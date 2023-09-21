В Краснодаре так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде. Взять хотя бы его названия: из Екатеринодара всего за 100 лет он стал «Маленьким Парижем». А чуть позже, с лёгкой руки Владимира Маяковского, получил прозвище «Собачкина столица». А как ещё именуют Южную столицу России? В поисках ответов мы с вами пройдём по центральным районам города и обсудим редкие и малоизвестные факты.

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Описание

Что вас ожидает

О Краснодаре — моём любимом городе — мне будет непросто рассказать в двух словах. Зато с этой задачей вполне справятся его многочисленные названия! Они отражают историю города, его архитектуру, культуру и прочие особенности. А за несколько веков, что существует Краснодар, метких прозвищ накопилось столько, что хватило на целый экскурсионный маршрут.

Город буквы Е

Вы узнаете, как и кем был основан наш город. Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской.

Маленький Париж

Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик города.

Собачкина столица

Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар.

Город бегающих памятников

Вы с удивлением обнаружите, что в нашем городе памятники, скульптуры и даже архитектуры имеют свойство менять своё местоположение.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.