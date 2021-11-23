С 14:30 Заезд.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
Обед
15:00 Посещение природного парка «Хаджохская теснина».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
На обратном пути – «Красное озеро».
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.
Обед-пикник.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Спуск со скалы Копилка с альпинистским снаряжением.
Высота вертикальной скалы 40-50 м.
Спуск по веревке с помощью специального снаряжения (дюльфером).
Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.
Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).
14:00 Обед.
15:00 конная прогулка по красивейшим местам скального хребта Уна-коз.
После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19:00 Ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный приготовленный на углях шашлык.
09:00 Завтрак. Вручение подарка каждому гостю.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение в гостинице или на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|База отдыха «Активация»
|2-х, 3-хместное размещение
|33 900
|доплата за одноместное размещение
|12 000
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.
Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.
Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.
В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.
Вечером мы также не оставим вас без внимания. Посиделки у костра с гитарой, прогулки к Красному озеру, тематические вечера, бесплатный трансфер для поездок в вечернее время на геотермальные источники сверх программы, банька (на дровах) – все это уже включено в стоимость.
Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Река Белая спускается в поселок Каменномостский, или Хаджох, по имени железнодорожной станции, ставшей известным центром отдыха и туризма в Адыгее. Здесь, врываясь в Хаджохскую теснину, на глубине до 40 метров она с огромной силой бьется об известняковые скалы, превращаясь в массу взвешенных в воздухе брызг и пены.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
В полутора километрах южнее поселка Каменномостский в реку Белая впадает её левый приток – Руфабго. Его название происходит от горы, называемой по-адыгейски «Сырыфыбг» – «Белая гора». Возможен и иной перевод этого слова – «бешеный» или «строптивый». Реликтовое ущелье реки Руфабго с доступными водопадами представляет собой памятник природы регионального значения.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Также посетите древний мегалитический памятник – дольмен – один из наиболее сохранившихся до наших времен.
Частный небольшой музей «Паноптикум» в туристском комплексе «Беловодье» заставит вас окунуться в древность и историю наших мест. Здесь вы увидите экспонаты, к которым сможете прикоснуться и убедиться в том, что рассказы экскурсовода – не вымысел, пробуждающий сознание. Несколько экспонатов – визитная карточка этого музея. Их можно увидеть только в этом месте. Здесь, у музея вас встретит дружелюбный и любопытный дикий кабан Семен Семеныч и его подружка Пуговка.
Лаго-Наки – это визитная карточка нашей Республики. Максимальная высота, на которую мы поднимемся в этот день – 1850 метров над уровнем моря.
Перевал Азишский, скала Утюг – оттуда открывается вид на все Лагонакское нагорье, истоки реки Курджипс, г. Уриэль, перевал Абадзешский с одноименной горой, г. Мурзикал.
Также посетим кордон Кавказского природного заповедника, где инструктор расскажет об истории его образования. По числу карстовых объектов Кавказский заповедник – самый богатый в России. На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер.
Одна из самых красивых и давно известных – пещера Большая Азишская. В подземном мире не бывает полной тишины. На дне пещер протекают реки, таятся озера, шумят водопады. Многочисленные песчаные, глинистые отложения и натёки в форме сталактитов растут навстречу сталагмитам и образуют колонны высотой до нескольких метров.
В этот день нам понадобится сменная одежда (брюки, куртка), фонарик, перчатки.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Трансфер в день заезда позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.