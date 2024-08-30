Программа тура по дням
Прибытие
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Каньонинг по ущелью р. Мешоко, скальный маршрут
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Водопады горной реки преодолеем, используя специальное снаряжение.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!
Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.
Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.
Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Маршрут в дикие пещеры, геотермальные источники
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.
Сплав на рафте, Гранитный каньон
Гранитное ущелье – грандиозное зрелище, вода и камень – противостояние, порождающее красоту.
Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными!
Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав.
Маршрут начинается за порогом Киши– 2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет.
В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Вечером, после ужина соберемся у костра с гитарой – отличное завершение активного отдыха!
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды (доп. плата).
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Варианты проживания
База в горах «Формула активного отдыха»
База в горах «Формула активного отдыха».
Турбаза представляет собой новые коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15 км. Столько же до КПП заповедника.
Двести метров от асфальтированной дороги ни в коем случае не нарушают безмятежность лесной заимки. Не жарко летом… Гомон птиц и запах ожившей природы весной… Заснеженность и уханье филина за окном зимой… Золото осени под ногами и над головой… Вокруг буковый и пихтовый лес.
В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов.
Горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
Вкусная кухня, натуральная, свежая, разнообразная, приготовленная от души.
Гости вовлечены в калейдоскоп приключений с утра и до позднего вечера. Всё очень просто — командное сопереживание ярких эмоций всегда побуждает к общению, что это будет: банька на дровах, гитара у костра или вино с шашлыками на уютной веранде кафе — решать Вам.
Условия размещения:
- Коттеджи № 1, 2, 3.
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3 коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями.
Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
- Коттедж №4.
В коттедже расположено 3 номера — на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-местный номер.
Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.
Мансардный номер (2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел)
Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Трехразовое комплексное питание: 1-й день - ужин, 2-4-й дни - трёхразовое питание, 5-й день - завтрак
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 3 000 руб. /чел. в обе стороны
- Доплата за одноместное размещение - 8 000 руб
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 4 000 руб. /чел. в обе стороны
- Баня
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
Удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность — обувь для каньонинга);
- сменную обувь (кроссовки);
- треккинговые ботинки (по желанию);
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные, шорты;
- носки;
- кепка, панама (! с козырьком);
- теплая шапка, перчатки (в зависимости от сезона);
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные;
- гермопакет для телефона.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер до базы и обратно в стоимость?
Трансфер Краснодар/Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Краснодар/Минеральные Воды не включен в стоимость тура.
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивэн, автобус) за дополнительную плату:
- ж/д вокзал Краснодар–1 — база в горах – ж/д вокзал Краснодар-1.
Сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
- аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Ребенок тоже остался в восторге, планируем на след приехать снова на большее количество дней.
Вспоминаем с теплотой и любовью отдых в Адыгее 💚