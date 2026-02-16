Виктория проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия по Краснодару предлагает увидеть уникальные достопримечательности: два вокзала в одном здании, цветочные часы и бюсты Высоцкого и Дзержинского. Прогулка по историческому центру откроет интересные истории о горожанах и зданиях. Узнайте о роли казачества в истории города, о кургане на улице Красной и стрит-арте, отражающем казачьи корни. Не упустите шанс посетить Дом творчества Владимира Высоцкого и обсудить патриотический проект «Аллея Российской славы»

Описание экскурсии

Сердце города

Самая высокая точка в городе располагается в районе кинотеатра «Аврора». Мы осмотрим архитектуру культового памятника и насладимся живописным видом на рощу с каскадом поющих фонтанов. Совершая променад по тенистой аллее, вы увидите памятники героям первой мировой войны и святой Екатерине, а также Царские ворота. Узнаете о кургане, который находился на месте улицы Красной, и поймете, почему в Краснодаре мирно соседствуют бюсты Владимира Высоцкого, Михаила Калинина и Феликса Дзержинского.

Стрит-арт

Я покажу вам современный стрит-арт — двадцатиметровое полотно, на котором художник отразил историю казачьих корней края, — и расскажу, кто такой Рашпиль и как приветствуют друг друга казаки. Проходя мимо дома последнего защитника Брестской крепости, вы услышите волнующий рассказ о восстановлении незаслуженно забытых подвигов, а на улице Бабушкиной — об ошибке историков. Мы полюбуемся цветочными часами, а может и услышим гимн Кубани, заглянем в Дом творчества Владимира Высоцкого, где обсудим современный патриотический проект «Аллея Российской славы», и вспомним подвиг, принесший СССР успехи в космической отрасли!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.