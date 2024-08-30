База в горах «Формула активного отдыха».

Турбаза представляет собой новые коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15 км. Столько же до КПП заповедника.

Двести метров от асфальтированной дороги ни в коем случае не нарушают безмятежность лесной заимки. Не жарко летом… Гомон птиц и запах ожившей природы весной… Заснеженность и уханье филина за окном зимой… Золото осени под ногами и над головой… Вокруг буковый и пихтовый лес.

В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов.

Горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.

Вкусная кухня, натуральная, свежая, разнообразная, приготовленная от души.

Гости вовлечены в калейдоскоп приключений с утра и до позднего вечера. Всё очень просто — командное сопереживание ярких эмоций всегда побуждает к общению, что это будет: банька на дровах, гитара у костра или вино с шашлыками на уютной веранде кафе — решать Вам.

Условия размещения:

Коттеджи № 1, 2, 3.

В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3 коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями.

Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4.

В коттедже расположено 3 номера — на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-местный номер.

Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.

Мансардный номер (2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел)

Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.