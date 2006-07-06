Описание тура
Приглашаем Вас в двухдневное путешествие по городам Золотого кольца, которое сочетает насыщенные экскурсии, уютную атмосферу старинных городов и живописные виды русской провинции.
Вы увидите Ростовский кремль, величественные монастыри и купеческие ансамбли. Познакомитесь с древней историей и архитектурными сокровищами Переславля-Залесского, Ростова Великого и Костромы, прогуляетесь по набережной Волги и побываете в Плёсе, вдохновлявшем русских художников.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Переславль-Залесский - Ростов Великий - Кострома
07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский на проезде.
Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.
Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси,дошедшее до наших дней.
Переезд в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII – XIX веков.
Экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля).
Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Кострома — древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории и познакомит с уникальными объектами показа:
- пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма.
- здание Гауптвахты.
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
- широкая набережная реки Волги.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля).
В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых».
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- Вариант: свободное время.
- Вариант: посещение музея «Ювелирного искусства» (за доп. плату).
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане отеля.
Плёс
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Плёс.
Обзорная экскурсия по г. Плесу — «столице» русского пейзажа, живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей.
Осмотр достопримечательностей города:
- Соборная гора, с которой Вам откроется живописная панорама города;
- памятник Василию I — это первый и единственный памятник князю Василию I — сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли;
- Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году;
- набережная Плёса — это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей. Каменные купеческие владения.
Теплоходная прогулка по Волге (45 минут, проводится с мая по октябрь).
Обед.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и тарифа питания, в руб:
При размещении в гостиницах категории 4*.
Базовое размещение: гостиница «Я-Отель». Резервная гостиница: «Волга», г. Кострома.
|Заезды/питание
|Только завтрак
|Без ужинов: завтрак, обеды
|Полное питание: завтрак, обеды, ужин
23-24.05;
30-31.05;
06-07.06;
20-21.06;
27-28.06
|15 290
|16 590
|17 890
Праздничные даты:
12-13.06;
13-14.06
|17 390
|18 690
|19 990
|Июль-август
|16 290
|17 590
|18 890
|Сентябрь
|15 290
|16 590
|17 890
Доплата за одноместный номер – 2 900 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.
При размещении в гостиницах категории 3*.
Базовое размещение: гостиница «Сусанин Парк-отель». Резервные гостиницы: «Снегурочка», «Волга», «Я-Отель», г. Кострома.
Праздничные даты:
12-13.06;
13-14.06
|15 690
|16 990
|17 690
|Остальные даты
|13 290
|14 590
|15 290
Доплата за одноместный номер – 2 100 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – не предоставляется.
Выбор отеля в рамках категории происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Гостиница «Сусанин Парк Отель»
Отель «Сусанин Парк Отель» находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.
Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.
Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. «БирШтадт» — ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.
Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около восьми километров, а до аэропорта 13 км.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
- Транспортное обслуживание
- Питание: завтрак обеды (если выбран тариф с обедами) ужин (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Посещение музея «Ювелирного искусства» в Костроме - 400 руб
- Доплата за одноместный номер (в зависимости от категории отеля)
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Личные расходы
- Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужин (если выбран тариф без ужинов)
Место начала и завершения?
Какая важная информация есть о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.