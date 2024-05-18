И Инна Костромской трип: 2 дня на Волге читать дальше не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо) Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать

М Мила Костромской трип: 2 дня на Волге читать дальше Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня. Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.

А Анна Костромской трип: 2 дня на Волге Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍

И Ирина Рождество в Костроме. Сокращенный тур Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.

С Светлана Рождество в Костроме. Сокращенный тур Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.

А Александра Новогодние выходные в Костроме читать дальше на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍 Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа

И Игнатенко Новогодние выходные в Костроме Очень понравился тур. Все экскурсии проходили точно по плану. Удачное место проживания, вкусные завтрак и обед. Спасибо гиду, много нового узнала. Отличное впечатление от поездки.

Е Елена Рождество в Костроме Поездка в Кострому очень понравилось. Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу. Программа построена интересно, рекомендую. Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах… В Костроме много мест, где вкусно кормят.

Т Тарасов Рождество в Костроме. Сокращенный тур Очень всем довольны, всё устроило! Большое спасибо!