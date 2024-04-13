Пять дней на термальных источниках Адыгеи
В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
Заезд.
Трансфер из г. Краснодар, г. Кавминводы, г. Армавир, г. Майкоп.
Заселяемся и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужин.
19.00 Поездка на геотермальные источники.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван “Хаджохская теснина” (доп. плата).
Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
8:00 – 09.00 Завтрак.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (вход доп. плата).
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18.00-19.00 Ужин и отдых после насыщенного дня.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
9:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (вход доп. плата).
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная), номера со всеми удобствами) – 28 000 руб.;
- гостевой дом “Горная Лаванда” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 25 000 руб.;
- гостиница “Графство Хаджох Улучшенный” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 25 000 руб. с чел
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 23 000 руб.
- гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ – 17 000 руб.;
Подселения нет. Стоимость доплаты за одноместное размещение уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы "расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Гостевой дом «Горная лаванда» находится в поселке Каменномостский, в 2 минутах ходьбы от реки Белой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп)
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
- Трансфер до места проживания в туре в день заезда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. Водопады "Руфабго" - 500 руб. подземный монастырь - 400 руб
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб
- Водопады «Руфабго» - 500 руб
- Подземный монастырь - 400 руб
- Обратный трансфер из п. Каменномостский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер, шапка, перчатки;
- купальник, тапочки, шапочка, халат по желанию;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Осуществляется в день заезда (суббота).
Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13 часов.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобусов из г. Краснодара - 12.10 или 13:30, уточняйте перд покупкой билетов.
Трансфер из г. Армавир - 15.00 - 15.20 часов. - поезд.
Если вы прибываете из г. Сочи - мы вас встретим в г. Майкопе в 22.00.
Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16.18.
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар и Армавир (не входит в стоимость, оплачивается отдельно).
В среду:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 6:30 -7:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/. д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды - 800 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в г. Армавир - 500 руб. с чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в суббботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5.45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 7:00.
Какие скидки есть в туре?
Скидки на детей:
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 10% - Для детей от 7 до 16 лет.
Скидка для пенсионеров 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур хорошо продуман половина дня активные нагрузки, вторая половина- релакс термальные источники.
Работают профессионалы, чувствуется забота о гостях! Мы влюбились в Адыгею!!! Спасибо за отдых!
Программа очень насыщенная, каждый день по 2-3 мероприятия. Выбирая тур, хотели просто отвлечься от городской суеты на недельку за небольшие деньги. Но в итоге сорвали куш. Адыгея поразила своей красотой и запала в самое сердце. Каждый день открывались виды шикарнее и шикарнее. Плато Лаго Наки - место невероятной красоты и силы природы. Пещера Большая Азишская поразила своими объёмами и внутренней энергией. Трекинг до Чертова пальца превзошёл все ожидания. За 5 дней мы увидели такие места, красоту которых не описать словами и не запечатлеть на фотографиях.
Что касается организации, то и тут всё довольно на хорошем уровне. Место проживания было чистым, белье и полотенца заменялись дважды за время отдыха. Питание хоть и не шведский стол, но очень вкусное и сытное. Блюда похожи на «мамины». Экскурсоводы очень добрые и любящие своё дело люди
Из минусов могу отметить:
1) экскурсовод Люда не ждёт весь народ, а проводит экскурсию 3-5 людям, которые идут рядом. В итоге получается, что если идёшь чуть-чуть позади, то физически не успеваешь ничего услышать.
2) номер хоть и неплохой, но абсолютно не соответствовал фото, которое высылали при бронировании. На фото душ был с кабиной, по факту - просто душевая раковина со шторкой.
Но эти минусы незначительны. Плюсов в Адыгее гораздо больше) Всем рекомендую данный тур и его организаторов.