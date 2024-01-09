Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Групповой тур в Костроме

Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня

4.7
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Уют на Волге
Уют на Волге
Отдохнете в окруженном лесами санатории на берегу Волги и отвлечетесь от городской суеты
Новогодняя атмосфера
Новогодняя атмосфера
Праздничный ужин, концерт и дискотека создадут особое настроение перед Новым годом
Любимые хиты
Любимые хиты
Будете подпевать известным композициям, которые для вас исполнит кавер-группа
Волшебные подарки
Волшебные подарки
Посетите ювелирный завод «Красная Пресня» и выберете для себя уникальные украшения
Зимние забавы
Зимние забавы
Покатаетесь на тюбингах и коньках, сыграете в хоккей и биатлон, поучаствуете в квизах, квестах, конкурсах и играх

Описание

Необязательно проводить новогоднюю ночь дома с шампанским и телевизором! Предлагаем отметить Новый год по-новому: с конкурсами, песнями и другими зимними забавами.

Проведите праздник в семейном отеле «Лунёво» на Волге – это идеальное место для тех, кто ищет отдых на природе, вдали от городской суеты.

Программа тура по дням

1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, предновогодний концерт

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал.

Посадка в автобус и переезд в санаторий «Лунёво на Волге» (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск. Посещение фирменного ювелирного магазина «Красная пресня».

Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.

Вы посетите фирменный магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в «Лунёво на Волге». Размещение в номерах.

Обед с бокалом вина (шведский стол).

16:00 Уличные гулянья (Луневская уха, глинтвейн, дискотека на катке и развлекательная программа от команды анимации).

19:30 Предпраздничный ужин.

20:00 Предновогодний концерт «Русская зима».

21:00 Дискотека.

«Красная пресня», уличные гулянья, предновогодний концерт«Красная пресня», уличные гулянья, предновогодний концерт
2 день

Зимние забавы, мастер-класс, игры, новогодний банкет и выступление кавер-группы

День для отдыха.

Завтрак с 9:15 до 11:00 шведский стол + специальное праздничное меню, бокал шампанского на завтрак, бокал красного или белого вина на обед и ужин.

11:00 Спуск с тюбинговых горок на скорость и дальность.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории «В поисках новогодних подарков».

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Биатлон.

17:00 Новогодняя мафия.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.

20:30 Сбор гостей в ресторане.

21:00 Новогодний банкет. Праздничный банкет с ведущим, файер-шоу. Вас порадуют выступлениями талантливых артистов, праздничным застольем и конкурсами с призами.

21:30 Новогоднее шоу «Русская сказка».

22:30 Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Розыгрыши призов и подарков и развлекательная программа.

00:15 Выступление кавер-группы.

01:30 Фейерверк.

Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня.

С 10:00 до 18:00 возможно покататься на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние забавы, мастер-класс, игры, новогодний банкет и выступление кавер-группыЗимние забавы, мастер-класс, игры, новогодний банкет и выступление кавер-группыЗимние забавы, мастер-класс, игры, новогодний банкет и выступление кавер-группыЗимние забавы, мастер-класс, игры, новогодний банкет и выступление кавер-группы
3 день

Зимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцы

Завтрак с 9:15 до 11:00.

11:00 Самый классный снеговик.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории «В поисках сладостей».

13:30 Турнир по хоккею на призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра.

16:00 Пушистики хаски (фоткаемся и катаемся).

17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.

19:15 Сбор гостей в ресторане.

19:30 Первый ужин в году с сюрпризами.

20:00 Новогодний квиз.

21:30 Дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для вас за дополнительную плату:

  • водолечение, бальнеотерапия;
  • галокамера – это помещение, в котором с помощью специальных устройств создаются условия, очень похожие на микроклимат естественных солевых пещер;
  • массаж – профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека. Для лечебного эффекта можно делать как общий массаж, так и массаж отдельных частей тела;
  • эстетическая талассотерапия – метод использования возможностей моря в лечебных целях;
  • комплекс современных спа-процедур, базирующийся на применении в лечебных и косметических целях морской воды, водорослей, морской грязи и ила;
  • комплексные SPA-программы.
Зимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцыЗимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцыЗимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцыЗимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцыЗимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцыЗимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцыЗимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцы
4 день

Рыбное хозяйство, отправление в Иваново

Завтрак. Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.

Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).

Переезд в Иваново. Окончание программы на ж/д вокзале в Иваново. Отправление в Москву самостоятельно.

Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 13:36, прибытие в Москву в 17:24.

За доп. плату:

  • экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки.

Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 19:00, прибытие в Москву в 22:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт42 90058 000

Варианты проживания

Лунево 3

3 ночи

Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.

Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.

В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.

Лунево 3Лунево 3Лунево 3Лунево 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа сопровождающего
  • Проживание в выбранной категории номера
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина (шведский стол + специальное праздничное меню, бокал шампанского на завтрак, бокал красного или белого вина на обед и ужин)
  • Праздничная программа с банкетом
  • Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
  • Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
  • Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин на номер)
  • Мастер-классы
  • Взрослая и детская анимация
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до Иваново и обратно
  • Экскурсия по Иваново – 1500 руб/чел.
  • Питание, не указанное в программе
  • Медицинские и спа-процедуры
  • Катание на снегоходе
  • Сувениры
  • Баня
Место начала и завершения?
городской округ Иваново, Советский район, Вокзальная площадь, 3
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

На чем мы будем передвигаться?

Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.

В автобусе свободная рассадка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
9 янв 2024
Добрый вечер Виктория! Новый год в Лунево был великолепен. Нам с мужем все очень понравилось. Теперь мы будем сотрудничать с вами постоянно, любим путешествовать по России.

Тур входит в следующие категории Костромы

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