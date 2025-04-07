Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
Познакомиться с феноменом Оптинского старчества и узнать о великих православных подвижниках
Начало: В Козельске
25 мая в 10:00
26 мая в 10:00
15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
Полюбоваться прекрасной храмовой архитектурой и погрузиться в историю этих мест
Начало: У городского парка
Сегодня в 09:00
18 мая в 09:00
16 800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Погулять по старинным монастырям и узнать историю села Перемышль на экскурсии из Козельска
Начало: По договорённости в Козельске
25 мая в 09:00
26 мая в 09:00
15 100 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 апреля 2025Наталья очень приятная, отзывчивая, внимательная! Все рассказала, показала, учла все пожелания и дала ценные рекомендации! Все по времени четко. Автомобиль комфортабельный! Очень ей благодарны!
- ТТатьяна30 марта 2025Наталья провела для нас очень интересную экскурсию, прекрасный рассказчик, множество исторических деталей и дат. Остались под приятным впечатлением! Рекомендуем! Комфортный автомобиль, маршрут согласовали с учётом времени нашего отъезда, все детали обговорили. Было приятно, комфортно и увлекательно. Огромное спасибо 💖
- ООльга17 февраля 2025Наталья- прекрасный гид и замечательный рассказчик! Отличная экскурсия, очень познавательно, невероятно интересно и подробно, много исторических фактов и интересной информации,
Ответы на вопросы от путешественников по Козельску в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Козельске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Козельску в мае 2025
Сейчас в Козельске в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 15 100 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Козельске на 2025 год по теме «Летние», 16 ⭐ отзывов, цены от 15100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль