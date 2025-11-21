Парк «Краснодар» или Парк Галицкого — завораживающий парк культуры и отдыха, созданный на средства предпринимателя Сергея Галицкого, который восхищает своей архитектурой и ландшафтным дизайном.
Это место не зря притягивает туристов, здесь точно есть на что посмотреть! Мы с вами посетим все знаковые и культовые сооружения парка, и, конечно, сделаем потрясающие фото.
Описание экскурсииПосетим все локации, включая эксклюзивную, такую как Парк облаков. Уникальность экскурсии – в динамичном и нескучном сопровождении харизматичного гида – коренного жителя города Краснодар. Помимо увлекательного рассказа гида и обзора зон, арт-объектов самого эффектного парка России, вас ждет возможность сделать фантастические фотографии в лучших локациях!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стадион Краснодар
- Фонтаны Бугенвиллия, Инфинити, Кратер и Стремительный поток
- Зеркальный лабиринт
- Парфенон Abstracta
- Амфитеатр
- Искусственная среда
- Французский сад и арт-объект Внутренний ребенок
- Парк облаков - Кроличья нора, Фонтан Ротонда, Каньон Водопад
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Краснодар, Восточно-Кругликовская улица
Завершение: Совпадает с местом старта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
