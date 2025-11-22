Мои заказы

Фотопрогулка по зимнему Краснодару

Полюбоваться нарядной Красной улицей и получить классные снимки
Зима — город погружается в волшебную сказку. Главная артерия — улица Красная — превращается в новогодний лабиринт чудес и иллюминаций. Идём гулять — и ваши фото, эмоции и воспоминания будут сиять ярче новогодних огней!
Описание фото-прогулки

Вы погрузитесь в праздничную атмосферу Красной улицы с яркими огнями и световыми инсталляциями: будете гулять, смотреть и любоваться, а я — ловить ваши неподдельные эмоции на камеру.

На нашем пути:

  • световая инсталляция от кинотеатра «Аврора» до центральной площади — местные называют её бульваром Сергея Галицкого
  • волшебные огни — фонтаны, огромные цветы и светящиеся животные
  • арт-объекты — ёлка из больших шаров с гирляндами и спрятавшаяся статуя «Лида и Шурик» под ней
  • световые шоу — светящийся тоннель, зеркальные лабиринты и огромные стрекозы
  • ледяные скульптуры — арки, звёзды, световые метеоритные дожди и голографические снежинки

Организационные детали

  • Мы можем начать программу в 09:00, 13:00 или 17:00
  • Снимаю на iPhone 14 Pro
  • Вы получите более 50 фото сразу после экскурсии
  • По запросу сделаю видеоролик для соцсетей — 1000 ₽ за ролик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
читать дальше

а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее. Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями. Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.

