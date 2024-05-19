Предлагаем попробовать Адыгею на вкус — на нашей экскурсии у вас будет такая возможность.
Мы посетим осетровое хозяйство, где можно купить настоящую черную икру, попробуем конопляный чай в необычном музее, заглянем в Дом меда и сыра, а после отправимся в туркомплекс «Беловодье», где гостей угощают традиционными халюжами.
Мы посетим осетровое хозяйство, где можно купить настоящую черную икру, попробуем конопляный чай в необычном музее, заглянем в Дом меда и сыра, а после отправимся в туркомплекс «Беловодье», где гостей угощают традиционными халюжами.
Ближайшие даты:
19
мая
мая
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|2 450 ₽
|Детский (до 12 лет)
|2 200 ₽
Что вас ожидает:
- Осетровое хозяйство «Царский улов»
- Музей конопли
- Дом Мёда и сыра на хуторе Шунтук
- Туркомплекс «Беловодье»
Описание
Что вас ждет
Во всем мире набирает популярность гастрономический туризм, который активно развивают и в Краснодарском крае. Цель такого вида туризма — познакомить путешественника с традициями, свойственными той или иной местности через призму гастрономии. Кто же является сегодня клиентами гастрономических путешествий? Это искушенные, любознательные, активные туристы, желающие разнообразить свои путешествия, попробовать тот или иной регион «на вкус» и понять его характер и культуру через традиционную кухню.
Осетровое хозяйство
Хозяйство «Царский улов» было основано в 2008 году, когда была закуплена первая партия малька для разведения. При создании был учтен опыт лучших рыбоводческих хозяйств страны, привлечены квалифицированные специалисты. Предприятие ориентировано на производство и реализацию качественной черной икры. Нам проведут увлекательную экскурсию среди огромных бассейнов с редкими породами осетровых, и мы услышим от работников хозяйства познавательную информацию о рыбоводстве. В магазине при хозяйстве можно купить свежую или копчёную рыбу, красную и что особенно важно, черную, настоящую, осетровую икру!
Музей конопли
В 2023 году в Майкопе открылся новый туристический объект — частный Музей конопли. Конопля — очень интересная сельскохозяйственная культура, которая на протяжении столетий была основой российского экспорта. Большой вклад в экономику Адыгеи вносило коноплеводство и переработка конопли в советское время. Вы осмотрите экспозицию музея под рассказ экскурсовода. Ремесленные мастер-классы, дегустации конопляных продуктов и миниэкомагазин дополнят ваши впечатления. Мы продегустируем конопляный чай. Он полон витаминов, питательных веществ и антиоксидант.
Дом Мёда и сыра
Горный мед — природная кладовая здоровья, альпийский нектар, целебней которого трудно найти! Мы посетим Дом Мёда на хуторе Шунтук, где можно попробовать и приобрести натуральный горный мед, мед каштановый и акациевый, целебные продукты пчеловодства. Здесь же можно будет купить легендарные адыгейские сыры из местных хозяйств. Туркомплекс «Беловодье»Расположен комплекс в поселке Каменномостский. На каменистых речных перекатах можно найти редкие доисторические окаменелости мелового периода: аммониты и раковины гигантских моллюсков. Туркомплекс включает в себя гостиницу с уютным подворьем, ресторан и два уникальных музея — краеведческий и палеонтологический. На подворье гостей встречают любимица детворы — забавная хрюшка, в озере плавают гуси и лебеди, в вольерах живут еноты. Здесь можно будет отведать халюжи — пирожки с адыгейским сыром, жареные в масле, которыми адыги (черкесы) с незапамятных времён угощают своих гостей во время обрядовых праздников и торжеств. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
по выходным и праздничным дням, по расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Осетровое хозяйство «Царский улов»
- Музей конопли
- Дом Мёда и сыра на хуторе Шунтук
- Туркомплекс «Беловодье»
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит
- Посещение осетрового хозяйства + дегустация: взрослый - 1100 руб. (5 видов рыбы + бокал игристого или рюмка водки)
- Посещение музея конопли с экскурсией: взрослый - 200 руб., детский - 100 руб.
- Дегустация чая из конопли + кекс - 350 руб.
- Входной билет на туркомплекс «Беловодье» - 50 руб.
- Посещение музеев в «Беловодье» - 300 руб.
Место начала и завершения?
Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням, по расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Информация по отправлению будет накануне выезда на сайте организатора
- В разделе онлайн-табло https://eostour ru/tours/online-tablo/
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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