Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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Краснодарская Аврора

Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники

Виктория
Виктория – Гид из Краснодара
Где ещё вы найдёте два вокзала в одном здании, цветочные часы и стоящих рядом Высоцкого и Дзержинского? Прогулка 👣 по историческому центру откроет интересные истории 📖 о горожанах, зданиях и улицах.

Я расскажу о роли казачества в истории Краснодара, перепутанных названиях и достижениях земляков.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора

Что вас ожидает

Сердце города
Самая высокая точка в городе располагается в районе кинотеатра «Аврора». Мы осмотрим архитектуру культового памятника и насладимся живописным видом на рощу с каскадом поющих фонтанов. Совершая променад по тенистой аллее, вы увидите памятники героям первой мировой войны и святой Екатерине, а также Царские ворота. Узнаете о кургане, который находился на месте улицы Красной, и поймете, почему в Краснодаре мирно соседствуют бюсты Владимира Высоцкого, Михаила Калинина и Феликса Дзержинского.

Стрит-арт
Я покажу вам современный стрит-арт — двадцатиметровое полотно, на котором художник отразил историю 📖 казачьих корней края, — и расскажу, кто такой Рашпиль и как приветствуют друг друга казаки. Проходя мимо дома последнего защитника Брестской крепости, вы услышите волнующий рассказ о восстановлении незаслуженно забытых подвигов, а на улице Бабушкиной — об ошибке историков. Мы полюбуемся цветочными часами, а может и услышим гимн Кубани, заглянем в Дом творчества Владимира Высоцкого, где обсудим современный патриотический проект «Аллея Российской славы», и вспомним подвиг, принесший СССР успехи в космической отрасли!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на Одесской улице в Краснодаре
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора
Краснодарская Аврора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Очень люблю свою малую родину и хочу знать о ней как можно больше. Общение с путешественниками меня здорово в этом мотивирует! С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и красотой наших земель.
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Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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