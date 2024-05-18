2 дня
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
17 900₽ за человека
скидка
1%
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2400023 800₽ за человека
3 дня
Новогодние выходные в Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 24 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ААнна22 января 2024Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ССветлана16 января 2024Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
- ААлександра16 января 2024Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
- ИИгнатенко16 января 2024Очень понравился тур. Все экскурсии проходили точно по плану. Удачное место проживания, вкусные завтрак и обед. Спасибо гиду, много нового узнала. Отличное впечатление от поездки.
- ЕЕлена20 января 2023Рождество в КостромеПоездка в Кострому очень понравилось. Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу. Программа построена интересно, рекомендую. Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах… В Костроме много мест, где вкусно кормят.
- ТТарасов9 января 2023Очень всем довольны, всё устроило! Большое спасибо!
- ТТарасов Александр Григорьевич9 января 2023Рождество в КостромеСпасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Лосиная ферма»
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