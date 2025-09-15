Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Козельске, цены от 16 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.

