Вы увидите ключевые курорты Красной Поляны, насладитесь панорамами Кавказского хребта и узнаете о древней и современной жизни этих мест.
Вы пройдётесь по уютной улице Красной Поляны, подниметесь на канатной дороге к олимпийским объектам и ощутите величие гор на вершине Роза Пик. Вас ждут виды на Черную Пирамиду, родниковая вода на площади Роза Хутор и центр «Галактика».
Описание билета
Эта экскурсия для тех, кто любит красивые виды, желает посмотреть все самое интересное на курортах Красной Поляны и узнать историю этих мест. Вы узнаете все самое интересное о всесезонных курортах Красной Поляны, о природе Кавказского заповедника и национального парка, а также древней и современной истории этих мест. Вы прогуляетесь по главной улице курорта Красная Поляна с множеством красиво-украшенных ресторанчиков и увидите одну из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная Пирамида. Затем вы отправитесь на центральную площадь курорта Роза Хутор, где увидите Ратушу — визитную карточку этого курорта. Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите на канатной дороге к горной олимпийской деревне, почувствуете себя чемпионами олимпийских игр на Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и обнимите горы и простор вокруг на смотровой площадке на высоте 2320 метров над уровнем моря. Наконец, удивитесь вписанной в окружающий ландшафт архитектуре общественно-культурного центра Галактика, зарядитесь позитивными эмоциями под музыку светомузыкального фонтана на его смотровой площадке. Во время экскурсии будет необходимость воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику канатной дороги на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Розы Пик в 17:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Роза Хутор
- Роза Пик
- Ратуша
- Курорт Красная Поляна
- Курорт Газпром Лаура
- Хребет Аибга
- Река Мзымта
- Водопад Надежда
- Вершина Черная Пирамида
- Вершина Каменный столб
- Горная олимпийская деревня
Что включено
- Билеты на канатную дорогу до вершины Роза Пик (подъем и спуск)
- Входной билет в парк-музей «Моя Россия» и бесплатная обзорная экскурсия по нему
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Завершение: Горно-туристический центо «Газпром», ул. Ачипсинская, 12
Когда и как рано покупать?
Когда: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Розы Пик в 17:15
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
28 фев 2021
Купили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.
Входит в следующие категории Красной поляны
