Экскурсионный тур с отдыхом на Волге. Вас ждут экскурсии, теплоходная прогулка по Волге, а так же Вы сможете пару дней провести по своему усмотрению. Проживание в санатории «Серебряный Плес», в живописном месте на берегу Волги.

Программа тура по дням

1 день Ярославль – санаторий Серебряный плёс

11:00 – 11:40 Встреча с гидом на вокзале Ярославль-Главный. Трансфер в санаторий Серебряный плёс (~ 1,5 часа). Расселение. Обед. Свободное время. Ужин. Для посещения бассейна нужна справка от терапевта.

2 день Экскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь

Завтрак. 09:30 Встреча с гидом в холле. Выезд в г. Кострома (~ 30 мин.) Начало экскурсионной программы. Обзорная экскурсия по г. Костроме. Кострома – жемчужина Золотого кольца России! Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование. Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля. Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана в 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями. Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями Экскурсия в Музей льна и бересты. Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами. Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам. Обед в кафе города. Трансфер в санаторий. Ужин.

3 день Свободный день

Свободный день. Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.

4 день Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, музей ювелирного искусства

Завтрак. 9:30 Встреча с гидом в холле. Выезд в Красносельский р-н Костромской обл. (~ 1 час). Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, которая славится своими удивительными жителями. Вы увидите чудесных животных, обитающих в наших лесах. По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями. Но, не смотря на свою силу и мощь, это добрые и спокойные животные. Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, попробовать настоящее лосиное молоко. Экскурсия в «деревню ювелиров» – п.Красное-на-Волге. Вы «насладитесь прекрасным» в Музее истории ювелирного и народно-прикладного искусства, а каждая леди найдет для себя изысканное ювелирное изделие из злата-серебра от мастеров-ювелиров Костромского края. А также у Вас будет возможность приобрести понравившуюся ювелирную продукцию по ценам производителей. Обед в кафе города. Трансфер в санаторий.

5 день Свободный день

Свободный день. Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.

6 день Экскурсия в г. Плес, музей Левитана, прогулка на теплоходе по Волге

Завтрак. 09:30 Встреча с гидом в холле . Выезд в г. Плёс (~1 час). Начало экскурсионной программы. Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом». В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты. Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы. Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность. Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места). Обед в кафе. Окончание экскурсионной программы, трансфер в санаторий. Ужин.

7 день Свободный день

Свободный день. Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория. По желанию экскурсия в г. Нерехта (за доп.плату). Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

8 день Музейный комплекс «Музыка и время», музей-заповедник «Ярославский Кремль» и экскурсия по городу Ярославль