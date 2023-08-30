2 день

Касимов, Муром и Нижний Новгород

Завтрак.

Переезд в Гусь-Железный.

Фото-стоп у Троицкого собора.

Переезд в Касимов. Между Москвой и Рязанью, уже много веков стоит город, который сначала назывался Городцом Мещерским, позднее — Новым Низовым городом, еще позже Ханкирмэн — и это все Касимов.

Экскурсионная программа: величественные торговые ряды XIX века, Петровская застава, купеческие особняки, храмы города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви.

Памятники татарской архитектуры — мечеть с минаретом XV-XIX веков, Текие — мавзолей Шах-Али-Хана XVI века.

Поднявшись на минарет, высота которого 22 метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета.

Переезд в Муром — родину богатыря Ильи Муромца.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей.

Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи Петра и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и верности».

Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря — древнейшей обители Святой православной Руси.

Переезд в Нижний Новгород.

На следующий год после удачного похода на волжских булгар князь Юрий Всеволодович приказал поставить город в устье Оки: «решился укрепить за Русью важное место».

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.