Сегодня поедем в посёлок Победа. Первая точка маршрута — Свято-Михайловский монастырь на горе Физиабго. Полюбуемся видами с колокольни Свято-Троицкого храма: увидим уже знакомое плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив.

После спустимся под землю, где на глубине 40 м расположился храм с монашескими кельями. Согласно легенде, святыню создали византийские отшельники в 7-10 веках. Подземные ходы обнаружили случайно уже после строительства Свято-Михайловского монастыря в 19 веке.

Вернёмся из рукотворных пещер и отправимся на вершину Физиабго. По пути остановимся у святого источника, одного из старейших на Кавказе, наберём воды и по ступеням поднимемся на высшую точку горы. Запечатлим бесконечное зелёное полотно лесов и обрамлённые облаками горы и спустимся вниз.

Вернёмся в Каменномостский и посетим музей «Сад камней»: увидим вымерших 65 миллионов лет назад моллюсков, превратившихся в аммониты, и прогуляемся среди дольменов — древних культовых сооружений. Придём на турбазу к обеду, после которого у вас будет свободное время.