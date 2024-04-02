2 день

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры - Владимир

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.

В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.

Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.

Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси — Сергию Радонежскому у раки с его нетленными чудотворными мощами… и просто побродите по территории этой православной обители.

Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…

11:00 Отъезд во Владимир.

14:00 Обед (при выборе типа HB).

15:00 Побывать во Владимире — это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.

Время для селфи на смотровых площадках.

17:00 Размещение в историческом центре города Владимира — в гостинице «Левитан» 3*.

В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка.