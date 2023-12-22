Большая Азишская пещера – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «Большая Азишская пещера» в Краснодаре, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
На машине
4 дня
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
13 июл в 14:00
52 400 ₽ за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: Г. Краснодар
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
81 000 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
21 июн в 14:00
48 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    22 декабря 2023
    Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
    Отдыхали в двухместном номере на первом этаже на базе отдыха Белла 29.10-04.11.2023 (7 дней). Стоимость путевки на двоих 89 тысяч.
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    В целом впечатления положительные. Дважды накрывали общий стол: вечер знакомств и проводы. Тамадой был Артур. Очень интересно было услышать рассказ о черкесском народе от представителя этого народа. Программа была насыщенная. Особенно порадовал гид Александр своими энциклопедическими знаниями про историю Адыгеи. Питание доброкачественное, но весьма скромное. В рекламе было заявлено, что питание будет сытным. Это конечно не так. Питание мне навеяло воспоминания о пионерлагере или даже об солдатской столовой. Я знаю, что на Кавказе умеют хорошо готовить и любят хорошо поесть. Хотелось бы питание повеселее. Домики хорошие, уютные с шикарным видом из окна на горную речушку. Корпус совсем новый, рядом строится новый. Хотелось бы, чтобы учли следующие замечания. Пол ледяной, хотя на улице была летняя погода. Окна в комнате нельзя приоткрыть (сильно откроешь окно ночью – замерзнешь, закроешь наглухо - душно). Вода в душе щиплется током. По утру в час пик, когда народ собирается на завтрак, напор воды слабоват, сильны колебания температуры воды.

  • Н
    Никита
    27 ноября 2023
    Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
    Все понравилось, Александр - лучший гид
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
    Все очень понравилось. Отдельная благодарность гиду Александру!
    Все очень понравилось. Отдельная благодарность гиду Александру!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Большая Азишская пещера»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
  3. Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
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  2. Водопады Руфабго
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  4. Войсковой собор Александра Невского
  5. Стадион Краснодар
  6. Хаджохская теснина
  7. Скала Петушок
  8. Дантово ущелье
  9. Горячий Ключ
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит тур в Краснодаре в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Большая Азишская пещера" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 81 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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