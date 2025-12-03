Мои заказы

Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон + 🍊сад

Абхазия - страна души
Абхазия или Страна души — так называют местные свою родину. Абхазия — это невероятный уголок, который удивляет своей красотой и историей. Я создала максимально полную экскурсию для знакомства с Абхазией.

Мы посетим все основные достопримечательности — курортный городок Гагра, голубое озеро Рица, Новый Афон и Юпшарский каньон.
4.9
55 отзывов
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон + 🍊сад
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон + 🍊сад
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон + 🍊сад

Описание экскурсии

Это увлекательный тур по самым достопримечательным местам Абхазии, в ходе которого Вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и гостеприимной страны, а также угоститесь продуктами местного виноделия и пчеловодства. А уж наши харизматичные, обаятельные и влюблённые в свою страну экскурсоводы точно никого не оставят равнодушными. Гагра. Колоннада При въезде на территорию Абхазии – Гагра – это первый город, который встречается на пути. Колоннада в Гаграх – визитная карточка и архитектурное украшение Гагры, Абхазия. Территориально объект находится в старой части города близ Приморского парка. Она является своего рода входом на местный пляж, который протянулся по периметру города. Своей славой колоннада обязана киноленте «Зимний вечер в Гаграх». Одной из причин, почему у колоннады всегда многолюдно, является превосходный вид на Черное море и Гагрский пляж, который открывается при входе в арку. Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера. Голубое Озеро Знаменитое Голубое озеро практически соседствует с не менее знаменитым озером Рица, его называют прекраснейшим творением природы, которое удивляет своей красотой. Это озеро считается самым чистейшим водоемом. Даже в ненастную погоду озеро не теряет своего цвета. Просто завораживает своей красотой. Кроме того, с Голубым озером связано множество легенд. Путь на озеро удаляется от Черноморского шоссе и идет дальше, извиваясь меж скалистых ущелий. Каменный мешок Юпшарский каньон, через который проходит дорога на знаменитое озеро Рица, иногда называют «Каменным мешком». Каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, который гирляндами свисает с грандиозных скальных карнизов, удивительно красив и величественен. Называют ущелье «Каменным мешком» из-за того, что оно довольно длинное (около 8 километров) и вытянутое. Здесь две скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров, а над головой, между 500-метровыми скальными отвесами, проглядывает лишь узкая полоска неба. Также продолжая экскурсию по Рицинскому Национальному парку, мы останавливаемся у источника "Девичьи и мужские слезы". Здесь можно встретить большое количество разноцветных ленточек, которые привязывают рядом на растущую траву, при этом загадывая свои самые сокровенные желания. Рица Но вот заканчивается теснина, и мы выезжаем на освещенные солнцем просторы. Дорога начинает уходить вверх. Пара поворотов и вот оно - сказочное озеро Рица, окруженное величественными горами, покрытыми дремучими лесами, которые завораживают и притягивают взгляд. Озеро Рица по праву можно считать самой известной легендой Кавказа. Интересно, что цвет воды в озере может различаться в разные сезоны. Так, зима дарит Рице холодные голубые тона, а весна, лето и осень - зелено-желтые. Это еще один повод побывать здесь в разные сезоны, ведь каждый раз здесь можно открыть для себя что-нибудь новенькое. Новый Афон Далее мы отправляемся на «землю святынь», так называют - Новый Афон, и связано это с большим числом святых мест и религиозных построек. Здесь находится Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — Пантелеймоновский собор. Он украшен изысканными фресками и иконами, увенчан пятью куполами. Главная святыня монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня. Рядом с Симоно-Кананитским храмом и монастырем расположен Новоафонский водопад, который входит в состав культурных достопримечательностей исторического заповедника «Анакопия». Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
  • Для взрослых — общегражданский или заграничный паспорт.
  • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей — свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт.
  • Для детей старше 14 лет — свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
  • Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны: страна — Абхазия, а также дата и сроки поездки. Обратите внимание • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Гражданам РБ — для въезда менее чем на 30 дней, гражданам Казахстана — для въезда менее чем на 14 дней Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор указан ниже в подробной программе. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре). Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учетом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требования к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора. Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов).. Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В летнее время возьмите с собой купальные принадлежности, в дождь — зонт/дождевик, на вечер или если планируете посещение пещеры — кофту/ветровку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гагра "Колоннада", ресторан "Гагрипш"
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Город Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Рукотворный водопад
  • Лебединое озеро
  • ЖД станция Псы́рцха
Что включено
  • Трансфер, страховка прилагается
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Дегустации меда, сыра и вина входят в стоимость
  • Завтрак (чай, булочка)
  • Посещение мандаринового сада (в зимнее время года)
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый - 700 рублей детский до 12 лет - 200 рублей дети до 8 лет - бесплатно.
  • Обед (по желанию)
  • Желающие смогут посетить (по набору группы): дачу Сталина (300 рублей) и Новоафонскую пещеру (700 рублей). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании. Храм 10 века в селе Лыхны (300 рублей).
  • Посещение водопадов Молочный (300 рублей с человека) и Птичий клюв (300 рублей с человека) - по желанию. При плохой погоде эти водопады не посещаем
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
  • Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор указан ниже в подробной программе
  • Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
  • Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре)
  • Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учетом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требования к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора
  • Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов).
  • Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В летнее время возьмите с собой купальные принадлежности, в дождь - зонт/дождевик, на вечер или если планируете посещение пещеры - кофту/ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
5
3
2
1
Т
Татьяна
3 дек 2025
Всё понравилось, посетили много красивых мест. Единственный минус был для нас это потраченные два часа времени на таможне при возвращении (зависли компьютеры и никого не пропускали). А остальное все отлично.
Е
Елена
24 ноя 2025
Спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Юрию, очень интересно рассказывает, и детям тоже интересно, насыщенная экскурсия. Жалко только что в пятницу выходной в Афонских пещере, не посмотрели заранее
А
Анастасия
10 ноя 2025
Гид экскурсовод Юрий и водитель Арут лучшие! Вся экскурсия на одном дыхании. Сверх профессионалов честно не встречала, хоть я сама турагент и путешествую очень много! Очень насыщенная экскурсия, грамотно распланирована! Очень благодарна, вернусь за новыми впечатлениями в следующем году.
Е
Елена
9 ноя 2025
Путешествие удалось! Все было вовремя, немного конечно скоротечно, на некоторые локации (например, Рица и монастырь в Новом Афоне) хотелось бы побольше времени. Спасибо водителю Самвелу и гиду Амине))) Сказочно прекрасные виды, осенние краски Рицы завораживают- зелёная гладь воды, разноцветное убранство леса, снежные шапки гор, яркое синее небо!
А
Анна
9 ноя 2025
Эта экскурсия - просто жемчужина! Собраны все топовые локации для ознакомления, их много, все разные и красивые! Организация на хорошем уровне, не потеряетесь! Водитель Самвел забирает с 5 утра и
читать дальше

довозит до границы, где присоединяется гид. Амина просто молодец, ее энергия и легенды потрясающие. Много увидели водопадов, озеро Рица (можно покататься на катамаране за 500 рублей/30 минут). Природа конечно потрясающая! Очень вдохновил Новый Афон, чувствуется мощь и история. Везде продают еду и голодными не останетесь, но это за отдельную плату. Мы ели на озере Рица. В начале пути привозят на фермы, где делают мед, сыры, конченое мясо и вино. Все можно продегустировать и купить. Если ручная кладь, то Сдэк не принимает вино, только почта России. Не очень понравилась девушка на дегустации вина, ведёт себя как будто мы ей что то должны, аудиторию держать не умеет, рассказывает неверные факты типа Сталин любил определённое вино, хотя он очень редко их употреблял в целом. Но это мелочи и, возможно, национальная особенность ее характера)) В целом, мы увидели необыкновенные места и прочувствовали гостеприимную атмосферу Абхазии! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

А
Анастасия
8 ноя 2025
Прекрасная Абхазия. Очень интересная экскурсия. Гид Юрий очень интересно рассказывал с юмором, шутками, местными историями, видно, что коренной абхазец знает и любит свой край. Водитель Самвел, или простите может неправильно
читать дальше

написала имя, профессионал, ехал аккуратно по серпантину, и обратно на КПП сделал все, чтобы мы оперативно прошли, была огромная очередь, но мы за час управились. Приятный молодой парень, рассказывающий на дегустации вина, женщины похоже покупали у него только за красивые глаза:) И мандариновый сад шикарный, у хозяина сада ещё отец и дед выращивали эти мандарины. Очень приятный мужчина, дал попробовать и хурму, и фейхоа, и мандарины. Накупили всего: сыра, мяса, чая, фруктов. Вина не смогли, в ручную кладь нельзя в самолет. Советую экскурсию.

Е
Елена
6 ноя 2025
На экскурсии были в октябре,посетили самые красивые места в Абхазии, природа красивая,вместо прогулки по городу Новый Афон, пошли в Новоафонскую пещеру, невероятно огромная, завораживающая до мурашек, показали 6 залов, в какождом их них, рассказывал гид интересные факты, историю! Сама экскурсия насыщенная и интересная.
А
Александр
20 окт 2025
Благодарим за организацию тура! Всё понравилось. Организация на высшем уровне. Приятно было получить утром "доброе утро". Насыщенная, колоритная и интересная поездка. Прекрасный трансфер и водитель. Гид произвел хорошее впечатление своим оптимизмом, конструктивность, любовью к родине и уважением к истории. Дегустации позволили приобрести обещанные призенты близким. Природа прекрасная. Логистика построенная позволила быть в общественных местах без очередей.
A
Anyakim1
10 окт 2025
Ездили на экскурсию всей семьей (5 взрослых и ребенок 8 лет), всё понравилось! Забрали утром во время, с ближайшей остановки. Таможню с гидом прошли очень быстро. Гид Амина выше всех
читать дальше

похвал, очень внимательна была ко всем гостям, шутила, поднимала настроение, а слушать ее рассказы об истории Абхазии-просто мед для ушей! Какой приятный голос и поставленная четкая дикция (без всяких э-э-э, а-а и слов паразитов, как бывает у многих гидов)! Водитель Самвел первоклассный, быстро, аккуратно, вежливо. В целом, экскурсия компактная, всё четко. Увидели много красивых мест, фотались, пробовали вино, мед, гранатовый сок, мандариновый сок. Обедали в панорамном кафе на озере Рица, купались в море в новом Афоне! Нам все понравилось) P.s. не покупайте на рынке сувенирный нож в подарок, на таможне ругаются))) все остальные покупки без проблем пропускают.

Л
Людмила
9 окт 2025
Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Юрий и водителю Рамилю! Получили массу впечатлений,восхитились красотой природы. Горный серпантин-это отдельный аттракцион,адреналин зашкаливал! Очень повезло с погодой, удалось даже искупаться в море. Вода там чистейшая!
С
Сергей
26 сен 2025
Очень насыщенная экскурсия. Гид Юра супер. Организация отлично. Времени предостаточно. Это стоит того.
М
Мария
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Амина просто пушка, очень интересно рассказывала, часто шутила, мы в восторге
С
Светлана
14 сен 2025
Вчера вернулись с экскурсии по Абхазии и находимся под огромным приятным впечатлением! Это был один из тех дней отпуска, который запоминается надолго. От всей души хотим поблагодарить нашего гида Викторию
читать дальше

и водителя Рубена (его номер 555 😊) за прекрасную поездку. Вы — слаженная профессиональная команда! Что особенно понравилось: · Гид Виктория: Очень эрудированная, с глубокими знаниями истории и культуры Абхазии. Рассказывала интересно, с душой и любовью к своей стране, отвечала на все наши вопросы. Видно, что человек горит своим делом. · Водитель Рубен: Мастер своего дела! Аккуратно и уверенно вел машину по горным серпантинам. Всегда был вежлив, помогал с посадкой-высадкой. А его автомобиль был чистенький, новенький и очень комфортный, что немаловажно для долгой поездки. · Организация: Все прошло максимально оперативно и без единой заминки. При этом у нас ни разу не было ощущения спешки. Программа была насыщенная и интересная, мы увидели все заявленные локации, и при этом было выделено свободное время на каждом объекте, чтобы все осмотреть, сфотографироваться и купить сувениры. Мы получили массу положительных эмоций от красот природы, гостеприимства Абхазии и прекрасной компании. Прям рекомендую от всей души! Очень надеемся, что в скором времени у вас появится новая экскурсия в Сухум и к крепостям, потому что мы однозначно хотим вернуться и увидеть еще больше вашей прекрасной страны именно с вами! Спасибо за прекрасный день!

O
Olga7205
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, увидели Абхазию, конечно она прекрасна, живописная природа, горы, водопады, парки, горные реки и озеро Рица, Новый Афон, Пицунда, Гагры, дегустации, и другие локации… Хочется сказать огромное спасибо
читать дальше

организаторам, увидели и узнали много интересного, гид Юрий профессионал (легко, красиво и увлекательно рассказал нам о многом, без лишней воды, и с тонким чувством юмора), водитель Андрей спасибо за адекватное и безопасное вождение, экскурсия организована четко, днём бронировали, вечером сообщили номер автобуса и точку сбора (без предоплаты), сообщили телефоны для связи, все без нареканий, без опозданий, пунктуально, спасибо вам огромное. Только приятные и позитивные впечатления.

И
Ирина
21 авг 2025
Интересная экскурсия в республику "одного дня". Абхазия сама по себе республика с неоднозначным впечатлением. Республика, застывшая где-то в годах моего детства, в конце 80-х. По сути за один день мы
читать дальше

проехали по Золотому кольцу Абхазии вдоль и поперёк. Нам очень повезло с экскурсоводом Леоном и водителем Андреем. Границу туда и обратно прошли быстро. Леон свою республику знает, рассказывает очень интересно. Были остановки на дегустацию вина, чая, сыра, мяса и мёда. Скорее всего, место, где останавливались, это "свои" экскурсовода. Рассказывают и заговаривают. Без покупки уйти сложно. 😂 В целом, съездить один раз и посмотреть на природу, на о. Рицца (кстати, я не оценила красоты - всё в катамаранах) и водопады (так сказать) можно. Водопады лучше на г. Ахун в Сочи. А море в Н. Афоне далеко не чистое.

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии из Красной поляны

Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест
Начало: От отеля гостей
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
На машине
11 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
6.5 часов
-
15%
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 985 ₽14 100 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне