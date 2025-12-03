Абхазия или Страна души — так называют местные свою родину. Абхазия — это невероятный уголок, который удивляет своей красотой и историей. Я создала максимально полную экскурсию для знакомства с Абхазией.
Мы посетим все основные достопримечательности — курортный городок Гагра, голубое озеро Рица, Новый Афон и Юпшарский каньон.
Описание экскурсииЭто увлекательный тур по самым достопримечательным местам Абхазии, в ходе которого Вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и гостеприимной страны, а также угоститесь продуктами местного виноделия и пчеловодства. А уж наши харизматичные, обаятельные и влюблённые в свою страну экскурсоводы точно никого не оставят равнодушными. Гагра. Колоннада При въезде на территорию Абхазии – Гагра – это первый город, который встречается на пути. Колоннада в Гаграх – визитная карточка и архитектурное украшение Гагры, Абхазия. Территориально объект находится в старой части города близ Приморского парка. Она является своего рода входом на местный пляж, который протянулся по периметру города. Своей славой колоннада обязана киноленте «Зимний вечер в Гаграх». Одной из причин, почему у колоннады всегда многолюдно, является превосходный вид на Черное море и Гагрский пляж, который открывается при входе в арку. Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера. Голубое Озеро Знаменитое Голубое озеро практически соседствует с не менее знаменитым озером Рица, его называют прекраснейшим творением природы, которое удивляет своей красотой. Это озеро считается самым чистейшим водоемом. Даже в ненастную погоду озеро не теряет своего цвета. Просто завораживает своей красотой. Кроме того, с Голубым озером связано множество легенд. Путь на озеро удаляется от Черноморского шоссе и идет дальше, извиваясь меж скалистых ущелий. Каменный мешок Юпшарский каньон, через который проходит дорога на знаменитое озеро Рица, иногда называют «Каменным мешком». Каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, который гирляндами свисает с грандиозных скальных карнизов, удивительно красив и величественен. Называют ущелье «Каменным мешком» из-за того, что оно довольно длинное (около 8 километров) и вытянутое. Здесь две скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров, а над головой, между 500-метровыми скальными отвесами, проглядывает лишь узкая полоска неба. Также продолжая экскурсию по Рицинскому Национальному парку, мы останавливаемся у источника "Девичьи и мужские слезы". Здесь можно встретить большое количество разноцветных ленточек, которые привязывают рядом на растущую траву, при этом загадывая свои самые сокровенные желания. Рица Но вот заканчивается теснина, и мы выезжаем на освещенные солнцем просторы. Дорога начинает уходить вверх. Пара поворотов и вот оно - сказочное озеро Рица, окруженное величественными горами, покрытыми дремучими лесами, которые завораживают и притягивают взгляд. Озеро Рица по праву можно считать самой известной легендой Кавказа. Интересно, что цвет воды в озере может различаться в разные сезоны. Так, зима дарит Рице холодные голубые тона, а весна, лето и осень - зелено-желтые. Это еще один повод побывать здесь в разные сезоны, ведь каждый раз здесь можно открыть для себя что-нибудь новенькое. Новый Афон Далее мы отправляемся на «землю святынь», так называют - Новый Афон, и связано это с большим числом святых мест и религиозных построек. Здесь находится Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — Пантелеймоновский собор. Он украшен изысканными фресками и иконами, увенчан пятью куполами. Главная святыня монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня. Рядом с Симоно-Кананитским храмом и монастырем расположен Новоафонский водопад, который входит в состав культурных достопримечательностей исторического заповедника «Анакопия». Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
- Для взрослых — общегражданский или заграничный паспорт.
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей — свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет — свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны: страна — Абхазия, а также дата и сроки поездки. Обратите внимание • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Гражданам РБ — для въезда менее чем на 30 дней, гражданам Казахстана — для въезда менее чем на 14 дней Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор указан ниже в подробной программе. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре). Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учетом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требования к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора. Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов).. Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В летнее время возьмите с собой купальные принадлежности, в дождь — зонт/дождевик, на вечер или если планируете посещение пещеры — кофту/ветровку.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра "Колоннада", ресторан "Гагрипш"
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Озеро Рица
- Водопад «Мужские слезы»
- Водопад «Девичьи слезы»
- Город Новый Афон
- Новоафонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Рукотворный водопад
- Лебединое озеро
- ЖД станция Псы́рцха
Что включено
- Трансфер, страховка прилагается
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации меда, сыра и вина входят в стоимость
- Завтрак (чай, булочка)
- Посещение мандаринового сада (в зимнее время года)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый - 700 рублей детский до 12 лет - 200 рублей дети до 8 лет - бесплатно.
- Обед (по желанию)
- Желающие смогут посетить (по набору группы): дачу Сталина (300 рублей) и Новоафонскую пещеру (700 рублей). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании. Храм 10 века в селе Лыхны (300 рублей).
- Посещение водопадов Молочный (300 рублей с человека) и Птичий клюв (300 рублей с человека) - по желанию. При плохой погоде эти водопады не посещаем
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор указан ниже в подробной программе
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре)
- Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учетом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требования к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора
- Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов).
- Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В летнее время возьмите с собой купальные принадлежности, в дождь - зонт/дождевик, на вечер или если планируете посещение пещеры - кофту/ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 дек 2025
Всё понравилось, посетили много красивых мест. Единственный минус был для нас это потраченные два часа времени на таможне при возвращении (зависли компьютеры и никого не пропускали). А остальное все отлично.
Е
Елена
24 ноя 2025
Спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Юрию, очень интересно рассказывает, и детям тоже интересно, насыщенная экскурсия. Жалко только что в пятницу выходной в Афонских пещере, не посмотрели заранее
А
Анастасия
10 ноя 2025
Гид экскурсовод Юрий и водитель Арут лучшие! Вся экскурсия на одном дыхании. Сверх профессионалов честно не встречала, хоть я сама турагент и путешествую очень много! Очень насыщенная экскурсия, грамотно распланирована! Очень благодарна, вернусь за новыми впечатлениями в следующем году.
Е
Елена
9 ноя 2025
Путешествие удалось! Все было вовремя, немного конечно скоротечно, на некоторые локации (например, Рица и монастырь в Новом Афоне) хотелось бы побольше времени. Спасибо водителю Самвелу и гиду Амине))) Сказочно прекрасные виды, осенние краски Рицы завораживают- зелёная гладь воды, разноцветное убранство леса, снежные шапки гор, яркое синее небо!
А
Анна
9 ноя 2025
Эта экскурсия - просто жемчужина! Собраны все топовые локации для ознакомления, их много, все разные и красивые! Организация на хорошем уровне, не потеряетесь! Водитель Самвел забирает с 5 утра и
А
Анастасия
8 ноя 2025
Прекрасная Абхазия. Очень интересная экскурсия. Гид Юрий очень интересно рассказывал с юмором, шутками, местными историями, видно, что коренной абхазец знает и любит свой край. Водитель Самвел, или простите может неправильно
Е
Елена
6 ноя 2025
На экскурсии были в октябре,посетили самые красивые места в Абхазии, природа красивая,вместо прогулки по городу Новый Афон, пошли в Новоафонскую пещеру, невероятно огромная, завораживающая до мурашек, показали 6 залов, в какождом их них, рассказывал гид интересные факты, историю! Сама экскурсия насыщенная и интересная.
А
Александр
20 окт 2025
Благодарим за организацию тура! Всё понравилось. Организация на высшем уровне. Приятно было получить утром "доброе утро". Насыщенная, колоритная и интересная поездка. Прекрасный трансфер и водитель. Гид произвел хорошее впечатление своим оптимизмом, конструктивность, любовью к родине и уважением к истории. Дегустации позволили приобрести обещанные призенты близким. Природа прекрасная. Логистика построенная позволила быть в общественных местах без очередей.
A
Anyakim1
10 окт 2025
Ездили на экскурсию всей семьей (5 взрослых и ребенок 8 лет), всё понравилось! Забрали утром во время, с ближайшей остановки. Таможню с гидом прошли очень быстро. Гид Амина выше всех
Л
Людмила
9 окт 2025
Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Юрий и водителю Рамилю! Получили массу впечатлений,восхитились красотой природы. Горный серпантин-это отдельный аттракцион,адреналин зашкаливал! Очень повезло с погодой, удалось даже искупаться в море. Вода там чистейшая!
С
Сергей
26 сен 2025
Очень насыщенная экскурсия. Гид Юра супер. Организация отлично. Времени предостаточно. Это стоит того.
М
Мария
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Амина просто пушка, очень интересно рассказывала, часто шутила, мы в восторге
С
Светлана
14 сен 2025
Вчера вернулись с экскурсии по Абхазии и находимся под огромным приятным впечатлением! Это был один из тех дней отпуска, который запоминается надолго. От всей души хотим поблагодарить нашего гида Викторию
O
Olga7205
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, увидели Абхазию, конечно она прекрасна, живописная природа, горы, водопады, парки, горные реки и озеро Рица, Новый Афон, Пицунда, Гагры, дегустации, и другие локации… Хочется сказать огромное спасибо
И
Ирина
21 авг 2025
Интересная экскурсия в республику "одного дня". Абхазия сама по себе республика с неоднозначным впечатлением. Республика, застывшая где-то в годах моего детства, в конце 80-х. По сути за один день мы
