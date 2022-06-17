Отпуск на Волжских берегах

Экскурсионный тур с отдыхом на Волге

5
3 отзыва
Экскурсионный тур с отдыхом на Волге.

Вас ждут экскурсии, теплоходная прогулка по Волге, а так же Вы сможете пару дней провести по своему усмотрению. Проживание в санатории «Серебряный Плес», в живописном месте на берегу Волги.
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Отпуск на Волжских берегах
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса;
  • уединение с природой – проживание на территории поместья площадью 9 га, в окружении лесов;
  • семейный отдых – в туре нет ограничений по возрасту.

Программа тура по дням

1 день
Ярославль – санаторий Серебряный плёс

11:00 – 11:40 Встреча с гидом на вокзале Ярославль-Главный.

Трансфер в санаторий Серебряный плёс (~ 1,5 часа).

Расселение.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Для посещения бассейна нужна справка от терапевта.

Ярославль – санаторий Серебряный плёсЯрославль – санаторий Серебряный плёсЯрославль – санаторий Серебряный плёс
2 день
Экскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь

Завтрак.

09:30 Встреча с гидом в холле.

Выезд в г. Кострома (~ 30 мин.)

Начало экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по г. Костроме.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана в 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.

Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.

Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями

Экскурсия в Музей льна и бересты.

Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.

Обед в кафе города.

Трансфер в санаторий.

Ужин.

Экскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырьЭкскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырьЭкскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
3 день
Свободный день

Свободный день.

Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.

4 день
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, музей ювелирного искусства

Завтрак.

9:30 Встреча с гидом в холле.

Выезд в Красносельский р-н Костромской обл. (~ 1 час).

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, которая славится своими удивительными жителями.

Вы увидите чудесных животных, обитающих в наших лесах.

По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями.

Но, не смотря на свою силу и мощь, это добрые и спокойные животные.

Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, попробовать настоящее лосиное молоко.

Экскурсия в «деревню ювелиров» – п.Красное-на-Волге.

Вы «насладитесь прекрасным» в Музее истории ювелирного и народно-прикладного искусства, а каждая леди найдет для себя изысканное ювелирное изделие из злата-серебра от мастеров-ювелиров Костромского края.

А также у Вас будет возможность приобрести понравившуюся ювелирную продукцию по ценам производителей.

Обед в кафе города.

Трансфер в санаторий.

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, музей ювелирного искусства
5 день
Свободный день

Свободный день.

Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.

6 день
Экскурсия в г. Плес, музей Левитана, прогулка на теплоходе по Волге

Завтрак.

09:30 Встреча с гидом в холле .

Выезд в г. Плёс (~1 час).

Начало экскурсионной программы.

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно  не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места).

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы, трансфер в санаторий.

Ужин.

Экскурсия в г. Плес, музей Левитана, прогулка на теплоходе по ВолгеЭкскурсия в г. Плес, музей Левитана, прогулка на теплоходе по Волге
7 день
Свободный день

Свободный день.

Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.

По желанию экскурсия в г. Нерехта (за доп.плату).

Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

8 день
Музейный комплекс «Музыка и время», музей-заповедник «Ярославский Кремль» и экскурсия по городу Ярославль

Завтрак.

09:30 Встреча с гидом в холле.

Выезд в г. Ярославль (~ 0,5 часа).

Начало экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по городу Ярославлю.

Вы прогуляетесь по самой длинной волжской набережной.

Сможете увидеть новый Успенский собор – кафедральный собор Ярославля и один из самых красивых храмов XVIIв. – храм Илии Пророка, Торговые ряды 19 века и уникальные сохранившиеся башни второго Ярославского кремля, и конечно знаменитый Волковский театр.

Посещение музейного комплекса – Музей музыка и время.

Вашему вниманию будет представлены уникальные коллекции часов, фарфора и самоваров, вы узнаете множество интересных фактов и оцените красоту и изысканность творений мастеров .

Экскурсия в Государственный музей-заповедник "Ярославский Кремль".

Вас ждет увлекательное погружение в историю древнего города и возможность прикоснуться к самым древним каменным постройкам Ярославля

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный.

Проживание

Тур предусматривает размещение в санатории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение – 33 000 руб.;
  • одноместное размещение – 50 000 руб.;
  • дети (до 14 лет) – 32 000 руб.

Скидка на доп. месте – 1 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в санатории Серебряный плёс (посещение бассейна 1 час в день, нужна справка от терапевта). Номера категории комфорт (главный корпус)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
  • Экскурсия в г. Нерехта с посещением Троице-Сыпаново Пахомиево-Нерехтского монастыря, Краеведческий музей (при наборе группы не менее 15 чел.)
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 июня 2022
Спасибо! Все очень понравилось!
И
7 июня 2022
Тур включал в себя объемную программу. Было очень интересно. Единственное, не всегда хватало свободного времени на то, чтобы в процессе экскурсии более внимательно осмотреть понравившееся место или просто прогуляться.
Ю
21 сен 2020
Великолепно. Города с интересной историей, очень красивая природа. В санатории уютные номера (правда, слышимость приличная). В корпусе с номерами "комфорт" на каждом этаже кулер, в номере - мини-холодильник и ТВ, санузел. Ежедневная уборка номеров. СПА и бассейном не пользовалась, но другие гости отзывались положительно. Вокруг санатория великолепный сосновый лес, санаторий прямо на берегу Волги, очень красиво. Некоторый минус - из развлечений только мастер-классы разные, которые не всегда удобно посещать, если в тур входят экскурсии. Кафе, бара, магазина - нет. Впрочем, питание приличное - шведский стол - выбор блюд хороший, все свежее и качественное (но, конечно, не ресторанный уровень).

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