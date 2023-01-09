В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы

Отправиться в насыщенное, но не утомительное путешествие с гидом, влюбленным в горы

В крошечную Адыгею стоит ехать за природным разнообразием, гостеприимством и отдыхом от суеты — всё ждет вас в этот день! Вы отправитесь к вершине Физиабго, чтобы полюбоваться горами.

Проедете вдоль извилистых рек, попьете воды из святых источников, посетите высокогорный монастырь и отдохнете в теплых бассейнах-термах. А попутно откроете историю и культуру этой земли.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
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Описание

Что вас ожидает

Кавказ как на ладони и бурные реки Адыгеи

Главной целью станет покорение горы Физиабго, мы заедем и поднимемся на высоту 992 метра н. у. м. Название вершины принято переводить как «сварливая женщина»: говорят, если девушка здесь как следует поворчит, то вернется в жизнь обновленной:) Мы вдоволь полюбуемся горными панорамами: отсюда видны и узнаваемы горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбоки, Каменное море. Об их названиях и легендах я также с радостью расскажу. В путешествии вы не раз увидите живописные реки, в том числе проедете вдоль реки Белая и остановитесь у дивного места, где в нее впадает река Мешоко.

Святые источники и высокогорный монастырь

По пути через хутор Гавердовский вас ждет святой источник, открытый 60 лет назад и освященный после множества зафиксированных чудес исцеления. Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма. У Физиабго мы не пропустим источник Пантелеймона Целителя, который вопреки законам физики истекает ближе к вершине горы. Затем вы побываете в рукотворном подземном храме и погуляете по территории Свято-Михайло-Афонского монастыря, одного из самых высокогорных в России. Это благостная и гостеприимная обитель, чтимая за силу.

Теплое завершение дня

После гор пообедаем, отдохнем и помчимся к термальным источникам в поселке Тульский с теплыми бассейнами. Как показывает практика, каким бы трудным ни был поход, полежите часок в термах — и ни одна мышца болеть не будет!

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле. В Краснодаре я заберу вас у места вашего проживания.
  • Для посещения терм возьмите с собой купальные принадлежности (купальники, шлепки, полотенца)

Дополнительные расходы

  • Экскурсия в подземный храм — 150 руб. /чел.
  • По желанию экскурсия с игуменами монастыря (с ними очень интересно) — 150 руб. /чел.
  • Термы — 350 руб. /взрослый, 200 руб. /детский и пенсионный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌃Ночные☃️Зимние☀️Летние🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмыЭкскурсии в Адыгею🍀Природа и пейзажиГоры

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