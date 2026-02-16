Мы покинем туристические улицы, чтобы разгадать подлинный код Екатеринодара. Поговорим о судьбах тех, кто формировал облик и дух столицы Кубани в её золотой век.
Вы узнаете, где солили капусту под куполами храма и кто основал первый вуз на Кубани, не имея высшего образования. Будет ещё много интересного и удивительного!
Вы узнаете, где солили капусту под куполами храма и кто основал первый вуз на Кубани, не имея высшего образования. Будет ещё много интересного и удивительного!
Описание экскурсии
- Дом семьи Хлебниковых. Здесь родилась идея создания убежища для бесприютных детей. Вы узнаете о гласном Думы Семёне Хлебникове и его жене Раисе Гавриловне, которая возглавляла Комитет попечения о бесприютных детях
- Дом Палладия Миронова. Вы услышите невероятную историю человека, который благодаря самообразованию и упорству стал ключевой фигурой городской управы. Он ввёл на Кубани всеобщее начальное обучение и открыл первый ВУЗ — Политехнический институт
- Дом Бориса Городецкого — историка и библиографа, который приехал из Петербурга и четверть века посвятил сбору летописи Кубани. Здесь заседало Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО) и рождались его ключевые исторические труды
- Особняки горожан по проектам архитектора Александра Козлова. Его работы — это подпись эпохи модерна, определившая лицо дореволюционного Екатеринодара
- Свято-Троицкий собор — архитектурный шедевр, заложенный в память о чудесном спасении царской семьи. Вы узнаете о его судьбе в советское время, когда в нижнем храме размещалась засолочная база Горплодоовощторга, где солили капусту и огурцы
- Музей-галерея «Особняк» — уникальный пример бережной реставрации, вернувшей зданию дореволюционный облик
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Гоголя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Я родилась и живу в Краснодаре. Люблю наш южный город, чувствую его ритм и хочу передать эти ощущения гостям и местным жителям. Наш город разный: яркий, многоликий, загадочный и открытый. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Марине за очень увлекательную экскурсию.
Обширные знания по истории города и любовь к нему делают экскурсии Марины очень интересными и познавательными. Время экскурсии пролетело незаметно, а мы готовы были
Обширные знания по истории города и любовь к нему делают экскурсии Марины очень интересными и познавательными. Время экскурсии пролетело незаметно, а мы готовы были
Вам был полезен этот отзыв?
Выбрали экскурсию в качестве подарка на день рождения и остались полностью довольны! Вместе с гидом Мариной прогулялись по улочкам города, в которых раньше не бывали и услышали интересные истории жителей домов. Марина отвечала на все уточняющие вопросы и вернула нас довольными на место встречи. Советую! Вся семья осталась под приятным впечатлением!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Праздники прошли быстро и очень активно. Особенно увлекательно прошла экскурсия по родному городу с замечательным экскурсоводом Мариной. Живу в нашем городе с 2013 года,казалось бы город знаем и любим….,но именно 18 числа совсем по другому он нам открылся…. Большое спасибо Мариночке за такое интересное путешествие по нашему любимому городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Были первый раз в Краснодаре, приезжали на три дня. С Мариной прошли маршрутом куда сами бы точно не попали! Увидели дома и кварталы начала 20 века, узнали о людях живших в городе в это время. Очень интересный рассказ от Марины! Название программы точно соответствует содержанию! Путешествуйте и узнавайте что-то новое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Екатеринодар-Краснодар. Городские легенды непарадных кварталов»
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеИнтересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
5335 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
Краснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:30
от 7500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
8 июн в 10:00
9 июн в 10:00
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида)
Начало: На перекрестке ул. Северная и Октябрьская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за экскурсию
от 6000 ₽ за экскурсию