Встретимся на перроне у поезда «Ласточка»: из Москвы он прибывает в 10:40, из Санкт-Петербурга — в 10:04. Возможно и другое время встречи — по согласованию.

Начнётся экскурсия по городу-музею. Кострома — единственный губернский город России, где до наших дней сохранилась планировка 18 века. Вы увидите уникальный торговый центр, состоящий из 16 именных торговых рядов. На территории кремля, в знаковом для города месте, мы посетим собор, где находится главная святыня Костромы — 800-летняя Феодоровская икона. Поговорим о подвиге Ивана Сусанина.

Для желающих возможна остановка в «Кофейне Абдуллы», где варят отменный турочный кофе — более десятка сортов. Или чаю, если вы предпочитаете этот напиток. Продолжим эксклюзивной экскурсией на единственную в России действующую льняную фабрику, основанную Павлом Третьяковым. После экскурсии посетим магазин льняных изделий при фабрике.

После обеда отправимся в Ипатьевский монастырь — одну из самых интересных обителей как с исторической, так и с эстетической точки зрения. Здесь мы вспомним истинных владельцев монастыря — Годуновых, по сути построивших обитель. А затем поговорим о том, как именно в этом монастыре представитель их политических противников получил благословение на царство, и как с этого момента началась история династии Романовых.

Завершим день интерактивной программой. Вы узнаете много нового о сырах, сами сделаете кусочек сыра и попробуете сырный трюфель — сочетание вкусов тёмного бельгийского шоколада и сыра. Не попробуешь — не узнаешь!

Вечером у вас будет свободное время: на заселение, покупку сыров на сырной бирже и прогулку по уже знакомой Костроме.