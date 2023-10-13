Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)

Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии

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Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию время экскурсии можно увеличить

Дополнительно

  • Экскурсия начинается на границе с Абхазией (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 руб. оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 руб. оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 руб. оттуда и обратно) по договорённости с гидом.
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека.
  • Аренда детского кресла − 500 руб.
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р. взрослые, 200 р. дети 8-12 лет, Новоафонская пещера — 700 р. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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