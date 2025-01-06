Гузерипль - удалённый уголок горной Адыгеи, где можно увидеть Кавказский биосферный заповедник и его музей природы. Здесь представлены артефакты и обитатели местной фауны. Гранитный каньон удивит своей красотой, а прогулка

по Тропе леопарда подарит свежий горный воздух. Завершением станет отдых в горячих термальных источниках, снимающих усталость после насыщенного дня. Поездка на комфортабельном автомобиле Renault Duster делает путешествие удобным и доступным в любое время года

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кавказский биосферный заповедник — самый большой в Европе. Мы заглянем в музей природы, познакомимся с историей этого места и увидим интересные артефакты (некоторые можно даже потрогать руками!). В вольерном комплексе посмотрим на представителей местной фауны — у каждого животного здесь своя история.

Тропа леопарда. Прогуляемся по экологической тропе, полюбуемся лесом и подышим чистейшим горным воздухом.

Гранитный каньон — место, поражающее своей красотой. Мы спустимся туда, где горная река Белая сужается до метра и полюбуемся мощными гранитными булыжниками в разных оттенках красного.

Термальные источники. А в завершение — расслабимся в горячих бассейнах, отдохнём и снимем усталость от насыщенного дня.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Duster

Расстояние от Краснодара — около 200 км

Маршрут доступен в любое время года

Дополнительные расходы