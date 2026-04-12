В крошечную Адыгею стоит ехать за природным разнообразием, гостеприимством и отдыхом от суеты — всё ждет вас в этот день! Вы отправитесь к вершине Физиабго, чтобы полюбоваться горами. Проедете вдоль извилистых рек, попьете воды из святых источников, посетите высокогорный монастырь и отдохнете в теплых бассейнах-термах. А попутно откроете историю и культуру этой земли.

Описание экскурсии

Кавказ как на ладони и бурные реки Адыгеи

Главной целью станет покорение горы Физиабго, мы заедем и поднимемся на высоту 992 метра н. у. м. Название вершины принято переводить как «сварливая женщина»: говорят, если девушка здесь как следует поворчит, то вернется в жизнь обновленной:) Мы вдоволь полюбуемся горными панорамами: отсюда видны и узнаваемы горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбоки, Каменное море. Об их названиях и легендах я также с радостью расскажу. В путешествии вы не раз увидите живописные реки, в том числе проедете вдоль реки Белая и остановитесь у дивного места, где в нее впадает река Мешоко.

Святые источники и высокогорный монастырь

По пути через хутор Гавердовский вас ждет святой источник, открытый 60 лет назад и освященный после множества зафиксированных чудес исцеления. Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма. У Физиабго мы не пропустим источник Пантелеймона Целителя, который вопреки законам физики истекает ближе к вершине горы. Затем вы побываете в рукотворном подземном храме и погуляете по территории Свято-Михайло-Афонского монастыря, одного из самых высокогорных в России. Это благостная и гостеприимная обитель, чтимая за силу.

Теплое завершение дня

После гор пообедаем, отдохнем и помчимся к термальным источникам в поселке Тульский с теплыми бассейнами. Как показывает практика, каким бы трудным ни был поход, полежите часок в термах — и ни одна мышца болеть не будет!

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Renault Duster.

Для посещения терм возьмите с собой купальные принадлежности (купальники, шлепки, полотенца)

Дополнительные расходы