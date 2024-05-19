Что вас ждет

Во всем мире набирает популярность гастрономический туризм, который активно развивают и в Краснодарском крае. Цель такого вида туризма — познакомить путешественника с традициями, свойственными той или иной местности через призму гастрономии. Кто же является сегодня клиентами гастрономических путешествий? Это искушенные, любознательные, активные туристы, желающие разнообразить свои путешествия, попробовать тот или иной регион «на вкус» и понять его характер и культуру через традиционную кухню.

Осетровое хозяйство

Хозяйство «Царский улов» было основано в 2008 году, когда была закуплена первая партия малька для разведения. При создании был учтен опыт лучших рыбоводческих хозяйств страны, привлечены квалифицированные специалисты. Предприятие ориентировано на производство и реализацию качественной черной икры. Нам проведут увлекательную экскурсию среди огромных бассейнов с редкими породами осетровых, и мы услышим от работников хозяйства познавательную информацию о рыбоводстве. В магазине при хозяйстве можно купить свежую или копчёную рыбу, красную и что особенно важно, черную, настоящую, осетровую икру!

Музей конопли

В 2023 году в Майкопе открылся новый туристический объект — частный Музей конопли. Конопля — очень интересная сельскохозяйственная культура, которая на протяжении столетий была основой российского экспорта. Большой вклад в экономику Адыгеи вносило коноплеводство и переработка конопли в советское время. Вы осмотрите экспозицию музея под рассказ экскурсовода. Ремесленные мастер-классы, дегустации конопляных продуктов и миниэкомагазин дополнят ваши впечатления. Мы продегустируем конопляный чай. Он полон витаминов, питательных веществ и антиоксидант.

Дом Мёда и сыра

Горный мед — природная кладовая здоровья, альпийский нектар, целебней которого трудно найти! Мы посетим Дом Мёда на хуторе Шунтук, где можно попробовать и приобрести натуральный горный мед, мед каштановый и акациевый, целебные продукты пчеловодства. Здесь же можно будет купить легендарные адыгейские сыры из местных хозяйств. Туркомплекс «Беловодье»Расположен комплекс в поселке Каменномостский. На каменистых речных перекатах можно найти редкие доисторические окаменелости мелового периода: аммониты и раковины гигантских моллюсков. Туркомплекс включает в себя гостиницу с уютным подворьем, ресторан и два уникальных музея — краеведческий и палеонтологический. На подворье гостей встречают любимица детворы — забавная хрюшка, в озере плавают гуси и лебеди, в вольерах живут еноты. Здесь можно будет отведать халюжи — пирожки с адыгейским сыром, жареные в масле, которыми адыги (черкесы) с незапамятных времён угощают своих гостей во время обрядовых праздников и торжеств. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.