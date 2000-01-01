Экскурсия для любителей активных пешеходных маршрутов!

«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи)

Путешествие по горам Адыгеи очень понравится вам, так как за несколько часов вы сможете увидеть необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон и огромное ущелье, прекрасные панорамы и сказочный лес!

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Ущелье реки Аминовка. Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский. Минуя крайние дома поселка, тропа постепенно набирает высоту, петляя среди живописного дубового леса. Река Аминовка остается слева и внизу, постепенно теряясь в глубине овеянного легендами Аминовского ущелья. Аминовское ущелье имеет живописные водопады, таинственные пещеры и гроты, скальные обнажения и огромные нагромождения камней. Говорят, уже 150 лет в пещерах Аминовки спрятано золото Мохаммеда Амина, наместника Шамиля в Адыгее, объединившего разрозненные племена адыгов во время Кавказской войны с Россией. Маршрут проходит по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки.

Скалы «Молоток», «Окно в Европу», «Космодром». Все выше и выше по тропе, подъем плавный и совершенно не утомительный, вот и скала Молоток! Сбоку хорошо различима длинная ножка "молотка", 50-метровым столбом уходящая глубоко вниз. К Молотку можно подойти сверху практически вплотную. Молоток возвышается над глубоким ущельем словно дамоклов меч. Теперь спускаемся в гроты! Под этими небольшими скальными навесами сухо в любую погоду, там можно развести костер и устроить пикник с видом на Молоток и ущелье. Стены и потолок грота сильно закопчены дымом туристских костров и увиты вечнозелеными лианами плюща. С этого ракурса Молоток многим напоминает голову лошади или дракона! Отдохнули и перекусили в гроте? Пора идти дальше, впереди еще много интересных мест. Метрах в пятидесяти от Молотка расположено удивительное отверстие в скале, почему-то прозванное туристами Окном в Европу. На самом деле из него виден крутой обрыв, лес и ущелье. Его второе называние еще остроумнее - Телевизор. В общем, потрясающее чудо природы! Далее тропа постепенно спускается на дно ущелья с отвесными скалами. Если нет засухи, здесь журчит небольшой пологий водопадик, а из-под камней бьет родничок. Чуть ниже расположено место, которое туристы называют Космодром, или Ракетной Шахтой. Такое необычное прозвище получил узкий и глубокий каньон с вертикальными стенками, действительно напоминающий круглую шахту. Возвращение в поселок по той же тропе, но если есть желание и силы, то можно подняться еще выше, на смотровые площадки.