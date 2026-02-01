Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
18 900 ₽ за человека
Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
Попробовать костромской сыр, погулять по местам Левитана и заглянуть в Музей ювелирного искусства
Начало: Ж/д вокзал Костромы, подстраиваемся под прибытие «...
25 апр в 10:30
26 апр в 10:30
85 000 ₽ за всё до 6 чел.
Культурные выходные в Костромской губернии со спектаклем, сырной дегустацией и чаем из самовара
Пройти следами Островского и Кустодиева, посетить Ипатьевский монастырь, Щелыково и Николо-Бережки
Начало: Станция «Кострома новая», 10:30
28 мар в 10:30
25 апр в 10:30
20 000 ₽ за человека
