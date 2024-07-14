В увлекательном походе по тропам Красной поляны, редко посещаемым туристами, откроется панорама Кавказа на 360°. В разгар лета можно поиграть в снежки и полюбоваться отражением горных пиков в озере. Историк-культуролог
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на Кавказ
- 📚 Исторические факты и рассказы
- 🏞 Уникальные природные объекты
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🎿 Возможность поиграть в снежки летом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Сочинский национальный парк
- Чёрная пирамида
- Роза Хутор
Описание экскурсии
Наше приключение начнётся на высоте около 2000 метров, куда мы поднимемся по канатным дорогам. Дальше всё зависит от ваших желаний и подготовки. Мы пройдём нитью над тремя горными курортами Сочи или замкнём кольцо через три вершины Аибги у Чёрной пирамиды — самого живописного пика хребта. Во время похода мы успеем:
- Поговорить о том, как появился Кавказ, какие геологические процессы этому способствовали
- Разобраться, какие племена и народы населяли эти земли до прихода русских переселенцев
- Оценить особенности устройства Сочинского национального парка — первого национального парка России
- Обсудить, какие растения и животные встречаются на территории парка и как ведётся работа по их сохранению
- Вспомнить про те самые Олимпийские игры — жаркие, зимние, твои! Как к ним готовились и как они прошли, о чём не стали рассказывать по телевизору и какое наследие оставили игры
- Выяснить, почему курорт Красная Поляна и посёлок Красная Поляна это не одно и то же. При чём тут греки с эстонцами и почему Роза Хутор не имеет никакого отношения ни к цветам, ни к женскому имени
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 7–12 км, сброс/набор высоты от 500 м
- Пожалуйста, учитывайте состояние своего здоровья и объективно оценивайте физические возможности
Специальная подготовка не требуется, но полный маршрут не подойдёт детям и тем, кто не уверен в своих силах. С сокращённым маршрута справятся как юные путешественники, так и туристы в возрасте
- Прохождение маршрута займёт от 5 часов, возьмите перекус и минимум 1,5 л воды на человека
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу (ок. 2 500 руб. /чел) и пропуск на территорию нацпарка (200 руб. /чел)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 500 ₽
|Дети до 16 лет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги курорта «Красная Поляна»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 149 туристов
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 июля 2024
Это невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я от всей души рекомендую обратиться именно к нему, если вы планируете пойти в горы. Горы,
Входит в следующие категории Красной поляны
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