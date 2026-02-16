Екатеринодар-Краснодар. Городские легенды непарадных кварталов

Услышать об историках, архитекторах и просветителях, чьи дома стали колыбелью кубанской культуры
Мы покинем туристические улицы, чтобы разгадать подлинный код Екатеринодара. Поговорим о судьбах тех, кто формировал облик и дух столицы Кубани в её золотой век.

Вы узнаете, где солили капусту под куполами храма и кто основал первый вуз на Кубани, не имея высшего образования. Будет ещё много интересного и удивительного!
Описание экскурсии

  • Дом семьи Хлебниковых. Здесь родилась идея создания убежища для бесприютных детей. Вы узнаете о гласном Думы Семёне Хлебникове и его жене Раисе Гавриловне, которая возглавляла Комитет попечения о бесприютных детях
  • Дом Палладия Миронова. Вы услышите невероятную историю человека, который благодаря самообразованию и упорству стал ключевой фигурой городской управы. Он ввёл на Кубани всеобщее начальное обучение и открыл первый ВУЗ — Политехнический институт
  • Дом Бориса Городецкого — историка и библиографа, который приехал из Петербурга и четверть века посвятил сбору летописи Кубани. Здесь заседало Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО) и рождались его ключевые исторические труды
  • Особняки горожан по проектам архитектора Александра Козлова. Его работы — это подпись эпохи модерна, определившая лицо дореволюционного Екатеринодара
  • Свято-Троицкий собор — архитектурный шедевр, заложенный в память о чудесном спасении царской семьи. Вы узнаете о его судьбе в советское время, когда в нижнем храме размещалась засолочная база Горплодоовощторга, где солили капусту и огурцы
  • Музей-галерея «Особняк» — уникальный пример бережной реставрации, вернувшей зданию дореволюционный облик

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Гоголя
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Я родилась и живу в Краснодаре. Люблю наш южный город, чувствую его ритм и хочу передать эти ощущения гостям и местным жителям. Наш город разный: яркий, многоликий, загадочный и открытый. В
нём переплелась казачья, купеческая и советская история с амбициями современного мегаполиса-миллионника. Мне хочется, чтобы вы узнали его именно таким. Экскурсия — это всегда погружение в историю, архитектуру и сопереживание событиям и судьбам людей. Я не люблю стандартные маршруты, поэтому создаю авторские небанальные экскурсии в прошлое и настоящее Екатеринодара—Краснодара. Я провожу экскурсии с 2020 года и буду рада видеть вас среди своих гостей. Уверена, мы найдём общий язык. И вы поймёте язык нашего города, который молчит до поры до времени и с надеждой смотрит на влюблённых экскурсоводов, ведь именно нашими голосами говорят дома, памятники и даже деревья! Жду вас на своих экскурсиях. Будет интересно, с душой и юмором.

Основано на 4 отзывах
А
Большое спасибо Марине за очень увлекательную экскурсию.
Обширные знания по истории города и любовь к нему делают экскурсии Марины очень интересными и познавательными. Время экскурсии пролетело незаметно, а мы готовы были
еще ходить и ходить и наслаждаться духом старого города, представлять как жил город в конце 19 - начале 20 веков.
Когда человек увлечен своим делом, это сразу чувствуется и передается окружающим. Желаю Марине успехов в ее работе и заинтересованных экскурсантов.
Всем советую посетить экскурсии Марины

Анна
Выбрали экскурсию в качестве подарка на день рождения и остались полностью довольны! Вместе с гидом Мариной прогулялись по улочкам города, в которых раньше не бывали и услышали интересные истории жителей домов. Марина отвечала на все уточняющие вопросы и вернула нас довольными на место встречи. Советую! Вся семья осталась под приятным впечатлением!
В
Праздники прошли быстро и очень активно. Особенно увлекательно прошла экскурсия по родному городу с замечательным экскурсоводом Мариной. Живу в нашем городе с 2013 года,казалось бы город знаем и любим….,но именно 18 числа совсем по другому он нам открылся…. Большое спасибо Мариночке за такое интересное путешествие по нашему любимому городу.
Д
Были первый раз в Краснодаре, приезжали на три дня. С Мариной прошли маршрутом куда сами бы точно не попали! Увидели дома и кварталы начала 20 века, узнали о людях живших в городе в это время. Очень интересный рассказ от Марины! Название программы точно соответствует содержанию! Путешествуйте и узнавайте что-то новое!
