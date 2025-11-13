Совсем рядом — два крохотных городка, не уступающие ей по насыщенности и
Описание экскурсии
Организационные детали
В Плёсе потребуется удобная обувь для пересеченной местности, возьмите дождевики и зонтики.
Программа тура по дням
Кострома: кремль, Ипатьевский монастырь и развлекательная программа
Встретимся на перроне у поезда «Ласточка»: из Москвы он прибывает в 10:40, из Санкт-Петербурга — в 10:04. Возможно и другое время встречи — по согласованию.
Начнётся экскурсия по городу-музею. Кострома — единственный губернский город России, где до наших дней сохранилась планировка 18 века. Вы увидите уникальный торговый центр, состоящий из 16 именных торговых рядов. На территории кремля, в знаковом для города месте, мы посетим собор, где находится главная святыня Костромы — 800-летняя Феодоровская икона. Поговорим о подвиге Ивана Сусанина.
Для желающих возможна остановка в «Кофейне Абдуллы», где варят отменный турочный кофе — более десятка сортов. Или чаю, если вы предпочитаете этот напиток. Продолжим эксклюзивной экскурсией на единственную в России действующую льняную фабрику, основанную Павлом Третьяковым. После экскурсии посетим магазин льняных изделий при фабрике.
После обеда отправимся в Ипатьевский монастырь — одну из самых интересных обителей как с исторической, так и с эстетической точки зрения. Здесь мы вспомним истинных владельцев монастыря — Годуновых, по сути построивших обитель. А затем поговорим о том, как именно в этом монастыре представитель их политических противников получил благословение на царство, и как с этого момента началась история династии Романовых.
Завершим день интерактивной программой. Вы узнаете много нового о сырах, сами сделаете кусочек сыра и попробуете сырный трюфель — сочетание вкусов тёмного бельгийского шоколада и сыра. Не попробуешь — не узнаешь!
Вечером у вас будет свободное время: на заселение, покупку сыров на сырной бирже и прогулку по уже знакомой Костроме.
Красное-на-Волге и Плёс
Утром отправимся в Красное-на-Волге — именно здесь производится более половины всей российской ювелирной продукции. Мы посетим Музей ювелирного искусства и заглянем в ювелирный торговый центр «Красноград». Увидим и главный архитектурный символ Красного — двушатровый Богоявленский собор, чудом уцелевший с 16 века.
Затем направимся в Плёс. Отделяет нас от него Волга — переправимся через реку на стареньком, но бодром пароме. Уже через полчаса окажемся в единственном курортном городе на Волге, который вот уже 150 лет вдохновляет художников, артистов, бизнесменов, чиновников — и, конечно, путешественников.
Мы обойдём весь небольшой городок, пройдёмся по набережной и улочкам Плёса. Увидим своими глазами пейзажи, которые легли в основу многих картин Левитана, и побываем в музее художника, открывшего Плёс миру. При желании пообедаете в одном из недешёвых плёсских ресторанов или в местной культовой пирожковой «Волжский угол».
Примерно к 18:00 вернёмся в Кострому — будет время поужинать перед вечерней «Ласточкой».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
- Билеты во все локации из программы
Что не входит в цену
- Переезд до Костромы и обратно
- Проживание
- Питание
- Музеи и другие локации, не включённые в программу тура