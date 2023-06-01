Один из самых богатых на панорамные виды маршрут - и в то же время один из самых доступных
Вы подниметесь на вершины Аибгы, откроете чудесные панорамы Кавказского хребта, Ачишхо и Красной Поляны. Спуститесь в цирк — горную долину. Пообедаете с видом на водопад. И на обратном пути полюбуетесь сиянием закатного солнца.
А теперь немного о маршруте: общий набор высоты — около 3000 метров, из них 2200 метров мы преодолеем на канатной дороге. Протяжённость — 5 км. Количество серн на пути? Посчитаем вместе!
А теперь немного о маршруте: общий набор высоты — около 3000 метров, из них 2200 метров мы преодолеем на канатной дороге. Протяжённость — 5 км. Количество серн на пути? Посчитаем вместе!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🏔 Мы встретимся на нижнем уровне главной канатной дороги в Красной Поляне и отправимся в путешествие.
🏔 Проверенными тропами я проведу вас по Аибгинскому хребту, который состоит из трёх вершин.
🏔 Спустимся в долину горного цирка, где, скорее всего, удастся побегать по снегу.
🏔 Устроим пикник с видом на водопад или посёлок Красная Поляна, полюбуемся возвышающимся над ним горным массивом Ачишхо.
🏔 Возвращаясь обратно, задержимся на одной из вершин, насладимся закатом, сделаем красивые фотографии или перекусим тем, что осталось после обеда, с видом на море и сияние уходящего солнца.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: ски-пасс (около 2000 рублей)
- Маршрут на вершину можно проложить по тропе либо по протянутой верёвке — всё зависит от опыта и желания группы
- Рекомендации по подготовке к треккингу вы увидите после бронирования
во вторник, среду и четверг в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в селе Эсто-Садок
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и четверг в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Красной поляне
Меня зовут Сергей и я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… За 5 лет в Красной Поляне множество троп было исхожено и изъезжено, самыми любимыми я хочу поделиться!Задать вопрос
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