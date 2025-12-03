читать дальше

и водителя Рубена (его номер 555 😊) за прекрасную поездку. Вы — слаженная профессиональная команда! Что особенно понравилось: · Гид Виктория: Очень эрудированная, с глубокими знаниями истории и культуры Абхазии. Рассказывала интересно, с душой и любовью к своей стране, отвечала на все наши вопросы. Видно, что человек горит своим делом. · Водитель Рубен: Мастер своего дела! Аккуратно и уверенно вел машину по горным серпантинам. Всегда был вежлив, помогал с посадкой-высадкой. А его автомобиль был чистенький, новенький и очень комфортный, что немаловажно для долгой поездки. · Организация: Все прошло максимально оперативно и без единой заминки. При этом у нас ни разу не было ощущения спешки. Программа была насыщенная и интересная, мы увидели все заявленные локации, и при этом было выделено свободное время на каждом объекте, чтобы все осмотреть, сфотографироваться и купить сувениры. Мы получили массу положительных эмоций от красот природы, гостеприимства Абхазии и прекрасной компании. Прям рекомендую от всей души! Очень надеемся, что в скором времени у вас появится новая экскурсия в Сухум и к крепостям, потому что мы однозначно хотим вернуться и увидеть еще больше вашей прекрасной страны именно с вами! Спасибо за прекрасный день!