможет угоститься ароматным чаем с блинами;
- завершится праздничное гуляние сожжением Масленицы.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву, станция метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Костроме.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Сусанин 3*
|14 790
|16 590
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб. (1 человек в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Сусанин парк-отель
«Сусанин Парк Отель» расположен на окраине Костромы, в окружении живописного хвойного леса. Дорога до исторического центра займет от 10 до 20 минут.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различных категорий. Они оснащены телевизором, бесплатным Wi-Fi, холодильником. Собственная ванная комната обустроена средствами личной гигиены. В некоторых вариантах имеется сауна.
В проживание включен вкусный завтрак по системе «шведский стол». Также можно посетить заведения на территории — рестораны русской и европейской кухни с красивыми интерьерами и приятной атмосферой.
В отеле есть все возможности для разнообразного отдыха: беседки и мангалы, банный комплекс, бильярд, настольный теннис, детская комната. Доступна аренда велосипедов и спортивного инвентаря. Железнодорожный вокзал находится в 7 км, а аэропорт в 12,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание, указанное в программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Питание: завтрак во второй день2 обеда (если выбран тариф с обедами)
- Завтрак во второй день
- 2 обеда (если выбран тариф с обедами)
- Размещение в гостинице
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Одноместное размещение в номере гостиницы - 3 000 руб
- Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
- Обеды (если выбран тариф без обедов)
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию стоит знать о туре?
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
- При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.