Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Мы подержим в руках настоящие окаменелости, прогуляемся вдоль отвесных скал и спустимся под землю в древние кельи, расслабимся в Горячих источниках и испытаем свои силы в походах, продегустируем местное пиво и попробуем ледниковую воду.
Из окна поезда в Гуамском ущелье с вершины Физиабго и со скалы Чёртов палец каждый увидит свою неповторимую Адыгею.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Вы можете присоединиться к группе в любой день программы, для этого нужно добраться к месту проведения программы самостоятельно или заказать дополнительный трансфер.
Вам понадобятся: удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, зонт или плащ, панама, крем, очки от солнца, фляга для воды, индивидуальная аптечка, рюкзак объёмом 20-25 литров, купальные принадлежности (резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце).
Проживание. На туристической базе, 2-, 3-местные номера с удобствами.
Питание. Включено 3-разовое питание, начиная с обеда в первый день и заканчивая завтраком в заключительный день тура.
Программа тура по дням
Экскурсия по Майкопу
Встречаемся в Краснодаре и едем в Адыгею. По пути посетим Майкоп и познакомимся с его главными достопримечательностями: побываем на кургане Ошад, который сохранился с 4-го тысячелетия до н. э.; заглянем в этнографический музей, где представлены культура и быт Адыгеи; полюбуемся на величественную Соборную мечеть. Следующая точка на карте города — пивоваренный завод. Вы увидите, как готовятхмельной напиток, и продегустируете местные сорта.
После экскурсии отправимся в посёлок Каменномостский и разместимся на турбазе.
Хаджохская теснина
Утром отправимся к водопадам Руфабго, берущим начало на склонах Азишского хребта. Прогуляемся по Хаджохской теснине — живописному коридору в известняке, который проложила река Белая. В течение тысячелетий вода обтёсывала скалы и придавала им причудливую форму. Пройдём по оборудованным дорожкам и решим, похож ли каньон на сказочные своды замка или таинственное подземелье?
Поднимемся к водопаду Чыранбаши-Суу (Девичьи Косы), рождённому ледником Эльбруса. Вода чистая: можно освежить лицо или утолить жажду. Насладимся живописными видами и спустимся в посёлок.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Сегодня посетим визитную карточку Адыгеи — плато Лаго-Наки. Пройдёмся по альпийским лугам, насладимся завораживающими просторами со смотровых площадок и отправимся дальше.
Нас ждёт спуск в Большую Азишскую пещеру, предположительный возраст которой — 2 миллиона лет! Обойдём подземное царство и рассмотрим сталактиты и сталагмиты, по которым можно сосчитать возраст пещеры: они увеличиваются на 1 см за 100 лет. Вечер в вашем распоряжении — можно отдохнуть и погулять по окрестностям гостевого дома или поехать на Горячие источники.
Кавказский заповедник и ущелье Мишоко
После завтрака отправляемся на экскурсию в посёлок Гузерипль. По пути остановимся и полюбуемся панорамным видом на реку Белую. Посетим вольерный комплекс Кавказского заповедника и увидим лесных котов, волков и оленей. Завершим маршрут прогулкой к водопадам в ущелье Мишоко. Путь пройдёт по живописной тропинке с каменными навесами, многочисленными гротами и пещерами. При желании можно сплавиться по реке.
Свято-Михайловский монастырь и вершина Физиабго
Сегодня поедем в посёлок Победа. Первая точка маршрута — Свято-Михайловский монастырь на горе Физиабго. Полюбуемся видами с колокольни Свято-Троицкого храма: увидим уже знакомое плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив.
После спустимся под землю, где на глубине 40 м расположился храм с монашескими кельями. Согласно легенде, святыню создали византийские отшельники в 7-10 веках. Подземные ходы обнаружили случайно уже после строительства Свято-Михайловского монастыря в 19 веке.
Вернёмся из рукотворных пещер и отправимся на вершину Физиабго. По пути остановимся у святого источника, одного из старейших на Кавказе, наберём воды и по ступеням поднимемся на высшую точку горы. Запечатлим бесконечное зелёное полотно лесов и обрамлённые облаками горы и спустимся вниз.
Вернёмся в Каменномостский и посетим музей «Сад камней»: увидим вымерших 65 миллионов лет назад моллюсков, превратившихся в аммониты, и прогуляемся среди дольменов — древних культовых сооружений. Придём на турбазу к обеду, после которого у вас будет свободное время.
Скала Чёртов палец
Отправляемся к скале Чёртов палец. Кто-то связывает это название с легендой о боге-громовержце, который метнул на землю огненную стрелу в чёрта, а кто-то видит в очертаниях камня рокерский жест «коза». Поднимемся на вершину по канатной дороге, где откроется панорама Главного Кавказского хребта и предгорий Адыгеи. Спустимся по живописной тропе, заглянем в небольшие природные пещеры и выйдем к Даховскому мосту, построенному в стиле римских виадуков. К вечеру вернёмся на турбазу.
Гуамское ущелье и отъезд домой
Позавтракаем и поедем в Гуамское ущелье. До начала туристической тропы доберёмся по узкоколейной дороге на поезде, идущем вдоль отвесных скал и бурной горной реки Курджипс. После прогулки расслабимся, искупавшись в горячих источниках, и отправимся домой.
Прибудем в Краснодар в 19:00.
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Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание на туристической базе
- 3-разовое питание
- Входные билеты в Кавказский заповедник и Национальный музей Республики Адыгея
- Услуги экскурсовода
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Входные билеты на пивоваренный завод, сыроварню, кельи в Михайловском монастыре, Гуамское ущелье, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину, водопады Руфабго
- Посещение Горячих источников
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы до места начала тура
- Проезд до Краснодара и обратно