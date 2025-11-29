1 день

Посещение Суздаля и Плеса, переезд в Кострому

07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро ВДНХ, стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Суздаль.

Создатель маршрута «Золотого кольца» Юрий Бычков, находясь в Суздале, назвал его «Сладко-музейным городом-уникумом». Он с удивлением отмечал его популярность и большое количество людей.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю. В программе:

посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского Кремля , по археологическим данным, существующего с X века;

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.

Обед в кафе.

Масленичные потехи в Музее деревянного зодчества.

Среди рубленых изб, скрипучих мельниц, церквей, колодцев и амбаров суздальского Музея деревянного зодчества развернутся веселые масленичные гулянья с народными играми и конкурсами, традиционными забавами, шуточными боями, выступлениями фольклорных коллективов и угощениями (за доплату по желанию на месте).

Отправление в г. Плес.

Обзорная экскурсия по г. Плесу –«столице» русского пейзажа. Здесь нашли вдохновение великие художники, певцы и писатели.

Осмотр достопримечательностей города:

Соборной горы , с которой открывается живописная панорама на город;

Памятника Василию I. Это первый и единственный памятник князю Василию I – сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли.

Базарной площади, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году;

, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году; Набережной Плеса. Это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей. Каменные купеческие владения.

Переезд в г. Кострому. Размещение.

Базовое размещение: парк-отель «Сусанин» 3*, г. Кострома.

