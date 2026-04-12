Главной целью станет покорение горы Физиабго, мы заедем и поднимемся на высоту 992 метра н. у. м. Название вершины принято переводить как «сварливая женщина»: говорят, если девушка здесь как следует поворчит, то вернется в жизнь обновленной:) Мы вдоволь полюбуемся горными панорамами: отсюда видны и узнаваемы горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбоки, Каменное море. Об их названиях и легендах я также с радостью расскажу. В путешествии вы не раз увидите живописные реки, в том числе проедете вдоль реки Белая и остановитесь у дивного места, где в нее впадает река Мешоко.
Святые источники и высокогорный монастырь
По пути через хутор Гавердовский вас ждет святой источник, открытый 60 лет назад и освященный после множества зафиксированных чудес исцеления. Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма. У Физиабго мы не пропустим источник Пантелеймона Целителя, который вопреки законам физики истекает ближе к вершине горы. Затем вы побываете в рукотворном подземном храме и погуляете по территории Свято-Михайло-Афонского монастыря, одного из самых высокогорных в России. Это благостная и гостеприимная обитель, чтимая за силу.
Теплое завершение дня
После гор пообедаем, отдохнем и помчимся к термальным источникам в поселке Тульский с теплыми бассейнами. Как показывает практика, каким бы трудным ни был поход, полежите часок в термах — и ни одна мышца болеть не будет!
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобиле Renault Duster.
Для посещения терм возьмите с собой купальные принадлежности (купальники, шлепки, полотенца)
Дополнительные расходы
Экскурсия в подземный храм — 200 ₽ за чел.
По желанию экскурсия с игуменами монастыря (с ними очень интересно) — 200 ₽ за чел.
Термы — 500 ₽/взрослый, 400 ₽/детский и пенсионный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 530 туристов
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши читать дальшеуменьшить
края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а ещё моя машина — проходимый Рено Дастер, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Оксана
Добрый день! Наша экскурсия была в начале апреля. Выдался прекрасный и полный эмоций день. Погода чудесным образом благоволила. В начале пути заехали в Майкоп, тихий и уютный город. Рядом с центральной площадью читать дальшеуменьшить
в булочной выпили вкусное какао.
Очень хотели побывать в святых местах. И, слава Богу, так и получилось! Свято-Михайло-Афонский монастырь нас неожиданно встретил градом, радовались как дети! По тропинке к источнику св. вмч. Пантелиимона увидела знакомые с детства зелёные листочки - черемша. Попили водички и окунулись в купели. На смотровой площадке позвонили в колокола. Благодать!
Далее наш путь следовал в посёлок Каменомостский, где мы прогулялись по парку Хаджохская теснина, живописное место.
По дороге открывались обворожительные виды, некоторые удалось запечатлеть.
В завершении экскурсии понежились в термальном бассейне под открытым небом.
От всей души благодарим Марию за чудесный день! Прекрасный заботливый гид, очень старалась нам показать и рассказать как можно больше, чувствуется любовь к своей работе. Умничка!
+6
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Н
Надежда
Мы в восторге от поездки! Понравилось все:места. где мы побывали. все. что мы узнали об Адыгее. Мария нас просто покорила. как экскурсовод и человек. Рекомендуем всем данный маршрут поездки и Марию. как экскурсовода.
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Н
Наталия
Все очень понравилось, красивая природа, горы, Мария очень разносторонний человек, все рассказывала интересно, поднимались в горы и в завершении дня посетили термы,
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М
Мария
Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых даже не подозревали!) Мария профессиональный гид и замечательный человек, уделила читать дальшеуменьшить
огромное внимание родителям, им было тяжело подниматься на гору Физиабго, поэтому после монастыря посетили парк Мишоко, чтоб родители насладились великолепными видами. Насладились видами реки Белой, делали остановки по дороге у красивых локаций (у моста 1906г, в поле с маками). Очень впечатлил музей Паноптикум! Поездка очень впечатлила, рекомендуем!)
+2
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В
Виктор
Все достойно! Отличные впечатления от поездки. Рекомендую.
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Екатерина
Потрясающая экскурсия! Мария необыкновенный гид! Столько информации новой узнали, вся информация подкреплена историческими фактами и преподнесена очень интересно. Хочется слушать и слушать. Ну а Адыгея это вообще невероятное место! Красиво, вкусно, гостеприимно! Очень рекомендую Марию! Маршрут был перестроен в процессе экскурсии, так как позволяли погодные условия. Так же очень удобно, что Мария заехала за нами к дому.
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