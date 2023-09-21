«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях

Познакомиться с городом и всеми его прозвищами на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
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В Краснодаре так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде. Взять хотя бы его названия: из Екатеринодара всего за 100 лет он стал «Маленьким Парижем». А чуть позже, с лёгкой руки Владимира Маяковского, получил прозвище «Собачкина столица».

А как ещё именуют Южную столицу России? В поисках ответов мы с вами пройдём по центральным районам города и обсудим редкие и малоизвестные факты.
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
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Описание

Что вас ожидает

О Краснодаре — моём любимом городе — мне будет непросто рассказать в двух словах. Зато с этой задачей вполне справятся его многочисленные названия! Они отражают историю города, его архитектуру, культуру и прочие особенности. А за несколько веков, что существует Краснодар, метких прозвищ накопилось столько, что хватило на целый экскурсионный маршрут.

Город буквы Е

Вы узнаете, как и кем был основан наш город. Я покажу вам Войсковой собор князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской.

Маленький Париж

Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик города.

Собачкина столица

Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар.

Город бегающих памятников

Вы с удивлением обнаружите, что в нашем городе памятники, скульптуры и даже архитектуры имеют свойство менять своё местоположение.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Sergei
21 сен 2023
Спасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревали сколько там интересной истории, архитектуры и личностей. Благодаря Людмиле мы это все узнали и разложили на полочки своей памяти. А также мы узнали, как благодаря Краснодару Маршак стал детским писателем и последователем "Макаренко", как Маяковского покусали собаки и он присвоил статус Краснодару "Собачкина столица", где работал Фурманов и что такое "Чапаенок"))))
Спасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревали

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Летние
Обзорные
Улица Красная
Популярные места
Екатерининский собор
Святые места
Войсковой собор Александра Невского
Для студентов

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