Увидеть православные святыни, сходить на экскурсию в музей деревянного зодчества и погулять на новогодней ярмарке у соборной площади.
Оказаться в самом сердце страны в новогодние праздники и Рождество особенно значимо и поможет наметить цели на весь наступающий год.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь
07:45 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Тверь.
14:00 Обед (при выборе типа HB).
15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Наш автобус выдвигается на Золотое кольцо и первый его город — Сергиев-Посад.
20:00 Размещение в гостинице«Хантри» 3*.
Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры - Владимир
08:00 Завтрак.
09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.
Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.
В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.
Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.
Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным.
У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси — Сергию Радонежскому у раки с его нетленными чудотворными мощами… и просто побродите по территории этой православной обители.
Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…
11:00 Отъезд во Владимир.
14:00 Обед (при выборе типа HB).
15:00 Побывать во Владимире — это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.
Время для селфи на смотровых площадках.
17:00 Размещение в историческом центре города Владимира — в гостинице «Левитан» 3*.
В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка.
Суздаль - музей деревянного зодчества - Владимир
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Боголюбово.
09:30 Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь — бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру — церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).
11:30 Отъезд в Суздаль.
12:30 Обед (при выборе типа HB).
13:30 Зимний древний Суздаль!
Вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.
Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город — открытка!
Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой … это всё для Вас!
Экскурсия в Музей деревянного зодчества —интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
А вокруг уличная новогодняя суматоха: катание в санях, дегустация суздальской медовухи, праздничные сладости и выпечка, сувенирный торг!
18:00 Возвращение во Владимир.
Кострома - Ярославль
08:00 Завтрак.
09:00 И снова в путь в официальную Родину Снегурочки — Кострому.
12:30 Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные Торговые ряды поразят Вас своими масштабами.
Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
14:00 Обед (при выборе типа HB).
15:00 Отъезд в Ярославль.
16:30 На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!
Недаром, центр города Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега.
19:00 Размещение в гостинице «Азимут Хотел Ярославль» 4* / «Космос Хотел Ярославль» 4*.
Ростов - возвращение в Санкт-Петербург
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Ростов Великий.
10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля).
Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.
11:30 Мы уверены, что к концу экскурсии Вы загрустите, как грустят близкие друзья перед расставанием.
Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург — 23:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Комфортность тура
|Кат. номера
|Стоимость тура на базе питания
|Доплата за SGL
|Скидка
|BB
|HB
На осн. месте
детям до 16 лет
На доп. месте
взр. /реб. до 16 лет
|Комфорт
|Стандарт
|28 900
|31 900
|9 900
|900
|1 500 \ 3 000
Варианты проживания
Гостиница «Хантри» 3
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.
Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.
Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.
Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.
Гостиница «Азимут отель Ярославль» 4
AZIMUT Отель Ярославль — современный гостиничный комплекс 4*, расположенный в историческом, культурном и деловом центре Ярославля. В отеле 118 номеров с классическим интерьером и необходимым набором услуг. Гостиница рассчитана на единовременное размещение 236 человек. К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера Люкс.
В отеле пять конференц-залов вместимостью от 25 до 300 персон, ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, банкетный зал с видом на исторический центр города.
«Космос Хотел Ярославль» 4
Современный отель для бизнес-путешественников и туристов. Cosmos Yaroslavl Hotel располагается в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный, главного транспортного узла региона.
Вас ждут 12 этажей комфорта и безопасности. К вашим услугам 167 комфортабельных номеров и люксов с современными удобствами, уникальный конференц-этаж с 6 залами и ресторан 4STARS. Останавливаясь в нашем отеле, вы выбираете международные стандарты качества и сервиса в столице Золотого кольца России.
Гостиница «Левитан» 3
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед) 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
- BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак)
- HB (полупансион) - 1 день (обед) 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;