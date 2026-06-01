1 день

Прибытие. Посещение лосиной фермы и музея сыра

В туре возможно два варианта встречи:

Вариант: 08:30 встреча группы на ж/д-вокзале Ярославль-Главный, у памятника С. Мамонтову. Трансфер за дополнительную плату. Переезд в Кострому (~2 часа). Вариант: 10:40-11:00 сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая (на перроне). Переезд на Сумароковскую лосиную ферму (~30 мин).

Переезд на Сумароковскую лосиную ферму (~30 мин).

Сумароковская лосеферма — одно из самых необычных мест Костромской области. Это не зоопарк и не аттракцион, а действующее хозяйство, где человек и лесной обитатель существуют рядом по особым правилам, выработанным годами.

Вы узнаете, как на протяжении десятилетий человек учился понимать дикое животное, не приручая его до конца, и почему лосиное молоко считается настоящей редкостью. За простотой этого места скрывается кропотливый труд, терпение и особая философия.

Вы познакомитесь с жизнью лосефермы, узнаете, как получают лосиное молоко и чем оно отличается по вкусу и свойствам.

А так же за дополнительную плату вы можете попробовать лосиное молоко (с июня по сентябрь) — редкий опыт, который невозможно повторить вне этого места.

Возвращение в Кострому.

Экскурсия в музей сыра с дегустацией.

Погрузитесь в мир, где сыр правит всем! Вместе с сырным сомелье Вы откроете тайны старинного особняка, познакомитесь с удивительными артефактами, хитрыми гаджетами и интерактивными испытаниями, где можно трогать, пробовать и удивляться. Смешные, странные и порой невероятные факты заставят взглянуть на сыр по-новому.

В дегустационном зале Вы научитесь раскрывать вкус каждого кусочка — и узнаете, с чем и как его сочетать по настоящим сырным законам.

Обед в кафе города.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160