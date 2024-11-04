Погрузитесь в сказочную атмосферу Гуамского ущелья, прокатившись на тепловозе по узкоколейке и наслаждаясь живописными пейзажами этого удивительного места.
Начнем наше путешествие ранним утром в Краснодаре и до вечера будем исследовать уединенные уголки природы.
Начнем наше путешествие ранним утром в Краснодаре и до вечера будем исследовать уединенные уголки природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсииРано утром я заберу вас из Краснодара. Первая остановка — хутор Гуамка, где нас ждет уникальная поездка на тепловозе по узкоколейке, пролегающей через живописное Гуамское ущелье. Далее мы отправимся на пешую прогулку, наслаждаясь очарованием природы и величественными горными пейзажами. Кристально чистые ручьи, вековые деревья и захватывающие виды создадут атмосферу полного погружения в природную гармонию. Откройте для себя магию этого уникального места!
По вторникам (если это не праздничный день) поезд по ущелью не ходит; открыт только пеший проход.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Краснодара
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в Гуамское ущелье
Место начала и завершения?
Улица Володи Головатого, 311
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам (если это не праздничный день) поезд по ущелью не ходит; открыт только пеший проход.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
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