Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Козельску в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Козельске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Козельску в сентябре 2025
Сейчас в Козельске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 16 800 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Козельске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 23 ⭐ отзыва, цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь