янв
Программа тура по дням
Прибытие, размещение
16:00 Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Обзорная экскурсия, Музей сыра, музей «Лес-чудодей»
Завтрак.
Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.
Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.
И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!
Обед в кафе города.
Музей «Лес-чудодей».
На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.
На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».
Зал 1.
Лес — кладовая природы. Вашему взору открывается первый зал музея — кладовая природы.
Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.
Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле. А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.
Зал 2.
Мир лесных сказок. Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.
Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.
Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги.
Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.
Зал 3.
Магия природного материла и металла. В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле. Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов.
Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.
Терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
Окончание программы ориентировочно в 18:00.
Сумароковский лосиный заказник, посещение Резиденции Снегурочки
Завтрак.
Вещи можно оставить в гостинице.
Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.
Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
Обед в кафе города.
Посещение Резиденции Снегурочки.
Резиденция расположена в самом центре города.
Помимо Снегурочки, здесь живут Академики Снежных Чудес. Каждый, кто попадает сюда, становится учеником Академии Снежных Чудес.
По самым добрым сказкам Снегурочка собирала преподавателей: профессор игры — Главный, разбирающийся во всех сказочных вопросах — Умник, почтальон Снегурочки — Весточка и озорная мастерица на все руки — Скоренка.
В Комнате Чудес Снегурочка собрала целую коллекцию сказочных невероятностей: только здесь вы сможете в любое время года дотронуться до макушки новогодней елки, очутиться в самых добрых сказках и почувствовать себя их героем, примерить красочные наряды и перевоплотиться в волшебника.
После путешествия по Комнате чудес вы окажетесь на опушке настоящего русского леса, в атмосфере сменяющих друг друга времен года.
В программе:
- путешествие в Комнату Чудес с посещением иммерсивного пространства «Волшебный лес»;
- мастер-класс;
- интерактивная программа.
Окончание программы ориентировочно в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах Костромы на выбор.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в гостинице «Снегурочка», руб:
|Категория номеров
Стандарт
Комфорт
Люкс 2-комн
Основное / Дополнит.
Основное / Дополнит.
Основное / Дополнит.
|Взрослые
27900 / 26900
28900 / 27800
30900 / 29800
|Дети до 12 лет
27400 / 26400
28000 /27000
30000 / 29000
|Дети до 3 лет без места
14200
14200
14200
Стоимость тура на 1 человека при размещении в арт-отеле «Центральный», руб:
|Категория номеров
Стандарт 3-местный
Основное
|Взрослые
29300
|Дети до 12 лет
28900
|Дети до 3 лет без места
15200
Варианты проживания
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» расположена в центральной части Костромы вдали от шумных городских улиц возле храма 17 в. Воскресения-на-Дебре.
На территории гостиницы расположен знаменитый Терем Снегурочки и ресторан Метелица. Часть номеров имеют отличный вид на Волгу и город.
В шаговой доступности мини-маркет, в 10 минутах расположена центральная улица Советская со множеством магазинов. Исторический центр, где сосредоточены основные музеи и памятники архитектуры, расположен в 3 км. от гостиницы.
Арт-отель «Центральный»
Арт-отель «Центральный» — это новый дизайн-отель, расположенный в самом сердце города, в уникальном месте рядом с основными историческими и культурными достопримечательностями.
Все номера отеля имеют современный и элегантный интерьер.
Оборудование номеров отвечает всем требованиям гостей и гарантирует им комфортное пребывание.
На всей территории отеля есть бесплатный Wi-Fi, а также возможность пользоваться бесплатной общественной парковкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионная программа
- Услуги экскурсовода-групповода
- Услуги транспорта
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.