Мои заказы

Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс

Попробовать костромской сыр, погулять по местам Левитана и заглянуть в Музей ювелирного искусства
В Костроме зародились две царские династии, она сохранила планировку 18 века и считается столицей льна, сыра и ювелирного дела.

Совсем рядом — два крохотных городка, не уступающие ей по насыщенности и
читать дальше

характеру: Красное-на-Волге, где производится более половины ювелирных украшений в стране, и Плёс — единственный курорт на Волге, вдохновлявший Левитана и многих других. Эти три точки на карте объединяет не только география, но и устойчивый интерес путешественников. В этом маршруте мы собрали всё самое важное — коротко, насыщенно и по делу. Поехали!

Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс

Описание экскурсии

Организационные детали

В Плёсе потребуется удобная обувь для пересеченной местности, возьмите дождевики и зонтики.

Программа тура по дням

1 день

Кострома: кремль, Ипатьевский монастырь и развлекательная программа

Встретимся на перроне у поезда «Ласточка»: из Москвы он прибывает в 10:40, из Санкт-Петербурга — в 10:04. Возможно и другое время встречи — по согласованию.

Начнётся экскурсия по городу-музею. Кострома — единственный губернский город России, где до наших дней сохранилась планировка 18 века. Вы увидите уникальный торговый центр, состоящий из 16 именных торговых рядов. На территории кремля, в знаковом для города месте, мы посетим собор, где находится главная святыня Костромы — 800-летняя Феодоровская икона. Поговорим о подвиге Ивана Сусанина.

Для желающих возможна остановка в «Кофейне Абдуллы», где варят отменный турочный кофе — более десятка сортов. Или чаю, если вы предпочитаете этот напиток. Продолжим эксклюзивной экскурсией на единственную в России действующую льняную фабрику, основанную Павлом Третьяковым. После экскурсии посетим магазин льняных изделий при фабрике.

После обеда отправимся в Ипатьевский монастырь — одну из самых интересных обителей как с исторической, так и с эстетической точки зрения. Здесь мы вспомним истинных владельцев монастыря — Годуновых, по сути построивших обитель. А затем поговорим о том, как именно в этом монастыре представитель их политических противников получил благословение на царство, и как с этого момента началась история династии Романовых.

Завершим день интерактивной программой. Вы узнаете много нового о сырах, сами сделаете кусочек сыра и попробуете сырный трюфель — сочетание вкусов тёмного бельгийского шоколада и сыра. Не попробуешь — не узнаешь!

Вечером у вас будет свободное время: на заселение, покупку сыров на сырной бирже и прогулку по уже знакомой Костроме.

Кострома: кремль, Ипатьевский монастырь и развлекательная программаКострома: кремль, Ипатьевский монастырь и развлекательная программаКострома: кремль, Ипатьевский монастырь и развлекательная программаКострома: кремль, Ипатьевский монастырь и развлекательная программа
2 день

Красное-на-Волге и Плёс

Утром отправимся в Красное-на-Волге — именно здесь производится более половины всей российской ювелирной продукции. Мы посетим Музей ювелирного искусства и заглянем в ювелирный торговый центр «Красноград». Увидим и главный архитектурный символ Красного — двушатровый Богоявленский собор, чудом уцелевший с 16 века.

Затем направимся в Плёс. Отделяет нас от него Волга — переправимся через реку на стареньком, но бодром пароме. Уже через полчаса окажемся в единственном курортном городе на Волге, который вот уже 150 лет вдохновляет художников, артистов, бизнесменов, чиновников — и, конечно, путешественников.

Мы обойдём весь небольшой городок, пройдёмся по набережной и улочкам Плёса. Увидим своими глазами пейзажи, которые легли в основу многих картин Левитана, и побываем в музее художника, открывшего Плёс миру. При желании пообедаете в одном из недешёвых плёсских ресторанов или в местной культовой пирожковой «Волжский угол».

Примерно к 18:00 вернёмся в Кострому — будет время поужинать перед вечерней «Ласточкой».

Красное-на-Волге и ПлёсКрасное-на-Волге и ПлёсКрасное-на-Волге и ПлёсКрасное-на-Волге и ПлёсКрасное-на-Волге и ПлёсКрасное-на-Волге и Плёс

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Билеты во все локации из программы
Что не входит в цену
  • Переезд до Костромы и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Музеи и другие локации, не включённые в программу тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Костромы, подстраиваемся под прибытие «Ласточки» (из Москвы - в 10:40, из Питера - в 10:04)
Завершение: Ж/д вокзал Костромы, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 2223 туристов
Отобрали в команду самых толковых и харизматичных гидов Костромы. Наш главный принцип — нет скуке и банальностям! История Костромы — клубок потрясающих сюжетов для ненаписанных еще романов. Откроем для вас эти сюжеты!

Тур входит в следующие категории Костромы

Похожие туры из Костромы

Масленица в Костроме
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Масленица в Костроме
Начало: Москва
28 фев в 10:00
от 14 190 ₽ за человека
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Начало: Г. Ярославль
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
Новогоднее путешествие по Костроме: каникулы на родине Снегурочки
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме: каникулы на родине Снегурочки
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 39 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Костроме
Все туры из Костромы