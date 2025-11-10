Треккинг по хребту Аибга - это уникальная возможность подняться на вершины и насладиться захватывающими видами Кавказского хребта и Красной Поляны. Участники спустятся в горную долину, где смогут пообедать с видом

на водопад. На обратном пути их ждёт удивительное зрелище заката. Общий набор высоты составляет около 3000 метров, из которых 2200 метров преодолеваются на канатной дороге. Протяжённость маршрута - 5 км. Подходит для всех, кто любит природу и активный отдых

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для треккинга по хребту Аибга - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, а виды на горы и море особенно впечатляющие. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным осадкам. В зимние месяцы маршрут менее доступен из-за снега, но опытные туристы могут попробовать свои силы, наслаждаясь зимними пейзажами.

Сейчас август — это идеальное время.