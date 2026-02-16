Виктория проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по историческому центру Краснодара с увлекательными историями о казачестве, зданиях и улицах. Узнайте больше о роли казаков в истории
Экскурсия по Краснодару предлагает увидеть уникальные достопримечательности: два вокзала в одном здании, цветочные часы и бюсты Высоцкого и Дзержинского. Прогулка по историческому центру откроет интересные истории о горожанах и зданиях.
Узнайте о роли казачества в истории города, о кургане на улице Красной и стрит-арте, отражающем казачьи корни.
Не упустите шанс посетить Дом творчества Владимира Высоцкого и обсудить патриотический проект «Аллея Российской славы»
Самая высокая точка в городе располагается в районе кинотеатра «Аврора». Мы осмотрим архитектуру культового памятника и насладимся живописным видом на рощу с каскадом поющих фонтанов. Совершая променад по тенистой аллее, вы увидите памятники героям первой мировой войны и святой Екатерине, а также Царские ворота. Узнаете о кургане, который находился на месте улицы Красной, и поймете, почему в Краснодаре мирно соседствуют бюсты Владимира Высоцкого, Михаила Калинина и Феликса Дзержинского.
Стрит-арт
Я покажу вам современный стрит-арт — двадцатиметровое полотно, на котором художник отразил историю казачьих корней края, — и расскажу, кто такой Рашпиль и как приветствуют друг друга казаки. Проходя мимо дома последнего защитника Брестской крепости, вы услышите волнующий рассказ о восстановлении незаслуженно забытых подвигов, а на улице Бабушкиной — об ошибке историков. Мы полюбуемся цветочными часами, а может и услышим гимн Кубани, заглянем в Дом творчества Владимира Высоцкого, где обсудим современный патриотический проект «Аллея Российской славы», и вспомним подвиг, принесший СССР успехи в космической отрасли!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1090 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сабина
Познавательно, увлекательно, не скучно, тепло и с душой – так прошла наша экскурсия с Викторией! Рекомендуем!
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Наталья
Большое спасибо, Виктории за экскурсию. Было все интересно, структурированность, душевно. Рекомендуем!!! 👍🏻🫶🏻
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Н
Надежда
Очень понравилась экскурсия. Виктория смогла влюбить нашу группу в Краснодар. У нее очень интересная подача материала и огромный багаж знаний. Она смогла подобрать маршрут экскурсии, который был оптимален для нашей группы и отлично дополнил наш день в городе.
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А
Андрей
Экскурсия понравилась. История казачества увлекательна. Очень здорово, что о казаках гид знает не понаслышке. Ставлю зачет)