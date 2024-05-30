1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Либо же мы отправимся в Пицунду, где находится Патриарший храм 4 века, шикарные пляжи и комплекс лучших санаториев советских лет, передающих колорит давно минувшей эпохи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
«Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ММарина6 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
- ННаталья31 марта 2024Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
- ННаталья27 февраля 2024Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
- ААнастасия13 января 2024Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
- ААнастасия31 октября 2023Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
- ААльфия25 октября 2023Однозначная рекомендация! У нас был гид Дамей - весь автобус остался в восторге! Было все: и максимально подробные рассказы обо
- ААнна30 сентября 2021Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год по теме «Святые места», 103 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август