Однодневный винный тур — прекрасная возможность посетить лучшие винодельни Краснодарского края.

Первая остановка - винодельческое хозяйство «Лефкадия» расположено в живописной долине Крымского района. Эти места часто называют "русской Тосканой". В ходе экскурсии 🧭 Вы побываете на виноградниках, узнаете о технологиях производства и традициях виноделия, продегустируете одни из лучших российских вин и сыров. В программе дегустации 4 позиции вин, 4 вида сыра собственного производства.

После обеда в ресторане "Амфора" или семейном ресторане "Винотеррия" отправимся в с. Гай-Кодзор Анапского района-самого солнечного и теплого терруара Кубани. Анапские вина отличаются невероятной ароматикой и сбалансированностью вкуса.

Винодельня "Гай-Кодзор" находится на возвышенности, с которой открываются чудесные виды на долину, окруженную холмами. В панорамном баре Вы продегустируете лучшие вина хозяйства.

В зависимости от Ваших пожеланий можно посетить другие винодельни региона - "Шато Пино", "Имение Сикоры", "Гунько Вайнери", частную винодельню Узуновых, "Поместье Голубицкое" и др.

Я буду рад составить для вас индивидуальный винный тур.