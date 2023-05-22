Билеты
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт «Газпром Поляна»
«Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел»
25 дек в 08:30
26 дек в 08:30
от 26 667 ₽ за билет
Билеты
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
3590 ₽ за билет
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Розы Пик в 17:15
3590 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 мая 2023Информации мало и она поверхностная
- ААлиса28 февраля 2021Купили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.
