Индивидуальная
до 7 чел.
«Красная Поляна»: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте «Красная Поляна», у канатной дороги
«Мы поднимемся по канатной дороге до отметки 2200 метров и насладимся роскошными видами на Главный Кавказский хребет, горы Абхазии и Черное море»
Завтра в 09:00
18 янв в 14:00
6600 ₽ за всё до 7 чел.
Билеты
"Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна": аудиоэкскурсия + билет на канатную дорогу
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите по канатной дороге к горной Олимпийской деревне и совершите променад по Аллее флагов»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
18 янв в 15:00
3590 ₽ за билет
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите на канатной дороге к горной олимпийской деревне, почувствуете себя чемпионами олимпийских игр на Аллее флагов»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Розы Пик в 17:15
3590 ₽ за билет
