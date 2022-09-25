Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи

Попробовать местную кухню, увидеть дивные предгорья и насладиться отдыхом в термах на лоне природы

Путешествие на термальные источники близ Майкопа — идеальная возможность совместить приятную прогулку по столице региона, любование зелеными предгорьями плато Лагонаки и отдых в теплых бассейнах у подножия Кавказских гор.

В пути вас будет сопровождать душевный гид, который идеально знает местность и подготовит самый интересный маршрут.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство со столицей Адыгеи.

Мы выезжаем из Краснодара рано утром и отправляемся в Майкоп — красавицу-столицу республики. Здесь вас ждет приятная получасовая прогулка: я познакомлю вас с исторической частью города и расскажу о быте и традициях его современных жителей.

Плато Лагонаки.

И снова в путь! Я покажу одну из «визитных карточек» Адыгеи — плато Лагонаки. Отсюда берёт начало Кавказский биосферный заповедник. Будем наслаждаться безграничной красотой предгорий: вас ждет живописный природный коридор Хаджохской теснины и карьер Мишоко. А затем остановимся на обед и отведаем блюда черкесской кухни — халюж, щипс и другие местные угощения.

Комплекс термальных источников

Наконец, направляемся в гостеприимный комплекс термальных источников под открытым небом. Он расположен посреди дикой природы, поэтому поддержание своего здоровья можно сочетать с любованием местными красотами. Источники внутри комплекса различаются составом воды и температурой. Вас ждет 2 часа незабываемого блаженства. И вот пришло время возвращаться в Краснодар.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Адаптируем маршрут под вас. Можем больше времени провести в термах или наоборот, погулять в лесу.

Дополнительные расходы

  • В стоимость экскурсии не входят расходы на обед (опционально)
  • Посещения комплекса — 800 руб. за 2-часовую программу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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