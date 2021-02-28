Эта экскурсия для тех, кто любит красивые виды, желает посмотреть все самое интересное на курортах Красной Поляны и узнать историю этих мест. Вы узнаете все самое интересное о всесезонных курортах Красной Поляны, о природе Кавказского заповедника и национального парка, а также древней и современной истории этих мест. Вы прогуляетесь по главной улице курорта Красная Поляна с множеством красиво-украшенных ресторанчиков и увидите одну из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная Пирамида. Затем вы отправитесь на центральную площадь курорта Роза Хутор, где увидите Ратушу — визитную карточку этого курорта. Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите на канатной дороге к горной олимпийской деревне, почувствуете себя чемпионами олимпийских игр на Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и обнимите горы и простор вокруг на смотровой площадке на высоте 2320 метров над уровнем моря. Наконец, удивитесь вписанной в окружающий ландшафт архитектуре общественно-культурного центра Галактика, зарядитесь позитивными эмоциями под музыку светомузыкального фонтана на его смотровой площадке. Во время экскурсии будет необходимость воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

Go

Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику канатной дороги на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).