2 день

Ущелье р. Руфабго

После завтрака вас ждет прогулка по ущелью реки Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Проходим каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, посещаем исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

По необходимости применяем спец. снаряжение.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!