Билеты онлайн без очередей на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» на Красной поляне, цены от 3590 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Пешая
13 часов
1 отзыв
Билеты
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт «Газпром Поляна»
«Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел»
25 дек в 08:30
26 дек в 08:30
от 26 667 ₽ за билет
"Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна": аудиоэкскурсия + билет на канатную дорогу
Пешая
5 часов
1 отзыв
Билеты
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
3590 ₽ за билет
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
4 часа
1 отзыв
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Розы Пик в 17:15
3590 ₽ за билет

