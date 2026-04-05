В Краснодаре, городе с богатой историей и уникальной культурой, каждое название несет в себе часть истории."Скажите, как его зовут?" - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, которое позволит

вам увидеть Краснодар глазами его основателей и знаменитых гостей. Пройдитесь по историческому центру, узнайте, почему город получил прозвище "Маленький Париж" и кто назвал его "Собачкиной столицей". Эта пешеходная экскурсия позволит вам без дополнительных расходов погрузиться в атмосферу настоящего Краснодара, его архитектуры, культуры и, конечно, истории

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О Краснодаре — моём любимом городе — мне будет непросто рассказать в двух словах. Зато с этой задачей вполне справятся его многочисленные названия! Они отражают историю города, его архитектуру, культуру и прочие особенности. А за несколько веков, что существует Краснодар, метких прозвищ накопилось столько, что хватило на целый экскурсионный маршрут.

Город буквы Е

Вы узнаете, как и кем был основан наш город. Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской.

Маленький Париж

Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик города.

Собачкина столица

Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар.

Город бегающих памятников

Вы с удивлением обнаружите, что в нашем городе памятники, скульптуры и даже архитектуры имеют свойство менять своё местоположение.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.