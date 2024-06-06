1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Я покажу вам один из первых домов, учебных заведений и храмов, необычные дворы и деревья, «двери-близнецы» и «Замок любви»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
«Вы погуляете по центральной улице Красная и увидите главные символы города: памятник Екатерине II, Войсковой собор имени Александра Невского и красивые дореволюционные здания»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Во время прогулки вы сможете увидеть:— Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
«Это один из самых древних и красивых храмов города»
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
«Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской»
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
«Главный войсковой собор Александра Невского восхитит нас своей красотой, и мы вспомним казачью пословицу «Без Бога — ни до порога»»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«действующий Свято–Троицкий храм»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«В Адыгее, вблизи поселка Победа расположен Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь, крупный туристический центр, привлекающий как паломников, так и обычных туристов»
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
«А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности»
3 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
«Памятник Екатерине II, старинные здания особняков и гостиниц, Войсковой собор — всё это мы увидим по дороге»
800₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ИИнна30 мая 2024Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена27 мая 2024Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
- ММария20 мая 2024Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
- ТТатьяна10 мая 2024Экскурсия в АДЫГЕЮ прекрасная, Гид Мария профессионал своего дела, коммуникабельна, доброжелательная, очень интересный собеседник, узнали много нового, посмотрели больше запланированного, всем рекомендуем, Мы в восторге, огромное спасибо.
- ЕЕлена4 мая 2024Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
- ГГеннадий1 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Святые места»
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