Вас ждет увлекательное путешествие по маршруту: Коломна — Рязань — Гусь-Железный — Касимов — Муром — Нижний Новгород — Гороховец — Владимир — Боголюбово — Суздаль — Плёс — Кострома — Ярославль — Ростов Великий — Переславль-Залесский — Сергиев Посад.
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Начало путешествия. Знакомство с Коломной и Рязанью
07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Звезда Руси»).
Отправление в Коломну.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по старой части города.
Коломенский кремль — главный архитектурный ансамбль города, сохранивший стены и башни XVI века.
Это одна из самых мощных и больших крепостей России.
На территории кремля находится несколько улиц, 2 монастыря, музеи.
Все постройки отреставрированы и создают ощущение полного погружения в атмосферу XIX века.
Обед.
Переезд в Рязань.
Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского кремля — древней крепости и одной из основных достопримечательностей города.
Представляет собой музей под открытым небом со старинными храмами и княжеским двором.
Успенский собор, крепостные валы, Архангельский собор, Дворец Олега.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Касимов, Муром и Нижний Новгород
Завтрак.
Переезд в Гусь-Железный.
Фото-стоп у Троицкого собора.
Переезд в Касимов. Между Москвой и Рязанью, уже много веков стоит город, который сначала назывался Городцом Мещерским, позднее — Новым Низовым городом, еще позже Ханкирмэн — и это все Касимов.
Экскурсионная программа: величественные торговые ряды XIX века, Петровская застава, купеческие особняки, храмы города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви.
Памятники татарской архитектуры — мечеть с минаретом XV-XIX веков, Текие — мавзолей Шах-Али-Хана XVI века.
Поднявшись на минарет, высота которого 22 метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета.
Переезд в Муром — родину богатыря Ильи Муромца.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей.
Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи Петра и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и верности».
Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря — древнейшей обители Святой православной Руси.
Переезд в Нижний Новгород.
На следующий год после удачного похода на волжских булгар князь Юрий Всеволодович приказал поставить город в устье Оки: «решился укрепить за Русью важное место».
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Нижний Новгород, Гороховец и Владимир
Завтрак.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с осмотром кремля — построенный в 1515 году, он считался одним из самых совершенных сооружений русского военно-фортификационного зодчества.
Чкаловская лестница — основной архитектурный шедевр Нижнего Новгорода.
Она насчитывает 560 ступеней, каскад лестницы выполнен в виде двух огромных колец, а разница в уровнях подъема почти в три раза выше, чем у знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе.
Рождественская (Строгановская) церковь, Благовещенский монастырь.
Прогулка по Большой Покровской улице.
Переезд в Гороховец — город, в котором прекрасно сохранились многие храмы и монастыри XVII-XVIII веков.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная по городу, ансамбль города-музея гражданского зодчества, русский модерн.
Фото-стоп на Лысой горе.
С высоты 100 метров над Клязьмой вы увидите восхитительный природный пейзаж — бескрайний, похожий на тайгу лес, гладь извилистой реки, широко, настежь открытую ветру равнину, луга и озёра,
Переезд во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Боголюбово и Владимир, фольклорная программа
Завтрак.
Переезд в Боголюбово.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль
Боголюбского монастыря.
Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Обед.
Фольклорная программа (на группу от 35 чел.).
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.
Успенский собор, Дмитриевский собор — уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Возвращение в гостиницу.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль, переезд в Иваново
Завтрак.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского Кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Обед.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Плёс и Кострома. Теплоходная прогулка по Волге (летом)
Завтрак.
Отъезд в Плёс — крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной.
Переезд в Кострому.
Обед.
В летнее время будет предложена теплоходная прогулка по Волге.
Посетим Ипатьевский монастырь, заложенный усердием влиятельного вельможи Золотой Орды татарского мурзы Чета, который направлялся через эти края по пути в Москву для службы у Великого князя Ивана Калиты.
Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор — главный храм Ипатьевского монастыря.
Экскурсия в Костромскую слободу — один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки.
Интерактивная программа «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский
Завтрак.
Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города, Церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Обед.
Отъезд в Ростов Великий.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: Ростовский кремль — бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.
Посещение ремесленного двора "Жар-птица" для приобретения сувенирной продукции.
Переезд в Переславль-Залесский.
Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Завершение программы. Сергиев Посад и возвращение в Москву
Завтрак.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.
Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Окончание тура в 15:00 в Сергиевом Посаде.
Отъезд в Москву.
Примерное время возвращения в Москву 17:00 (без учета пробок).
Время прибытия групп в Москву является ориентировочным (зависит от ситуации на дорогах в день возвращения групп).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|2-местное,
|1-местное
|2-местное
|1-местное
22.06, 06.07, 20.07,
03.08, 17.08, 7.09
22.06, 06.07, 20.07,
03.08, 17.08, 7.09
|27.04,08.06
|27.04, 8.06
|Стандарт
|49 990
|61 990
|52 990
|64 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) — скидка 3 400 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте — скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) — 5 600 руб. /чел.
Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Форум» 4*, г. Рязань
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд. По утрам для гостей накрывается разнообразный завтрак "шведский стол".
Отель «Ловеч» 3*, г. Рязань
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
Зал для конференций предназначен для проведения презентаций, деловых встреч, семинаров.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет - 174 км.
«Азимут Отель Нижний Новгород» 4
В этом отеле с видом на реку Ока допускается размещение с домашними животными. Отель расположен в Нижнем Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кафе и номера, оборудованные кондиционером..
В отеле «Азимут Нижний Новгород» предлагают размещение в различных номерах, люксах и апартаментах с красивыми коврами и классической мебелью. Собственная ванная комната в каждом номере укомплектована феном. Из некоторых номеров открывается живописный вид на реку.
По утрам в кафе отеля «Азимут» сервируют сытный завтрак «шведский стол». Гостям предоставляются бесплатные газеты. Всего в 5 минутах ходьбы работают рестораны, в которых подают традиционные блюда русской и европейской кухни.
Отель «Волна» 4*, г. Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.
В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Самоковская» 3*, г. Кострома
Отель «Самоковская» с 7 банями и рестораном расположен на юге Костромы, в 10 минутах езды от исторического центра города и всего в 700 метрах от Ярославской улицы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории, автомойка и бесплатная парковка.
В номерах гостиницы «Самоковская Кострома» имеются вешалка для одежды, а также телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. На полу уложены ковры. В собственной ванной комнате установлена ванна.
Каждое утро в кафе отеля сервируется завтрак. В распоряжении гостей беседка с принадлежностями для барбекю и детская игровая площадка. Зимой можно покататься на ледовом катке. В отеле «Самоковская» есть круглосуточная стойка регистрации и сувенирный магазин.
Отель «Азимут Кострома» 3
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера. К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город. В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе. В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном. Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Отель «Турист», г. Иваново
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист отель» располагается в центре города Иваново, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой. К услугам гостей беспроводной доступ к сети Wi-Fi, парковка и экскурсионное обслуживание.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах, в гостиницах по пути следования
- Питание по программе (7 завтраков, 8 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее - 5 600 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 3 400 руб. /чел. ;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.