1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, предновогодний концерт

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал.

Посадка в автобус и переезд в санаторий «Лунёво на Волге» (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск. Посещение фирменного ювелирного магазина «Красная пресня».

Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.

Вы посетите фирменный магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в «Лунёво на Волге». Размещение в номерах.

Обед с бокалом вина (шведский стол).

16:00 Уличные гулянья (Луневская уха, глинтвейн, дискотека на катке и развлекательная программа от команды анимации).

19:30 Предпраздничный ужин.

20:00 Предновогодний концерт «Русская зима».

21:00 Дискотека.