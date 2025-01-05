1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал.

Посадка в автобус.

Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск. Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства. Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.

Обед с 14:15 до 15:30.

17:00 Гонки на тюбингах с горки на призы (кто самый быстрый и кто самый дальний).

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой.

19:15 Сбор гостей и ужин в ресторане.

20:00 Новогодний квиз от аниматоров.

21:00 Выступление кавер-группы.

22:00 Дискотека со Снегурочкой и Дедом Морозом.

10:00-18:00 катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные «бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.