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Переславль-Залесский и Ростов Великий. Экскурсии, обед в национальных традициях, посещение ремесленного двора

08:45 Сбор группы в Москве внутри Ленинградского вокзала, в центре зала у информационного стенда. Гид, встречающий группу, будет держать табличку с названием тура.

Переезд в Переславль-Залесский. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.

Отъезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.

Обед в национальных традициях.

Экскурсионная программа: Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.

Посещение ремесленного двора «Жар птица» для приобретения сувенирной продукции.

Отъезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Размещение в гостинице. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160