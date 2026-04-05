О Краснодаре — моём любимом городе — мне будет непросто рассказать в двух словах. Зато с этой задачей вполне справятся его многочисленные названия! Они отражают историю города, его архитектуру, культуру и прочие особенности. А за несколько веков, что существует Краснодар, метких прозвищ накопилось столько, что хватило на целый экскурсионный маршрут.
Город буквы Е
Вы узнаете, как и кем был основан наш город. Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской.
Маленький Париж
Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик города.
Собачкина столица
Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар.
Город бегающих памятников
Вы с удивлением обнаружите, что в нашем городе памятники, скульптуры и даже архитектуры имеют свойство менять своё местоположение.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Красная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 244 туристов
Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Отличная по наполнению и содержанию экскурсия. Со мной был ребенок 9лет 6мес. Думала,что мало поймет и запомнит… Оказалось,что ребенок отлично запомнил "как зовут Краснодар" и почему. Экскурсию рекомендую.
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Сергей
Спасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревали сколько там интересной истории, архитектуры и личностей. Благодаря Людмиле мы это все узнали и читать дальшеуменьшить
разложили на полочки своей памяти. А также мы узнали, как благодаря Краснодару Маршак стал детским писателем и последователем "Макаренко", как Маяковского покусали собаки и он присвоил статус Краснодару "Собачкина столица", где работал Фурманов и что такое "Чапаенок"))))
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Анна
Замечательная экскурсия! Нам все очень понравилось👍! Гуляли больше 2х часов, очень многое узнали о Краснодаре и его истории. Гид Людмила - настоящий профессионал своего дела и настоящий эксперт, знает и любит своё дело! Все организовано очень грамотно. Моим детям и мне было интересно!)Благодаря этой экскурсии, Краснодар для нас раскрылся во всей своей красоте😍. Спасибо!!! ♥️
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С
Светлана
Очень интересная и познавательная экскурсия об истории и знаковых местах Краснодара. Людмила-прекрасный экскурсовод, искренне любящий свой город. Экскурсия пролетела на одном дыхании, жаль было расставаться. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с Кубанской столицей.
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Ю
Юлия
Посещали экскурсию составом 2 мамы + 3 детей (4, 9, 11 лет). Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на сильную жару. Людмила, большое спасибо за экскурсию и внимание к детям! Оба запомнили много интересной информации и несомненно Кубановедение началось с самого интересного путешествия! Отдельное спасибо за терпение к самому маленькому слушателю! Желаем Вам успехов и благодарных экскурсантов.
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Александр
Людмила отличный гид. Экскурсовод Краснодарского музея изобразительных искусств. Глубоко знает историю края. Интересно рассказывает. Много новой информации. Знает, что рассказать и детям и взрослым, как заинтересовать. Экскурсия запомнилась.
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Входит в следующие категории Краснодара
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