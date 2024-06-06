Религиозные экскурсии по святым местам Краснодара

Найдено 12 экскурсий в категории «Святые места» в Краснодаре, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Я покажу вам один из первых домов, учебных заведений и храмов, необычные дворы и деревья, «двери-близнецы» и «Замок любви»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
Краснодар - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
«Вы погуляете по центральной улице Красная и увидите главные символы города: памятник Екатерине II, Войсковой собор имени Александра Невского и красивые дореволюционные здания»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Во время прогулки вы сможете увидеть:— Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750 за всё до 4 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990 за всё до 3 чел.
Разноцветный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
«Это один из самых древних и красивых храмов города»
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000 за всё до 10 чел.
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
«Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской»
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Краснодар - казачий край
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
«Главный войсковой собор Александра Невского восхитит нас своей красотой, и мы вспомним казачью пословицу «Без Бога — ни до порога»»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«действующий Свято–Троицкий храм»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800 за человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«В Адыгее, вблизи поселка Победа расположен Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь, крупный туристический центр, привлекающий как паломников, так и обычных туристов»
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
«А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности»
3 800 за всё до 3 чел.
Знакомство с Краснодаром
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
24 отзыва
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
«Памятник Екатерине II, старинные здания особняков и гостиниц, Войсковой собор — всё это мы увидим по дороге»
800 за человека
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Разноцветный Краснодар
    Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
    читать дальше

    об истории Краснодара, но не в виде сухих фактов, а в виде увлекательного рассказа, слегка приправленного юмором. Полтора часа экскурсии прошли незаметно, хотелось продолжения. Марине большое спасибо.

    Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
    читать дальше

    даже не подозревали!) Мария профессиональный гид и замечательный человек, уделила огромное внимание родителям, им было тяжело подниматься на гору Физиабго, поэтому после монастыря посетили парк Мишоко, чтоб родители насладились великолепными видами. Насладились видами реки Белой, делали остановки по дороге у красивых локаций (у моста 1906г, в поле с маками). Очень впечатлил музей Паноптикум! Поездка очень впечатлила, рекомендуем!)

    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Экскурсия в АДЫГЕЮ прекрасная, Гид Мария профессионал своего дела, коммуникабельна, доброжелательная, очень интересный собеседник, узнали много нового, посмотрели больше запланированного, всем рекомендуем, Мы в восторге, огромное спасибо.
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
    Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя
  • Г
    Геннадий
    1 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Интересный Краснодар
  2. Краснодар - первая встреча
  3. Добро пожаловать в Краснодар
  4. В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
  5. Разноцветный Краснодар
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Святые места" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 790 до 13 990. Туристы уже оставили гидам 359 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Краснодаре на 2024 год по теме «Святые места», 359 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам