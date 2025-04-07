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о которых не прочтешь в обычных книжках и на просторах интернета. Наталья в моменте отвечала на все возникающие вопросы, советовала, что и где лучше купить, на что обратить внимание Спасибо огромное за замечательную экскурсию и доброжелательное отношение. Мы брали минивэн, отличный и спокойный водитель, чистая, ухоженная машина, поэтому переезды были комфортны и приятны. Всем рекомендую!