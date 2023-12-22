Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
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Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
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Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
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48 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 декабря 2023Отдыхали в двухместном номере на первом этаже на базе отдыха Белла 29.10-04.11.2023 (7 дней). Стоимость путевки на двоих 89 тысяч.
- ННикита27 ноября 2023Все понравилось, Александр - лучший гид
- ЕЕлена6 ноября 2023Все очень понравилось. Отдельная благодарность гиду Александру!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Большая Азишская пещера»
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