Вас ждут знакомство с бытом и обитателями лосиной фермы, уютная купеческая Кострома, вдохновляющий волжский Плёс и величественный Ипатьевский монастырь.
В программе — сырные открытия, теплоходная прогулка по Волге, экскурсии по старинным городам и погружение в мир традиционных ремёсел льна и бересты. Заезды ежедневно по 30 сентября 2026 г.
Программа тура по дням
Прибытие. Посещение лосиной фермы и музея сыра
В туре возможно два варианта встречи:
- Вариант: 08:30 встреча группы на ж/д-вокзале Ярославль-Главный, у памятника С. Мамонтову. Трансфер за дополнительную плату. Переезд в Кострому (~2 часа).
- Вариант: 10:40-11:00 сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая (на перроне). Переезд на Сумароковскую лосиную ферму (~30 мин).
Переезд на Сумароковскую лосиную ферму (~30 мин).
Сумароковская лосеферма — одно из самых необычных мест Костромской области. Это не зоопарк и не аттракцион, а действующее хозяйство, где человек и лесной обитатель существуют рядом по особым правилам, выработанным годами.
Вы узнаете, как на протяжении десятилетий человек учился понимать дикое животное, не приручая его до конца, и почему лосиное молоко считается настоящей редкостью. За простотой этого места скрывается кропотливый труд, терпение и особая философия.
Вы познакомитесь с жизнью лосефермы, узнаете, как получают лосиное молоко и чем оно отличается по вкусу и свойствам.
А так же за дополнительную плату вы можете попробовать лосиное молоко (с июня по сентябрь) — редкий опыт, который невозможно повторить вне этого места.
Возвращение в Кострому.
Экскурсия в музей сыра с дегустацией.
Погрузитесь в мир, где сыр правит всем! Вместе с сырным сомелье Вы откроете тайны старинного особняка, познакомитесь с удивительными артефактами, хитрыми гаджетами и интерактивными испытаниями, где можно трогать, пробовать и удивляться. Смешные, странные и порой невероятные факты заставят взглянуть на сыр по-новому.
В дегустационном зале Вы научитесь раскрывать вкус каждого кусочка — и узнаете, с чем и как его сочетать по настоящим сырным законам.
Обед в кафе города.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Плёс: пешая экскурсия и теплоходная прогулка по Волге
Завтрак в гостинице.
10:30 Сбор в холле. Выезд на экскурсию.
Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).
Обзорная экскурсия по Плесу.
Плёс встречает вас тихими улочками, где каждый дом, каждый резной наличник хранит тайны веков, а Базарная площадь и набережная будто сошли со старинной картины.
На Соборной горе угадываются очертания некогда стоявшей крепости, а величественный Успенский собор словно держит дыхание всего города. Здесь черпал сюжеты Исаак Левитан, здесь ступала нога Фёдора Шаляпина.
Экскурсия по Плесу предполагает исключительно пешеходный характер, проходит по холмистой местности с подъемами и спусками. Рекомендуем выбирать удобную одежду и обувь по погоде.
Теплоходная прогулка по Волге.
Одним из самых завораживающих способов увидеть Плёс и его окрестности является прогулка на теплоходе по Волге.
С воды город открывается в новом свете: крутые холмы, которые здесь называют горами, золотые купола церквей, и, конечно, сама Волга, величественно текущая по своему руслу. В такой момент понимаешь, почему Плёс стал настоящим источником вдохновения для многих поколений художников и поэтов.
При неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.
Свободное время на покупку сувениров или самостоятельный перекус.
По желанию за дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами электрокара (оплата самостоятельно на месте).
Выезд в Кострому (~ 80 км).
Ужин в кафе города.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Кострома: обзорная экскурсия, Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты
Завтрак в гостинице.
Сбор в холле (с вещами). Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу.
Кострома встречает вас веером улиц, где хорошо сохранившаяся архитектура прошлых столетий хранит в себе тайны истории. На Сусанинской площади пожарная каланча возвышается как сторож времени, а Торговые ряды до сих пор дышат духом купеческой жизни — тут пахнет свежей выпечкой и приключениями, которые ждут за каждым углом.
Костромской кремль — восстановленный шедевр XVIII века, где в Богоявленском соборе хранится Феодоровская икона Божией Матери.
Золото куполов сверкает в лучах солнца, а воздух здесь будто насыщен чудесами и благоговением: каждый шаг переносит вас в эпоху великих исторических событий.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (по территории монастыря и Троицкому собору).
В Ипатьевском монастыре начинается история царской династии Романовых: именно здесь в 1613 году был призван на царство Михаил Фёдорович.
Белокаменные стены, златоглавый Троицкий собор и боярские палаты хранят легенды о смелых людях, судьбах царей и тайнах, которые пережили века.
Экскурсия в музей льна и бересты.
В музее льна и бересты раскрывается сердце Костромы. Здесь оживают старинные ремёсла: береста, лен, узоры и изделия прошлых веков показывают, как мастера превращали простое дерево и волокна в настоящие произведения искусства.
Каждая витрина, каждая деталь экспозиции словно переносит в прошлое, позволяя почувствовать, как традиции оживают и продолжают жить в современных работах костромских мастеров.
Обед в кафе города.
Свободное время.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал Кострома-Новая.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный за дополнительную плату. Ориентировочное время прибытия 19:00.
Проживание
Тур можно забронировать как в виде экскурсионной программы, так и с проживанием в гостинице (номера с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
|Доплата заодноместное
|Без проживания
|14000
|13500
|-
Шелестов 3*
Снегурочка 3*
|20500
|20000
|5000
|Московская застава 3*
|23500
|23000
|5000
Я-Отель 4*
Волга 4*
|25000
|24500
|8000
Скидка при размещении на доп. месте – 1000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Гостиница «Шелестофф»
Гостиница находится в Костроме. Вблизи располагаются главные архитектурные достопримечательности города.
Для отдыхающих подготовлены уютные номера категории: Люкс, Комфорт, Бизнес, Новация. Каждый номер выполнен в современном стиле и оснащен комфортабельной мебелью и современной техникой для приятного времяпровождения.
В номерах предоставлена собственная ванная комната, набор халатов, полотенца, средства гигиены.
В ресторане отеля готовят вкусные и изысканные блюда, которые порадуют любого гостя.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5 км, до аэропорта — 6,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2 ночи (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: 2 завтрака (при выборе тарифа с проживанием), 2 обеда, 1 ужин
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Костромы и обратно
- Трансфер из Ярославля и обратно - 4000 руб/чел
- Проживание в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура: 1 завтрак, 1 обед, 2 ужина
- Доплата за 1-но местное размещение: отели 3* - 5000 руб. отели 4* - 8000 руб
- Отели 3* - 5000 руб
- Отели 4* - 8000 руб
- Доплата за особое меню (вегетарианство, диеты, и пр.) - 500 руб. за один 1 обед
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.
Информация по туру будет направлена туристам через мессенджер MAX перед началом тура