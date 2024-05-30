Религиозные экскурсии по святым местам Красной поляны

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Либо же мы отправимся в Пицунду, где находится Патриарший храм 4 века, шикарные пляжи и комплекс лучших санаториев советских лет, передающих колорит давно минувшей эпохи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
«Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
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    это не помешало нам выполнить всю запланированную программу. Андрей прекрасный рассказчик и водитель (по таким дорогам это важно!), согрел нас горячим чаем и кофе, угостил вкусной вяленой хурмой. Мы сделали много красивых фотографий, полюбовались чудесными пейзажами Абхазии, познакомились с историей мест, которые посетили. Попробовали блюда национальной кухни, вина и мед.

    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
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    информацию. Александр замечательно спланировал маршрут, чтобы мы успели посетить все локации. Показал нам потрясающие места, учёл все пожелания. Обед прошёл на о. Рица в маленьком и очень уютном ресторане. Спасибо огромное! Отдельное спасибо Александру за прекрасные фотографии! Обязательно будем вас рекомендовать! Хороших вам клиентов!

    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек
  • А
    Анастасия
    13 января 2024
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
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    комфортабельные (на 20 чел.). Отдельное спасибо экскурсоводу Фатиме. Очень приятная, грамотная и, что не маловажно - абхазска. Изнутри, так сказать, знает историю своей страны, быт и традиции. Очень рекомендую🥰

    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы
  • А
    Анастасия
    31 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
  • А
    Альфия
    25 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Однозначная рекомендация! У нас был гид Дамей - весь автобус остался в восторге! Было все: и максимально подробные рассказы обо
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    всем, и юмор, и музыка! Влюбились в Абхазию с первого взгляда, узнали много интересного. Очень рекомендую бронировать экскурсию именно здесь - масса положительных впечатлений гарантирована:)

  • А
    Анна
    30 сентября 2021
    Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
    Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Звезды Абхазии: дружеское путешествие
  2. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  3. Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
  4. Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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