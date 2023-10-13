Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.
Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Сокровища Нового Афона
Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию время экскурсии можно увеличить
Дополнительно
- Экскурсия начинается на границе с Абхазией (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 руб. оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 руб. оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 руб. оттуда и обратно) по договорённости с гидом.
- По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека.
- Аренда детского кресла − 500 руб.
- Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р. взрослые, 200 р. дети 8-12 лет, Новоафонская пещера — 700 р. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.