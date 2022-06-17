Преимущества этого путешествия:
11:00 – 11:40 Встреча с гидом на вокзале Ярославль-Главный.
Трансфер в санаторий Серебряный плёс (~ 1,5 часа).
Расселение.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Для посещения бассейна нужна справка от терапевта.
Завтрак.
09:30 Встреча с гидом в холле.
Выезд в г. Кострома (~ 30 мин.)
Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России!
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана в 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.
Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.
Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями
Экскурсия в Музей льна и бересты.
Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обед в кафе города.
Трансфер в санаторий.
Ужин.
Свободный день.
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.
Завтрак.
9:30 Встреча с гидом в холле.
Выезд в Красносельский р-н Костромской обл. (~ 1 час).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, которая славится своими удивительными жителями.
Вы увидите чудесных животных, обитающих в наших лесах.
По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями.
Но, не смотря на свою силу и мощь, это добрые и спокойные животные.
Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, попробовать настоящее лосиное молоко.
Экскурсия в «деревню ювелиров» – п.Красное-на-Волге.
Вы «насладитесь прекрасным» в Музее истории ювелирного и народно-прикладного искусства, а каждая леди найдет для себя изысканное ювелирное изделие из злата-серебра от мастеров-ювелиров Костромского края.
А также у Вас будет возможность приобрести понравившуюся ювелирную продукцию по ценам производителей.
Обед в кафе города.
Трансфер в санаторий.
Свободный день.
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.
Завтрак.
09:30 Встреча с гидом в холле .
Выезд в г. Плёс (~1 час).
Начало экскурсионной программы.
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места).
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы, трансфер в санаторий.
Ужин.
Свободный день.
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.
По желанию экскурсия в г. Нерехта (за доп.плату).
Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.
Завтрак.
09:30 Встреча с гидом в холле.
Выезд в г. Ярославль (~ 0,5 часа).
Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по городу Ярославлю.
Вы прогуляетесь по самой длинной волжской набережной.
Сможете увидеть новый Успенский собор – кафедральный собор Ярославля и один из самых красивых храмов XVIIв. – храм Илии Пророка, Торговые ряды 19 века и уникальные сохранившиеся башни второго Ярославского кремля, и конечно знаменитый Волковский театр.
Посещение музейного комплекса – Музей музыка и время.
Вашему вниманию будет представлены уникальные коллекции часов, фарфора и самоваров, вы узнаете множество интересных фактов и оцените красоту и изысканность творений мастеров .
Экскурсия в Государственный музей-заповедник "Ярославский Кремль".
Вас ждет увлекательное погружение в историю древнего города и возможность прикоснуться к самым древним каменным постройкам Ярославля
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный.
Тур предусматривает размещение в санатории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Скидка на доп. месте – 1 500 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.