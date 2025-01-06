Гузерипль - удалённый уголок горной Адыгеи, где можно увидеть Кавказский биосферный заповедник и его музей природы. Здесь представлены артефакты и обитатели местной фауны. Гранитный каньон удивит своей красотой, а прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды горной Адыгеи
- 🏞️ Прогулка по Гранитному каньону
- 🌿 Экологическая тропа леопарда
- 🦌 Вольерный комплекс с фауной
- ♨️ Расслабление в термальных источниках
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Кавказский биосферный заповедник
- Гранитный каньон
- Термальные источники
Описание экскурсии
Кавказский биосферный заповедник — самый большой в Европе. Мы заглянем в музей природы, познакомимся с историей этого места и увидим интересные артефакты (некоторые можно даже потрогать руками!). В вольерном комплексе посмотрим на представителей местной фауны — у каждого животного здесь своя история.
Тропа леопарда. Прогуляемся по экологической тропе, полюбуемся лесом и подышим чистейшим горным воздухом.
Гранитный каньон — место, поражающее своей красотой. Мы спустимся туда, где горная река Белая сужается до метра и полюбуемся мощными гранитными булыжниками в разных оттенках красного.
Термальные источники. А в завершение — расслабимся в горячих бассейнах, отдохнём и снимем усталость от насыщенного дня.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Duster
- Расстояние от Краснодара — около 200 км
- Маршрут доступен в любое время года
Дополнительные расходы
- Вход в заповедник: взрослый — 300 ₽, дети до 14 лет бесплатно
- Посещение терм: взрослый — 400 ₽, есть льготы для детей и пенсионеров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 359 туристов
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю нашиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Карина
6 янв 2025
Все прошло отлично!
Мария - чудесный экскурсовод, прекрасный рассказчик и просто замечательный человек!
Путешествовали всей семьей, три поколения от 20 до 97 лет - для всех было найдено увлекательное и интересное впечатление, по душе и сердцу, которое останется с нами теперь навсегда.
Удивительная природа, невероятные люди, вкусная еда! Адыгея влюбляет с первого взгляда!
Сердечно благодарим и мечтаем еще вернуться 💛
Мария - чудесный экскурсовод, прекрасный рассказчик и просто замечательный человек!
Путешествовали всей семьей, три поколения от 20 до 97 лет - для всех было найдено увлекательное и интересное впечатление, по душе и сердцу, которое останется с нами теперь навсегда.
Удивительная природа, невероятные люди, вкусная еда! Адыгея влюбляет с первого взгляда!
Сердечно благодарим и мечтаем еще вернуться 💛
Похожие экскурсии из Краснодара
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
16 фев в 07:30
24 фев в 07:30
15 900₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
16 фев в 07:30
15 900₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
Завтра в 08:30
16 фев в 08:30
19 500₽ за всё до 5 чел.