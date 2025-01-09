Новогодние выходные в Костроме: путешествие в край Снегурочки

Новогодние выходные в Костроме
Интересные факты о сыре, удивительный мир дикой природы, чудеса человеческой смекалки и знакомство со Снегурочкой — Ваши новогодние выходные пройдут максимально насыщенно. Очаруйтесь праздничной Костромой и зарядитесь энергией на весь год!
4.67
3 отзыва
Новогодние выходные в Костроме: путешествие в край Снегурочки
Новогодние выходные в Костроме: путешествие в край Снегурочки
Новогодние выходные в Костроме: путешествие в край Снегурочки
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, размещение

16:00 Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Прибытие, размещениеПрибытие, размещениеПрибытие, размещениеПрибытие, размещение
2 день

Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»

Завтрак.

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

Обед в кафе города.

Музей «Лес-чудодей».

На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.

На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

Зал 1.

Лес — кладовая природы. Вашему взору открывается первый зал музея — кладовая природы.

Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.

Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле. А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.

Зал 2.

Мир лесных сказок. Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.

Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.

Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги.

Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.

Зал 3.

Магия природного материла и металла. В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле. Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов.

Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Окончание программы ориентировочно в 18:00.

Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»
3 день

Сумароковский лосиный заказник, посещение Резиденции Снегурочки

Завтрак.

Вещи можно оставить в гостинице.

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

Обед в кафе города.

Посещение Резиденции Снегурочки.

Резиденция расположена в самом центре города.

Помимо Снегурочки, здесь живут Академики Снежных Чудес. Каждый, кто попадает сюда, становится учеником Академии Снежных Чудес.

По самым добрым сказкам Снегурочка собирала преподавателей: профессор игры — Главный, разбирающийся во всех сказочных вопросах — Умник, почтальон Снегурочки — Весточка и озорная мастерица на все руки — Скоренка.

В Комнате Чудес Снегурочка собрала целую коллекцию сказочных невероятностей: только здесь вы сможете в любое время года дотронуться до макушки новогодней елки, очутиться в самых добрых сказках и почувствовать себя их героем, примерить красочные наряды и перевоплотиться в волшебника.

После путешествия по Комнате чудес вы окажетесь на опушке настоящего русского леса, в атмосфере сменяющих друг друга времен года.

В программе:

  • путешествие в Комнату Чудес с посещением иммерсивного пространства «Волшебный лес»;
  • мастер-класс;
  • интерактивная программа.

Окончание программы ориентировочно в 17:00.

Сумароковский лосиный заказник, посещение Резиденции СнегурочкиСумароковский лосиный заказник, посещение Резиденции СнегурочкиСумароковский лосиный заказник, посещение Резиденции СнегурочкиСумароковский лосиный заказник, посещение Резиденции Снегурочки

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах Костромы на выбор.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в гостинице «Снегурочка», руб:

Категория номеров

Стандарт

Комфорт

Люкс 2-комн

Основное / Дополнит.

Основное / Дополнит.

Основное / Дополнит.

Взрослые

27900 / 26900

28900 / 27800

30900 / 29800

Дети до 12 лет

27400 / 26400

28000 /27000

30000 / 29000

Дети до 3 лет без места

14200

14200

14200

Стоимость тура на 1 человека при размещении в арт-отеле «Центральный», руб:

Категория номеров

Стандарт 3-местный

Основное

Взрослые

29300

Дети до 12 лет

28900

Дети до 3 лет без места

15200

Варианты проживания

Гостиница «Снегурочка»

2 ночи

Гостиница «Снегурочка» расположена в центральной части Костромы вдали от шумных городских улиц возле храма 17 в. Воскресения-на-Дебре.

На территории гостиницы расположен знаменитый Терем Снегурочки и ресторан Метелица. Часть номеров имеют отличный вид на Волгу и город.

В шаговой доступности мини-маркет, в 10 минутах расположена центральная улица Советская со множеством магазинов. Исторический центр, где сосредоточены основные музеи и памятники архитектуры, расположен в 3 км. от гостиницы.

Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»

Арт-отель «Центральный»

2 ночи

Арт-отель «Центральный» — это новый дизайн-отель, расположенный в самом сердце города, в уникальном месте рядом с основными историческими и культурными достопримечательностями.

Все номера отеля имеют современный и элегантный интерьер.

Оборудование номеров отвечает всем требованиям гостей и гарантирует им комфортное пребывание.

На всей территории отеля есть бесплатный Wi-Fi, а также возможность пользоваться бесплатной общественной парковкой.

Арт-отель «Центральный»Арт-отель «Центральный»Арт-отель «Центральный»Арт-отель «Центральный»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
9 янв 2025
Все было организовано хорошо. Никаких проблем не возникло. Программа точно соответствовала тому, что было заявлено.
И
18 янв 2024
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
А
16 янв 2024
Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍
Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения наТур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения наТур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения наТур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на

Похожие туры из Костромы

Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Начало: Г. Ярославль
Сегодня в 10:00
31 мая в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На гребне волны. Кострома - Плес
На автобусе
2 дня
3 отзыва
На гребне волны. Кострома - Плес
Начало: Кострома
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 24 000 ₽ за человека
Вкусная Кострома
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Вкусная Кострома
Начало: Кострома
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
16 900 ₽ за человека