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В целом впечатления положительные. Дважды накрывали общий стол: вечер знакомств и проводы. Тамадой был Артур. Очень интересно было услышать рассказ о черкесском народе от представителя этого народа. Программа была насыщенная. Особенно порадовал гид Александр своими энциклопедическими знаниями про историю Адыгеи. Питание доброкачественное, но весьма скромное. В рекламе было заявлено, что питание будет сытным. Это конечно не так. Питание мне навеяло воспоминания о пионерлагере или даже об солдатской столовой. Я знаю, что на Кавказе умеют хорошо готовить и любят хорошо поесть. Хотелось бы питание повеселее. Домики хорошие, уютные с шикарным видом из окна на горную речушку. Корпус совсем новый, рядом строится новый. Хотелось бы, чтобы учли следующие замечания. Пол ледяной, хотя на улице была летняя погода. Окна в комнате нельзя приоткрыть (сильно откроешь окно ночью – замерзнешь, закроешь наглухо - душно). Вода в душе щиплется током. По утру в час пик, когда народ собирается на завтрак, напор воды слабоват, сильны колебания температуры воды.