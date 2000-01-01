Чудеса сказочного ХАДЖОХА

Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
Чудеса сказочного ХАДЖОХА

Что вы увидите 🤩

  • Скалы «Молоток»
  • «Окно в Европу»
  • «Космодром»
  • ущелье реки Аминовка
Экскурсия для любителей активных пешеходных маршрутов!
«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи)
Путешествие по горам Адыгеи очень понравится вам, так как за несколько часов вы сможете увидеть необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон и огромное ущелье, прекрасные панорамы и сказочный лес!
ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Ущелье реки Аминовка. Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский. Минуя крайние дома поселка, тропа постепенно набирает высоту, петляя среди живописного дубового леса. Река Аминовка остается слева и внизу, постепенно теряясь в глубине овеянного легендами Аминовского ущелья. Аминовское ущелье имеет живописные водопады, таинственные пещеры и гроты, скальные обнажения и огромные нагромождения камней. Говорят, уже 150 лет в пещерах Аминовки спрятано золото Мохаммеда Амина, наместника Шамиля в Адыгее, объединившего разрозненные племена адыгов во время Кавказской войны с Россией. Маршрут проходит по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки.
Скалы «Молоток», «Окно в Европу», «Космодром». Все выше и выше по тропе, подъем плавный и совершенно не утомительный, вот и скала Молоток! Сбоку хорошо различима длинная ножка "молотка", 50-метровым столбом уходящая глубоко вниз. К Молотку можно подойти сверху практически вплотную. Молоток возвышается над глубоким ущельем словно дамоклов меч. Теперь спускаемся в гроты! Под этими небольшими скальными навесами сухо в любую погоду, там можно развести костер и устроить пикник с видом на Молоток и ущелье. Стены и потолок грота сильно закопчены дымом туристских костров и увиты вечнозелеными лианами плюща. С этого ракурса Молоток многим напоминает голову лошади или дракона! Отдохнули и перекусили в гроте? Пора идти дальше, впереди еще много интересных мест. Метрах в пятидесяти от Молотка расположено удивительное отверстие в скале, почему-то прозванное туристами Окном в Европу. На самом деле из него виден крутой обрыв, лес и ущелье. Его второе называние еще остроумнее - Телевизор. В общем, потрясающее чудо природы! Далее тропа постепенно спускается на дно ущелья с отвесными скалами. Если нет засухи, здесь журчит небольшой пологий водопадик, а из-под камней бьет родничок. Чуть ниже расположено место, которое туристы называют Космодром, или Ракетной Шахтой. Такое необычное прозвище получил узкий и глубокий каньон с вертикальными стенками, действительно напоминающий круглую шахту. Возвращение в поселок по той же тропе, но если есть желание и силы, то можно подняться еще выше, на смотровые площадки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит
  • Доплат на маршруте нет
Место начала и завершения
театр Драмы, Главная городская площадь, д. 2
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • Информация по отправлению будет накануне выезда на нашем сайте в разделе онлайн-табло https://eostour.ru/tours/online-tablo/
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по выходным и праздничным дням

EOS-tour
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