Туры на лосиную ферму

Найдено 3 тура в категории «Лосиная ферма» в Костроме, цены от 17 900 ₽, скидки до 1%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Костромской трип: 2 дня на Волге
На машине
8 отзывов
2 дня
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
17 900 за человека
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
На автобусе
скидка
1%
3 отзыва
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2400023 800 за человека
Новогодние выходные в Костроме
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новогодние выходные в Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 24 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • А
    Анна
    22 января 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
  • С
    Светлана
    16 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
  • А
    Александра
    16 января 2024
    Новогодние выходные в Костроме
    Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
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    на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍

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  • И
    Игнатенко
    16 января 2024
    Новогодние выходные в Костроме
    Очень понравился тур. Все экскурсии проходили точно по плану. Удачное место проживания, вкусные завтрак и обед. Спасибо гиду, много нового узнала. Отличное впечатление от поездки.
  • Е
    Елена
    20 января 2023
    Рождество в Костроме
    Поездка в Кострому очень понравилось. Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу. Программа построена интересно, рекомендую. Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах… В Костроме много мест, где вкусно кормят.
  • Т
    Тарасов
    9 января 2023
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Очень всем довольны, всё устроило! Большое спасибо!
  • Т
    Тарасов Александр Григорьевич
    9 января 2023
    Рождество в Костроме
    Спасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Лосиная ферма»

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Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "Лосиная ферма" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 24 000 со скидкой до 1%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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