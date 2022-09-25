Мы выезжаем из Краснодара рано утром и отправляемся в Майкоп — красавицу-столицу республики. Здесь вас ждет приятная получасовая прогулка: я познакомлю вас с исторической частью города и расскажу о быте и традициях его современных жителей.
И снова в путь! Я покажу одну из «визитных карточек» Адыгеи — плато Лагонаки. Отсюда берёт начало Кавказский биосферный заповедник. Будем наслаждаться безграничной красотой предгорий: вас ждет живописный природный коридор Хаджохской теснины и карьер Мишоко. А затем остановимся на обед и отведаем блюда черкесской кухни — халюж, щипс и другие местные угощения.
Наконец, направляемся в гостеприимный комплекс термальных источников под открытым небом. Он расположен посреди дикой природы, поэтому поддержание своего здоровья можно сочетать с любованием местными красотами. Источники внутри комплекса различаются составом воды и температурой. Вас ждет 2 часа незабываемого блаженства. И вот пришло время возвращаться в Краснодар.