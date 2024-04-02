Новогодние каникулы на Золотом Кольце

Групповой тур в Костроме
5
3 отзыва
Вам предстоит посетить маршрут, который по праву является гордостью России. Ярославль, Владимир, Суздаль — это лишь часть мест, в которые мы отправимся. В этих городах можно отследить историю страны от Киевской Руси до наших времен.

Увидеть православные святыни, сходить на экскурсию в музей деревянного зодчества и погулять на новогодней ярмарке у соборной площади.

Оказаться в самом сердце страны в новогодние праздники и Рождество особенно значимо и поможет наметить цели на весь наступающий год.
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв

Что вас ожидает:

Православные святыни
Православные святыни
Побываем в монастыре, где находится чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.)
Зимнее очарование Золотого Кольца
Зимнее очарование Золотого Кольца
Посмотрим на главные объекты маршрута под покровом белоснежного снега
Новогодние праздники и Рождество
Новогодние праздники и Рождество
Посетим древние города Северо-Восточной Руси, сохранившие атмосферу былых времен

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь

07:45 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Тверь.

14:00 Обед (при выборе типа HB).

15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

17:00 Наш автобус выдвигается на Золотое кольцо и первый его город — Сергиев-Посад.

20:00 Размещение в гостинице«Хантри» 3*.

Встреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь
2 день

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры - Владимир

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.

В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.

Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.

Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси — Сергию Радонежскому у раки с его нетленными чудотворными мощами… и просто побродите по территории этой православной обители.

Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…

11:00 Отъезд во Владимир.

14:00 Обед (при выборе типа HB).

15:00 Побывать во Владимире — это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.

Время для селфи на смотровых площадках.

17:00 Размещение в историческом центре города Владимира — в гостинице «Левитан» 3*.

В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры - ВладимирАнсамбль Троице-Сергиевой Лавры - ВладимирАнсамбль Троице-Сергиевой Лавры - ВладимирАнсамбль Троице-Сергиевой Лавры - Владимир
3 день

Суздаль - музей деревянного зодчества - Владимир

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Боголюбово.

09:30 Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь — бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру — церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).

11:30 Отъезд в Суздаль.

12:30 Обед (при выборе типа HB).

13:30 Зимний древний Суздаль!

Вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.

Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город — открытка!

Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой … это всё для Вас!

Экскурсия в Музей деревянного зодчества —интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.

А вокруг уличная новогодняя суматоха: катание в санях, дегустация суздальской медовухи, праздничные сладости и выпечка, сувенирный торг!

18:00 Возвращение во Владимир.

Суздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - Владимир
4 день

Кострома - Ярославль

08:00 Завтрак.

09:00 И снова в путь в официальную Родину Снегурочки — Кострому.

12:30 Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные Торговые ряды поразят Вас своими масштабами.

Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

14:00 Обед (при выборе типа HB).

15:00 Отъезд в Ярославль.

16:30 На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром, центр города Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега.

19:00 Размещение в гостинице «Азимут Хотел Ярославль» 4* / «Космос Хотел Ярославль» 4*.

Кострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - Ярославль
5 день

Ростов - возвращение в Санкт-Петербург

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Ростов Великий.

10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля).

Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.

11:30 Мы уверены, что к концу экскурсии Вы загрустите, как грустят близкие друзья перед расставанием.

Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург — 23:00).

Ростов - возвращение в Санкт-ПетербургРостов - возвращение в Санкт-ПетербургРостов - возвращение в Санкт-ПетербургРостов - возвращение в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

Комфортность тураКат. номераСтоимость тура на базе питанияДоплата за SGLСкидка
BBHB

На осн. месте

детям до 16 лет

На доп. месте

взр. /реб. до 16 лет

КомфортСтандарт28 90031 9009 9009001 500 \ 3 000

Варианты проживания

Гостиница «Хантри» 3

1 ночь

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.

Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.

Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.

Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.

Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3

Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4

1 ночь

AZIMUT Отель Ярославль — современный гостиничный комплекс 4*, расположенный в историческом, культурном и деловом центре Ярославля. В отеле 118 номеров с классическим интерьером и необходимым набором услуг. Гостиница рассчитана на единовременное размещение 236 человек. К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера Люкс.

В отеле пять конференц-залов вместимостью от 25 до 300 персон, ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, банкетный зал с видом на исторический центр города.

Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4

«Космос Хотел Ярославль» 4

1 ночь

Современный отель для бизнес-путешественников и туристов. Cosmos Yaroslavl Hotel располагается в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный, главного транспортного узла региона.

Вас ждут 12 этажей комфорта и безопасности. К вашим услугам 167 комфортабельных номеров и люксов с современными удобствами, уникальный конференц-этаж с 6 залами и ресторан 4STARS. Останавливаясь в нашем отеле, вы выбираете международные стандарты качества и сервиса в столице Золотого кольца России.

«Космос Хотел Ярославль» 4«Космос Хотел Ярославль» 4«Космос Хотел Ярославль» 4«Космос Хотел Ярославль» 4«Космос Хотел Ярославль» 4

Гостиница «Левитан» 3

2 ночи

Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.

Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед) 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
  • BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак)
  • HB (полупансион) - 1 день (обед) 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
2 апр 2024
Всё очень понравилось. Поездка хорошо организована, интересный маршрут, отличные гиды, комфортабельный автобус. Буду рекомендовать друзьям.
Н
31 мар 2024
Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт! Хорошие экскурсии! Спасибо за поездку! Очень довольны!
Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!
О
29 мар 2024
Спасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид нам очень интересно рассказывала. Мои деньги и время я использовала с удовольствием!
Спасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид нам

Тур входит в следующие категории Костромы

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