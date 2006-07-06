07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.

Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский на проезде.

Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.

Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси,дошедшее до наших дней.

Переезд в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.

Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII – XIX веков.

Экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля).

Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Кострому.

Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.

Кострома — древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории и познакомит с уникальными объектами показа:

пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма.

здание Гауптвахты.

великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.

широкая набережная реки Волги.

Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.

Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.

Посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля).

В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых».

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

Вариант: свободное время. Вариант: посещение музея «Ювелирного искусства» (за доп. плату).

Размещение в гостинице.