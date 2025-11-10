Треккинг по хребту Аибга - это уникальная возможность подняться на вершины и насладиться захватывающими видами Кавказского хребта и Красной Поляны. Участники спустятся в горную долину, где смогут пообедать с видом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды Кавказа
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 🌅 Наблюдение за закатом
- 🥪 Пикник с видом на водопад
- ❄️ Возможность увидеть снег в долине
- 📸 Фотографии на фоне гор
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для треккинга по хребту Аибга - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, а виды на горы и море особенно впечатляющие. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным осадкам. В зимние месяцы маршрут менее доступен из-за снега, но опытные туристы могут попробовать свои силы, наслаждаясь зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кавказский хребет
- Ачишхо
- Красная Поляна
Описание экскурсии
- Мы встретимся на нижнем уровне главной канатной дороги в Красной Поляне и отправимся в путешествие.
- Проверенными тропами я проведу вас по Аибгинскому хребту, который состоит из трёх вершин.
- Спустимся в долину горного цирка, где, скорее всего, удастся побегать по снегу.
- Устроим пикник с видом на водопад или посёлок Красная Поляна, полюбуемся возвышающимся над ним горным массивом Ачишхо.
- Возвращаясь обратно, задержимся на одной из вершин, насладимся закатом, сделаем красивые фотографии или перекусим тем, что осталось после обеда, с видом на море и сияние уходящего солнца.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: ски-пасс (около 2000 рублей).
- Маршрут на вершину можно проложить по тропе либо по протянутой верёвке — всё зависит от опыта и желания группы.
- Маршрут не требует специальной физической подготовки.
- Рекомендации по подготовке к треккингу вы увидите после бронирования.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Альпика Сервис
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание «Альпинист России» вместе с соответствующим значком! Исходил и изъездил много троп в Красной Поляне. Самыми любимыми я хочу поделиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Изначально забронировала этот тур, но выпал снег и Сергей предложил прекрасную альтернативу.
Пунктуальный, коммуникабельный гид. Отвечал на все вопросы. Не перегружал информацией. Сам предлагал делать остановки. Делал нам замечательные кадры на протяжении маршрута, за что очень благодарны! Получились потрясающие воспоминания на всю жизнь! Обязательно пойдем с ним еще как минимум на Виа феррата и Каньонинг!
Пунктуальный, коммуникабельный гид. Отвечал на все вопросы. Не перегружал информацией. Сам предлагал делать остановки. Делал нам замечательные кадры на протяжении маршрута, за что очень благодарны! Получились потрясающие воспоминания на всю жизнь! Обязательно пойдем с ним еще как минимум на Виа феррата и Каньонинг!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 6 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за невероятный треккинг! Ради тех завораживающих видов, которые открывались с высоты, стоило преодолеть и крутые тропинки, и все трудности подъема.
Сергей – настоящий профессионал и очень
Сергей – настоящий профессионал и очень
Вам был полезен этот отзыв?
Мы в полном восторге! Потрясающие виды с самого начала маршрута, достаточно легкий подъем по сравнению с подъемом на Бзерпинский карниз (не хочется в конце выплюнуть легкие 😂). Сергей помогает по
Вам был полезен этот отзыв?
Взяла данный тур для себя (мне 44 года- физической подготовки практически нет) и дочери 15 лет (физически она лучше меня справилась)
Это путешествие, длиной в 6 часов не простое, но очень
Это путешествие, длиной в 6 часов не простое, но очень
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу сказать спасибо Сергею за этот удивительный трекинг. Для меня это стало и испытанием, и вызовом, и удивительной прогулкой. Мне тяжело давались подъемы, но в целом сам маршрут по времени
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень красивые места, гид спокойный, маршрут не самый простой, но в этом и прелесть
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии на «Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками»
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 5999 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
20 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Пройти по одному из самых красивых маршрутов и восхититься пейзажами гор (в мини-группе)
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
5000 ₽ за человека