Познакомиться с городом и всеми его прозвищами на обзорной экскурсии
А как ещё именуют Южную столицу России? В поисках ответов мы с вами пройдём по центральным районам города и обсудим редкие и малоизвестные факты.
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Описание
Что вас ожидает
О Краснодаре — моём любимом городе — мне будет непросто рассказать в двух словах. Зато с этой задачей вполне справятся его многочисленные названия! Они отражают историю города, его архитектуру, культуру и прочие особенности. А за несколько веков, что существует Краснодар, метких прозвищ накопилось столько, что хватило на целый экскурсионный маршрут.
Город буквы Е
Вы узнаете, как и кем был основан наш город. Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской.
Маленький Париж
Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик города.
Собачкина столица
Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар.
Город бегающих памятников
Вы с удивлением обнаружите, что в нашем городе памятники, скульптуры и даже архитектуры имеют свойство менять своё местоположение.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Екатерининском сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.