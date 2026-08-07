«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи). Что вас ждет Эта экскурсия порадует любителей активных пешеходных маршрутов. От поселка Каменномостский мы пойдем по тропе через Аминовское ущелье в окружении живописного дубового леса. По пути мы увидим искрящиеся водопады, таинственные пещеры и гроты, скальные обнажения и огромные нагромождения камней. Поднимаясь все выше и выше мы дойдем до знаменитой скалы Молоток. Затем мы спустимся в гроты, где можно отдохнуть и устроить пикник с завораживающим видом на ущелье. А впереди нас будет дать еще множество интересных мест: удивительное отверстие в скале, прозванное туристами Окном в Европу, небольшой водопадик и журчащий родничок, каньон Космодром, напоминающий круглую шахту, и смотровые площадки. Набравшись впечатлений, мы возвратимся в поселок по той же тропе. Важная информация:

При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.