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Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани

Максим С.
Максим С. – Гид из Краснодара
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани

Что вы увидите

  • Винодельческое хозяйство "Долина Лефкадия"
  • Виноградники семьи Нестеровых в Семигорье
  • Долину Гай-Кодзор
Однодневный винный тур — прекрасная возможность посетить лучшие винодельни Краснодарского края.
Первая остановка - винодельческое хозяйство «Лефкадия» расположено в живописной долине Крымского района. Эти места часто называют "русской Тосканой". В ходе экскурсии 🧭 Вы побываете на виноградниках, узнаете о технологиях производства и традициях виноделия, продегустируете одни из лучших российских вин и сыров. В программе дегустации 4 позиции вин, 4 вида сыра собственного производства.
После обеда в ресторане "Амфора" или семейном ресторане "Винотеррия" отправимся в с. Гай-Кодзор Анапского района-самого солнечного и теплого терруара Кубани. Анапские вина отличаются невероятной ароматикой и сбалансированностью вкуса.
Винодельня "Гай-Кодзор" находится на возвышенности, с которой открываются чудесные виды на долину, окруженную холмами. В панорамном баре Вы продегустируете лучшие вина хозяйства.
В зависимости от Ваших пожеланий можно посетить другие винодельни региона - "Шато Пино", "Имение Сикоры", "Гунько Вайнери", частную винодельню Узуновых, "Поместье Голубицкое" и др.
Я буду рад составить для вас индивидуальный винный тур.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Дегустация вин в Лефкадии-1050 Р/чел в составе группы, 3200 Р/чел индивидуально
  • Дегустация вин в панорамном баре "Гай-Кодзор"
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани
Индивидуальный тур по лучшим винодельням Кубани

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим С.
Максим С.
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