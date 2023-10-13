Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами. За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях. Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

По желанию время экскурсии можно увеличить

Дополнительно