Зима — город погружается в волшебную сказку. Главная артерия — улица Красная — превращается в новогодний лабиринт чудес и иллюминаций. Идём гулять — и ваши фото, эмоции и воспоминания будут сиять ярче новогодних огней!
Описание фото-прогулки
Вы погрузитесь в праздничную атмосферу Красной улицы с яркими огнями и световыми инсталляциями: будете гулять, смотреть и любоваться, а я — ловить ваши неподдельные эмоции на камеру.
На нашем пути:
- световая инсталляция от кинотеатра «Аврора» до центральной площади — местные называют её бульваром Сергея Галицкого
- волшебные огни — фонтаны, огромные цветы и светящиеся животные
- арт-объекты — ёлка из больших шаров с гирляндами и спрятавшаяся статуя «Лида и Шурик» под ней
- световые шоу — светящийся тоннель, зеркальные лабиринты и огромные стрекозы
- ледяные скульптуры — арки, звёзды, световые метеоритные дожди и голографические снежинки
Организационные детали
- Мы можем начать программу в 09:00, 13:00 или 17:00
- Снимаю на iPhone 14 Pro
- Вы получите более 50 фото сразу после экскурсии
- По запросу сделаю видеоролик для соцсетей — 1000 ₽ за ролик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
