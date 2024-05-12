Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Авторский тур в Краснодаре

Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы

Добро пожаловать в Адыгею: край альпийских лугов, неприступных вершин и бесконечных лесов.

Мы подержим в руках настоящие окаменелости, прогуляемся вдоль отвесных скал и спустимся под землю в древние кельи, расслабимся в Горячих источниках и испытаем свои силы в походах, продегустируем местное пиво и попробуем ледниковую воду.

Из окна поезда в Гуамском ущелье с вершины Физиабго и со скалы Чёртов палец каждый увидит свою неповторимую Адыгею.
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Ближайшие даты:
12
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Вы можете присоединиться к группе в любой день программы, для этого нужно добраться к месту проведения программы самостоятельно или заказать дополнительный трансфер.

Вам понадобятся: удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, зонт или плащ, панама, крем, очки от солнца, фляга для воды, индивидуальная аптечка, рюкзак объёмом 20-25 литров, купальные принадлежности (резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце).

Проживание. На туристической базе, 2-, 3-местные номера с удобствами.

Питание. Включено 3-разовое питание, начиная с обеда в первый день и заканчивая завтраком в заключительный день тура.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Майкопу

Встречаемся в Краснодаре и едем в Адыгею. По пути посетим Майкоп и познакомимся с его главными достопримечательностями: побываем на кургане Ошад, который сохранился с 4-го тысячелетия до н. э.; заглянем в этнографический музей, где представлены культура и быт Адыгеи; полюбуемся на величественную Соборную мечеть. Следующая точка на карте города — пивоваренный завод. Вы увидите, как готовятхмельной напиток, и продегустируете местные сорта.

После экскурсии отправимся в посёлок Каменномостский и разместимся на турбазе.

Экскурсия по МайкопуЭкскурсия по МайкопуЭкскурсия по Майкопу
2 день

Хаджохская теснина

Утром отправимся к водопадам Руфабго, берущим начало на склонах Азишского хребта. Прогуляемся по Хаджохской теснине — живописному коридору в известняке, который проложила река Белая. В течение тысячелетий вода обтёсывала скалы и придавала им причудливую форму. Пройдём по оборудованным дорожкам и решим, похож ли каньон на сказочные своды замка или таинственное подземелье?

Поднимемся к водопаду Чыранбаши-Суу (Девичьи Косы), рождённому ледником Эльбруса. Вода чистая: можно освежить лицо или утолить жажду. Насладимся живописными видами и спустимся в посёлок.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
3 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Сегодня посетим визитную карточку Адыгеи — плато Лаго-Наки. Пройдёмся по альпийским лугам, насладимся завораживающими просторами со смотровых площадок и отправимся дальше.

Нас ждёт спуск в Большую Азишскую пещеру, предположительный возраст которой — 2 миллиона лет! Обойдём подземное царство и рассмотрим сталактиты и сталагмиты, по которым можно сосчитать возраст пещеры: они увеличиваются на 1 см за 100 лет. Вечер в вашем распоряжении — можно отдохнуть и погулять по окрестностям гостевого дома или поехать на Горячие источники.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
4 день

Кавказский заповедник и ущелье Мишоко

После завтрака отправляемся на экскурсию в посёлок Гузерипль. По пути остановимся и полюбуемся панорамным видом на реку Белую. Посетим вольерный комплекс Кавказского заповедника и увидим лесных котов, волков и оленей. Завершим маршрут прогулкой к водопадам в ущелье Мишоко. Путь пройдёт по живописной тропинке с каменными навесами, многочисленными гротами и пещерами. При желании можно сплавиться по реке.

Кавказский заповедник и ущелье МишокоКавказский заповедник и ущелье МишокоКавказский заповедник и ущелье Мишоко
5 день

Свято-Михайловский монастырь и вершина Физиабго

Сегодня поедем в посёлок Победа. Первая точка маршрута — Свято-Михайловский монастырь на горе Физиабго. Полюбуемся видами с колокольни Свято-Троицкого храма: увидим уже знакомое плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив.

После спустимся под землю, где на глубине 40 м расположился храм с монашескими кельями. Согласно легенде, святыню создали византийские отшельники в 7-10 веках. Подземные ходы обнаружили случайно уже после строительства Свято-Михайловского монастыря в 19 веке.

Вернёмся из рукотворных пещер и отправимся на вершину Физиабго. По пути остановимся у святого источника, одного из старейших на Кавказе, наберём воды и по ступеням поднимемся на высшую точку горы. Запечатлим бесконечное зелёное полотно лесов и обрамлённые облаками горы и спустимся вниз.

Вернёмся в Каменномостский и посетим музей «Сад камней»: увидим вымерших 65 миллионов лет назад моллюсков, превратившихся в аммониты, и прогуляемся среди дольменов — древних культовых сооружений. Придём на турбазу к обеду, после которого у вас будет свободное время.

Свято-Михайловский монастырь и вершина ФизиабгоСвято-Михайловский монастырь и вершина ФизиабгоСвято-Михайловский монастырь и вершина ФизиабгоСвято-Михайловский монастырь и вершина Физиабго
6 день

Скала Чёртов палец

Отправляемся к скале Чёртов палец. Кто-то связывает это название с легендой о боге-громовержце, который метнул на землю огненную стрелу в чёрта, а кто-то видит в очертаниях камня рокерский жест «коза». Поднимемся на вершину по канатной дороге, где откроется панорама Главного Кавказского хребта и предгорий Адыгеи. Спустимся по живописной тропе, заглянем в небольшие природные пещеры и выйдем к Даховскому мосту, построенному в стиле римских виадуков. К вечеру вернёмся на турбазу.

Скала Чёртов палецСкала Чёртов палецСкала Чёртов палец
7 день

Гуамское ущелье и отъезд домой

Позавтракаем и поедем в Гуамское ущелье. До начала туристической тропы доберёмся по узкоколейной дороге на поезде, идущем вдоль отвесных скал и бурной горной реки Курджипс. После прогулки расслабимся, искупавшись в горячих источниках, и отправимся домой.

Прибудем в Краснодар в 19:00.

Гуамское ущелье и отъезд домойГуамское ущелье и отъезд домойГуамское ущелье и отъезд домойГуамское ущелье и отъезд домойГуамское ущелье и отъезд домойГуамское ущелье и отъезд домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание на туристической базе
  • 3-разовое питание
  • Входные билеты в Кавказский заповедник и Национальный музей Республики Адыгея
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Входные билеты на пивоваренный завод, сыроварню, кельи в Михайловском монастыре, Гуамское ущелье, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину, водопады Руфабго
  • Посещение Горячих источников
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы до места начала тура
  • Проезд до Краснодара и обратно
Место начала и завершения?
Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажиГорыПещеры

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