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Авторский тур
2 дня
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 490₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Начало: Москва
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3200027 290₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2700023 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ААльфия2 апреля 2024Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна22 января 2024Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ССветлана16 января 2024Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
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