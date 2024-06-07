2 день

Мышкин. Углич

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отъезд в г. Мышкин. Мышкин - это своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший старинную застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни. Город славился своими кузнецами и гончарами. Люди на месте современного Мышкина жили еще в V-III тысячелетиях до нашей эры. Городок же существовал здесь, по всей видимости, в XII-XIII веках, но был полностью разрушен татаро-монголами в 1238 году. Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: аллея славы, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом ремесел с кузницей и гончарной мастерской. Мышкины палаты - атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидите экзотических живых мышей.

Обед в кафе города.

Отъезд в г. Углич.

«Музей городского быта XIX века».

Музейная экспозиция, насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.

«Музей истории русской водки».

Выставочные стенды музея заполнены всевозможными видами русских алкогольных напитков из разных городов страны. Углич является родиной водочного короля — Петра Арсеньевича Смирнова.

Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич (резервные отели: «Мышк Инн 3*» г. Мышкин, «Азимут 3*» г. Углич). Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).

За ужином можно воспользоваться интересным предложением отеля «Чайка 3*» г. Углич - «Попробовать Углич на вкус» - принять участие в дегустации сыров, мясных изделий и Угличской минеральной воды (по желанию за дополнительную плату при бронировании тура, при наборе желающих от 10 человек).



В стенах единственного в стране всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия разработано более 90% всех сортов сыра. Самые любимые сыры россиян – родом из Углича. Угличская минеральная лечебно-столовая вода имеет золотые и серебряные медали за качество.

Углич - первый в России город, где начали делать колбасу «в промышленных объемах». Оказывается, «катись колбаской по Малой Спасской» тоже родом из Углича.

Дегустация сопровождается бокалом вина (для детей предусмотрена замена на безалкогольный напиток).



Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.