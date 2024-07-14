Максим — ваш гид на Красной поляне

Провёл экскурсии для 149 туристов

читать дальше Я познакомлю вас с невероятной красотой сочинской природы. Вместе мы отправимся в горы выше облаков, пройдём по сказочным ущельям и каньонам, под водопадами и через бурные реки. Приглашаю вас не на экскурсию, а в настоящее приключение.

Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими.