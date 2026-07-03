Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Сокровища Нового Афона
Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копчёные сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
По желанию время экскурсии можно увеличить
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом.
По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 ₽ с чел.
Аренда детского кресла — 500 ₽
Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽/взрослые, 500₽/дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерий
Всё прошло отлично. Гид не давал скучать ни минуты. Было очень интересно слушать про историю Абхазии. Невероятно красивая природа и очень вкусная еда.
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М
Марина
Это наша вторая поездка с друзьями в Абхазию. И думали, ну чем нас удивить…? Мы же уже основные достопримечательности видели… но эта фантастическая природа влюбляет и поражает своей невероятной красотой! читать дальшеуменьшить
Экскурсовод Радж интересно и с огромной любовью рассказал нам о своей Родине, людях и достопримечательностях! Был внимателен к нашим пожеланиям и терпелив к нашим веселым и иногда шумным детям))) Обязательно приедем еще! И обязательно с экскурсией!
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А
Алексей
Недавно вернулись из большого путешествия по Абхазии, организованного через Tripster, и остались в полном восторге. Это была поездка, наполненная потрясающими пейзажами, теплым приемом и массой ярких впечатлений.
Что особенно запомнилось: 1. Маршрут читать дальшеуменьшить
– гид предложил идеальный баланс между активными экскурсиями и отдыхом. Мы посетили живописное озеро Рица, таинственные Новоафонские пещеры и прекрасный монастырь. 2. Гид – настоящий профессионал. Рассказывал интересные истории, знал все секретные места и подстраивал программу под наши пожелания. 3. Природа Абхазии – это что-то невероятное! Горы, покрытые зеленью, чистейшее море, водопады и старинные храмы создают ощущение сказки.
Огромное спасибо Tripster и гиду за безупречную организацию. Абхазия покорила наши сердца, и мы обязательно вернемся снова.
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