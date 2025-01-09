2 день

Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»

Завтрак.

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

Обед в кафе города.

Музей «Лес-чудодей».

На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.

На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

Зал 1.

Лес — кладовая природы. Вашему взору открывается первый зал музея — кладовая природы.

Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.

Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле. А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.

Зал 2.

Мир лесных сказок. Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.

Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.

Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги.

Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.

Зал 3.

Магия природного материла и металла. В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле. Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов.

Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Окончание программы ориентировочно в 18:00.