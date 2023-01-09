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Описание
Что вас ожидает
Кавказ как на ладони и бурные реки Адыгеи
Главной целью станет покорение горы Физиабго, мы заедем и поднимемся на высоту 992 метра н. у. м. Название вершины принято переводить как «сварливая женщина»: говорят, если девушка здесь как следует поворчит, то вернется в жизнь обновленной:) Мы вдоволь полюбуемся горными панорамами: отсюда видны и узнаваемы горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбоки, Каменное море. Об их названиях и легендах я также с радостью расскажу. В путешествии вы не раз увидите живописные реки, в том числе проедете вдоль реки Белая и остановитесь у дивного места, где в нее впадает река Мешоко.
Святые источники и высокогорный монастырь
По пути через хутор Гавердовский вас ждет святой источник, открытый 60 лет назад и освященный после множества зафиксированных чудес исцеления. Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма. У Физиабго мы не пропустим источник Пантелеймона Целителя, который вопреки законам физики истекает ближе к вершине горы. Затем вы побываете в рукотворном подземном храме и погуляете по территории Свято-Михайло-Афонского монастыря, одного из самых высокогорных в России. Это благостная и гостеприимная обитель, чтимая за силу.
Теплое завершение дня
После гор пообедаем, отдохнем и помчимся к термальным источникам в поселке Тульский с теплыми бассейнами. Как показывает практика, каким бы трудным ни был поход, полежите часок в термах — и ни одна мышца болеть не будет!
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле. В Краснодаре я заберу вас у места вашего проживания.
Для посещения терм возьмите с собой купальные принадлежности (купальники, шлепки, полотенца)
Дополнительные расходы
Экскурсия в подземный храм — 150 руб. /чел.
По желанию экскурсия с игуменами монастыря (с ними очень интересно) — 150 руб. /чел.
Термы — 350 руб. /взрослый, 200 руб. /детский и пенсионный
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Краснодаре
Провела 26 экскурсий для 36 туристов
С радостью организую ваш отдых. Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а еще моя машина — большой мягкий корабль на 6 мест, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.