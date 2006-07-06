Экскурсионный тур «Волжское Залесье» на 2 дня
Волжское Залесье
Описание тура

Приглашаем Вас в двухдневное путешествие по городам Золотого кольца, которое сочетает насыщенные экскурсии, уютную атмосферу старинных городов и живописные виды русской провинции.

Вы увидите Ростовский кремль, величественные монастыри и купеческие ансамбли. Познакомитесь с древней историей и архитектурными сокровищами Переславля-Залесского, Ростова Великого и Костромы, прогуляетесь по набережной Волги и побываете в Плёсе, вдохновлявшем русских художников.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Переславль-Залесский - Ростов Великий - Кострома

07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.

Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский на проезде.

Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.

Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси,дошедшее до наших дней.

Переезд в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.

Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII – XIX веков.

Экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля).

Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Кострому.

Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.

Кострома — древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории и познакомит с уникальными объектами показа:

  • пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма.
  • здание Гауптвахты.
  • великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
  • широкая набережная реки Волги.

Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.

Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.

Посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля).

В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых».

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

  1. Вариант: свободное время.
  2. Вариант: посещение музея «Ювелирного искусства» (за доп. плату).

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане отеля.

2 день

Плёс

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Плёс.

Обзорная экскурсия по г. Плесу — «столице» русского пейзажа, живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей.

Осмотр достопримечательностей города:

  • Соборная гора, с которой Вам откроется живописная панорама города;
  • памятник Василию I — это первый и единственный памятник князю Василию I — сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли;
  • Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году;
  • набережная Плёса — это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей. Каменные купеческие владения.

Теплоходная прогулка по Волге (45 минут, проводится с мая по октябрь).

Обед.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и тарифа питания, в руб:

При размещении в гостиницах категории 4*.

Базовое размещение: гостиница «Я-Отель». Резервная гостиница: «Волга», г. Кострома.

Заезды/питаниеТолько завтракБез ужинов: завтрак, обедыПолное питание: завтрак, обеды, ужин

23-24.05;

30-31.05;

06-07.06;

20-21.06;

27-28.06

15 29016 59017 890

Праздничные даты:

12-13.06;

13-14.06

17 39018 69019 990
Июль-август16 29017 59018 890
Сентябрь15 29016 59017 890

Доплата за одноместный номер – 2 900 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.

При размещении в гостиницах категории 3*.

Базовое размещение: гостиница «Сусанин Парк-отель». Резервные гостиницы: «Снегурочка», «Волга», «Я-Отель», г. Кострома.

Заезды/питаниеТолько завтракБез ужинов: завтрак, обедыПолное питание: завтрак, обеды, ужин

Праздничные даты:

12-13.06;

13-14.06

15 69016 99017 690
Остальные даты13 29014 59015 290

Доплата за одноместный номер – 2 100 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – не предоставляется.

Выбор отеля в рамках категории происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Я-Отель

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.

Гостиница «Волга»

1 ночь

Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.

В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.

Гостиница «Сусанин Парк Отель»

1 ночь

Отель «Сусанин Парк Отель» находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.

Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.

Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. «БирШтадт» — ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.

Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около восьми километров, а до аэропорта 13 км.

Гостиница «Снегурочка»

1 ночь

Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.

Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.

На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».

Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.

Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
  • Транспортное обслуживание
  • Питание: завтрак обеды (если выбран тариф с обедами) ужин (если выбран тариф с ужинами)
  • Завтрак
  • Обеды (если выбран тариф с обедами)
  • Ужин (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Посещение музея «Ювелирного искусства» в Костроме - 400 руб
  • Доплата за одноместный номер (в зависимости от категории отеля)
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Личные расходы
  • Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужин (если выбран тариф без ужинов)
  • Обеды (если выбран тариф без обедов)
  • Ужин (если выбран тариф без ужинов)
Место начала и завершения?
Москва
Какая важная информация есть о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  8. Присоединение детских групп к туру - под запрос.
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

