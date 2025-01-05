Волжские просторы. Рождество в Лунёво

Групповой тур в Костроме
4.7
3 отзыва
Необязательно проводить Рождество дома! Почему бы не отметить праздник в семейном отеле «Лунёво» на берегу Волги? Это идеальное место для семейного отдыха и романтических прогулок под открытым небом.
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Любимые хиты
Любимые хиты
Будете подпевать известным композициям, которые для вас исполнит кавер-группа
Уют на Волге
Уют на Волге
Отдохнете в окруженном лесами санатории на берегу Волги и отвлечетесь от городской суеты
Зимние забавы
Зимние забавы
Покатаетесь на тюбингах и коньках, сыграете в хоккей и биатлон, поучаствуете в квизах, квестах, конкурсах и играх
Волшебные подарки
Волшебные подарки
Посетите ювелирный завод «Красная Пресня» и выберете для себя уникальные украшения
Праздничная атмосфера
Праздничная атмосфера
Праздничный ужин, концерт и дискотека создадут особое Рождественское настроение

Программа тура по дням

1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал.

Посадка в автобус.

Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск. Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства. Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.

Обед с 14:15 до 15:30.

17:00 Гонки на тюбингах с горки на призы (кто самый быстрый и кто самый дальний).

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой.

19:15 Сбор гостей и ужин в ресторане.

20:00 Новогодний квиз от аниматоров.

21:00 Выступление кавер-группы.

22:00 Дискотека со Снегурочкой и Дедом Морозом.

10:00-18:00 катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные «бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы
2 день

Зимние забавы и игры, мастер-класс, встреча с хаски и выступление кавер-группы

Завтрак с 9:15 до 11:00.

11:00 Керлинг на катке.

11:30 Биатлон по-луневски.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории «В поисках подарков».

13:30 Турнир по хоккею на призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра с играми и сюрпризами.

16:00 Пушистики хаски (фоткаемся и катаемся).

17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.

19:15 Праздничный сказочный ужин.

21:00 Выступление кавер-группы и дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.

10-00-18:00 Катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные "Бобры хитры" с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

Зимние забавы и игры, мастер-класс, встреча с хаски и выступление кавер-группыЗимние забавы и игры, мастер-класс, встреча с хаски и выступление кавер-группыЗимние забавы и игры, мастер-класс, встреча с хаски и выступление кавер-группыЗимние забавы и игры, мастер-класс, встреча с хаски и выступление кавер-группыЗимние забавы и игры, мастер-класс, встреча с хаски и выступление кавер-группы
3 день

Зимние забавы и игры, рождественский банкет и концерт

Завтрак с 9:15 до 11:00.

11:00 Утренний забег в валенках.

11:30 Самый красивый снеговик-конкурс.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории «В поисках сказки».

13:30 Турнир в керлинг на нашем катке на призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра с сюрпризами.

16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.

17:00 Рождественская мафия.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке со Снегурочкой и Дедом Морозом.

19:15 Рождественский банкет.

20:00 Концерт «Рождественская Каляда» по Луневски.

21:15 Выступление кавер-группы и дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.

10:00-18:00 катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

А также многое другое. Всего ни словом сказать, ни пером описать! Приезжайте и сами посмотрите!

За дополнительную плату:

  • водолечение, бальнеотерапия.
  • галокамера – это помещение, в котором с помощью специальных устройств создаются условия, очень похожие на микроклимат естественных солевых пещер.
  • массаж – профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека. для лечебного эффекта можно делать как общий массаж, так и массаж отдельных частей тела.
  • эстетическая талассотерапия – метод использования возможностей моря в лечебных целях.
  • комплекс современных спа-процедур, базирующийся на применении в лечебных и косметических целях морской воды, водорослей, морской грязи и ила.
  • комплексные spa-программы.
Зимние забавы и игры, рождественский банкет и концертЗимние забавы и игры, рождественский банкет и концертЗимние забавы и игры, рождественский банкет и концертЗимние забавы и игры, рождественский банкет и концертЗимние забавы и игры, рождественский банкет и концерт
4 день

Рыбное хозяйство, отправление в Иваново

Завтрак. Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.

Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).

Переезд в Иваново.

Окончание программы на ж/д вокзале в Иваново.

Отправление в Москву самостоятельно.

Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 13:36, прибытие в Москву в 17:24.

За дополнительную плату:

  • экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки.

Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 19:00, прибытие в Москву в 22:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт34 90045 600

Варианты проживания

Лунево 3

3 ночи

Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.

Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.

В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.

Лунево 3Лунево 3Лунево 3Лунево 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа сопровождающего
  • Проживание в выбранной категории номера
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
  • Праздничная программа с банкетом
  • Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
  • Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
  • Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин. на номер)
  • Мастер-классы
  • Взрослая и детская анимация
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до Иваново и обратно
  • Экскурсия по Иваново – 1500 руб/чел.
  • Питание, не указанное в программе
  • Медицинские и спа-процедуры
  • Катание на снегоходе
  • Сувениры
  • Баня
Место начала и завершения?
городской округ Иваново, Советский район, Вокзальная площадь, 3
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

На чем мы будем передвигаться?

Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.

В автобусе свободная рассадка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Костромы

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