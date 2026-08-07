Путешествие по горам Адыгеи не оставит вас равнодушными и принесет массу впечатлений, ведь всего за несколько часов вы сможете увидеть необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон и огромное ущелье, прекрасные панорамы и сказочный лес!
Описание экскурсии
«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи). Что вас ждет Эта экскурсия порадует любителей активных пешеходных маршрутов. От поселка Каменномостский мы пойдем по тропе через Аминовское ущелье в окружении живописного дубового леса. По пути мы увидим искрящиеся водопады, таинственные пещеры и гроты, скальные обнажения и огромные нагромождения камней. Поднимаясь все выше и выше мы дойдем до знаменитой скалы Молоток. Затем мы спустимся в гроты, где можно отдохнуть и устроить пикник с завораживающим видом на ущелье. А впереди нас будет дать еще множество интересных мест: удивительное отверстие в скале, прозванное туристами Окном в Европу, небольшой водопадик и журчащий родничок, каньон Космодром, напоминающий круглую шахту, и смотровые площадки. Набравшись впечатлений, мы возвратимся в поселок по той же тропе. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
по выходным и праздничным дням
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье реки Аминовка
- Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский. Минуя крайние дома поселка, тропа постепенно набирает высоту, петляя среди живописного дубового леса. Река Аминовка остается слева и внизу, постепенно теряясь в глубине овеянного легендами Аминовского ущелья
- Аминовское ущелье имеет живописные водопады, таинственные пещеры и гроты, скальные обнажения и огромные нагромождения камней. Говорят, уже 150 лет в пещерах Аминовки спрятано золото Мохаммеда Амина, наместника Шамиля в Адыгее, объединившего разрозненные племена адыгов во время Кавказской войны с Россией. Маршрут проходит по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки
- Скала "Молоток", "Окно в Европу", "Космодром"
- Все выше и выше по тропе, подъем плавный и совершенно не утомительный, вот и скала Молоток! Сбоку хорошо различима длинная ножка «молотка», 50-метровым столбом уходящая глубоко вниз. К Молотку можно подойти сверху практически вплотную. Молоток возвышается над глубоким ущельем словно дамоклов меч
- Теперь спускаемся в гроты! Под этими небольшими скальными навесами сухо в любую погоду, там можно развести костер и устроить пикник с видом на Молоток и ущелье. Стены и потолок грота сильно закопчены дымом туристских костров и увиты вечнозелеными лианами плюща. С этого ракурса Молоток многим напоминает голову лошади или дракона
- Отдохнули и перекусили в гроте? Пора идти дальше, впереди еще много интересных мест. Метрах в пятидесяти от Молотка расположено удивительное отверстие в скале, почему-то прозванное туристами Окном в Европу. На самом деле из него виден крутой обрыв, лес и ущелье. Его второе называние еще остроумнее - Телевизор. В общем, потрясающее чудо природы
- Далее тропа постепенно спускается на дно ущелья с отвесными скалами. Если нет засухи, здесь журчит небольшой пологий водопадик, а из-под камней бьет родничок. Чуть ниже расположено место, которое туристы называют Космодром, или Ракетной Шахтой. Такое необычное прозвище получил узкий и глубокий каньон с вертикальными стенками, действительно напоминающий круглую шахту
- Возвращение в поселок по той же тропе, но если есть желание и силы, то можно подняться еще выше, на смотровые площадки
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Чаепитие на маршруте
Что не входит в цену
- Доплат на маршруте нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Завершение: Театр Драмы, ул. Красноармейская д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
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