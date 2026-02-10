За 4 дня вы посетите Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Александров и Сергиев Посад.
Тур сочетает насыщенную экскурсионную программу, комфортное размещение, отличную кухню и живые впечатления, которые останутся с вами надолго. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Переславль-Залесский и Ростов Великий. Экскурсии, обед в национальных традициях, посещение ремесленного двора
08:45 Сбор группы в Москве внутри Ленинградского вокзала, в центре зала у информационного стенда. Гид, встречающий группу, будет держать табличку с названием тура.
Переезд в Переславль-Залесский. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр.
В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.
В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.
Отъезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Обед в национальных традициях.
Экскурсионная программа: Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.
Посещение ремесленного двора «Жар птица» для приобретения сувенирной продукции.
Отъезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль и Кострома. Экскурсии, гастрономический обед, дегустация в музее сыра
Завтрак.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Переезд в Кострому.
Гастрономический обед в ресторане русской кухни: ество холодное, хлебово, брашно горячее, блинчик с вареньем, чай, морс, хлеб.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!
Экскурсия в Музей сыра. Костромской сыр славится на всю Россию! Да что там, Россию – и в других местах знают и любят вкусный, ароматный костромской сыр. Иногда Кострому даже называют сырной столицей России.
Здесь представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия. Вы узнаете о сырных байках и традициях народов, сырных рекордах и необычных сортах, повеселитесь на интерактивной экскурсии и примите участие в дегустации.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и Владимир. Экскурсии, обед в национальных традициях, дегустация медовухи
Завтрак.
Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350году, Спасо-Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед в национальных традициях.
Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир. После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.
В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя. От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади. Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России. Прогулка по Пешеходной улице.
Размещение в гостинице. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Александров и Сергиев Посад. Экскурсии, Троице-Сергиева Лавра, обед в традициях русской и православной кухни
Завтрак.
Отправление в Александров – город на северо-востоке Владимирской области, опричная резиденция Ивана Грозного.
В Александрове сохранились незаурядные архитектурные памятники Александровой слободы, в том числе первая в России шатровая церковь.
Обзорная экскурсия по Александровской слободе: знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»).
Переезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед в ресторане «Маковец». Традиции русской и православной кухни были заложены и в Красногорских торговых рядах, где в начале XX века располагался трактир купца первой гильдии С. Г. Когтева. Сытные русские блюда в удивительном месте!
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Отправление группы в Москву.
Ориентировочное время прибытия на Ленинградский вокзал – 20:00-21:00 (без учета пробок).
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах в гостиницах:
- «Корона» в г. Ярославле;
- «Турист» в г. Иваново или «Сусанин Парк-отель» в г. Костроме (заезд 11-14.06);
- «Заря» / ГРК «Русская Деревня»/ «Амакс Золотое кольцо» в г. Владимире.
Стоимость тура на одного человека в зависимости от заезда и размещения, в руб:
|Заезды
|Двухместное
|Одноместное
|02.05, 11.06
|36 990
|41 990
|02.07, 16.07, 13.08
|34 990
|39 990
Дети до 14 лет – скидка 500 руб.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируются заранее), – 3 000 руб.
Возможно размещение «женское подселение» (при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Гостиница «Корона»
Гостиница «Корона» расположена в Ярославле. К услугам гостей номера с телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Гости могут пообедать в ресторане отеля, заказать доставку еды и напитков в номер или упакованные ланчи. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Гости могут посетить караоке-зал.
Предоставляется бесплатные Wi-Fi и парковка.
Спасо-Преображенский монастырь находится в 15 минутах езды. До местных кафе можно дойти за 5 минут. До железнодорожного вокзала — 3,7 км, а до аэропорта — 21,8 км.
Гостиничный комплекс «Турист»
Гостиничный комплекс «Турист» располагается в центре города, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой.
Отель предлагает гостям достойный сервис, уютные номера и дополнительные услуги для комфортного отдыха. В их числе сауна, ресторан, бильярдная, боулинг, велоспорт и другие. Такое разнообразие досуга точно скрасит ваше пребывание.
Номерной фонд представлен классическими номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 1,5 км, а до аэропорта — 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Гостиница «Сусанин Парк Отель»
Отель «Сусанин Парк Отель» находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.
Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.
Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. «БирШтадт» — ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.
Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около восьми километров, а до аэропорта 13 км.
Гостиница «Заря»
Гостиница «Заря» находится в центре Владимира, рядом с «Золотыми воротами». Из удобств: бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации и парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
На первом этаже работает ресторан, где готовят блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность «Золотые ворота», театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта — 4.2 км, до железнодорожного вокзала — 2.3 км.
Гостиница «Русская Деревня»
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть кафе и магазин.
Рядом располагаются парк «Дружба» – 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» – 6 км, до аэропорта «Владимир» – 1,6 км.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Проживание в стандартных номерах
- Питание, указанное по программе тура: 3 завтрака, 4 обеда
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание - ужины (бронируются за доп. плату заранее - 3 000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие правила действуют при бронировании тура?
При бронировании тура для одного туриста действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Может ли измениться программа тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.