Вы подниметесь на вершины Аибгы, откроете чудесные панорамы Кавказского хребта, Ачишхо и Красной Поляны. Спуститесь в цирк — горную долину. Пообедаете с видом на водопад. И на обратном пути полюбуетесь сиянием закатного солнца. А теперь немного о маршруте: общий набор высоты — около 3000 метров, из них 2200 метров мы преодолеем на канатной дороге. Протяжённость — 5 км. Количество серн на пути? Посчитаем вместе!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏔 Мы встретимся на нижнем уровне главной канатной дороги в Красной Поляне и отправимся в путешествие.

🏔 Проверенными тропами я проведу вас по Аибгинскому хребту, который состоит из трёх вершин.

🏔 Спустимся в долину горного цирка, где, скорее всего, удастся побегать по снегу.

🏔 Устроим пикник с видом на водопад или посёлок Красная Поляна, полюбуемся возвышающимся над ним горным массивом Ачишхо.

🏔 Возвращаясь обратно, задержимся на одной из вершин, насладимся закатом, сделаем красивые фотографии или перекусим тем, что осталось после обеда, с видом на море и сияние уходящего солнца.

Организационные детали