Описание экскурсии

Приморская набережная Геленджика Одна из самых протяженных набережных в мире. Променад очень красив, его украшают многочисленные арт-объекты, на фоне которых получаются потрясающие фото. Мы прогуляемся по Лермонтовскому бульвару с его изящной Аркой любви, восхитительным римским фонтаном, памятником гениальному русскому поэту, символом Геленджика – изящной скульптурой «Белой невесты». Посидим на лавочке с основателем курорта доктором Сульжинским. Сфотографируемся на фоне старого створного маяка. Сафари парк Первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных, столкнувшихся с жестокостью людей, поэтому основная задача сотрудников парка создать подопечным такие условия, чтобы им ничего не напоминало о тяжелом прошлом. Сейчас они отдыхают, как и положено, на курорте, найдя себе приют в живописнейшем месте на склонах Маркотхского хребта, в тени соснового леса. Канатная дорога Сафари парка «Верхним» парком называется территория Сафари-парка, расположенная в самой высшей его точке, попасть туда все посетители могут на подвесной канатной дороге. Это горный участок лиственного леса, наполненный запахами растительности и звуками его пернатых обитателей, на территории которого вас ждет не мало сюрпризов. Морская Прогулка Пиратские фрегаты «Корсар» и «Глория» нашли свою пристань в самом центре Геленджикской бухты, на причале у подножия бело-синего маяка. И с тех пор, во главе с Капитаном Джеком Воробьём, фрегаты совершают путешествия в эпицентр ГЛАВНЫХ морских событий, в числе которых: Уникальная развлекательная программа для детей и взрослых, Обзорная экскурсия, Удивительные пейзажи черноморского побережья, Возможность встречи с дельфинами, Купание в открытом море при хорошей погоде, Бар и ресторан Пришло время стать частью отважной команды моряков! Добро пожаловать на борт! «Старый парк» Парк, в котором собраны архитектурные чудеса со всего мира, расположен на участке более гектара. Он стал родным домом для тематических архитектурных творений из разных культурных эпох. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер, и, шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Тихо журчащая вода, изумрудная зелень газонов, причудливые формы экзотических растений, строгие лаконичные формы архитектурных сооружений и воздух, наполненный тонким пьянящим ароматом можжевельника - все находится во власти главного закона природы, закона красоты и гармонии. Идея создания парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву. Мастер старался не только собрать в одном месте разнообразие множества стилей, эпох и наций, но и донести посетителям важную мысль, что все человечество единый целостный механизм, который не нужно делить на классы, столетия и национальности. На территории есть кафе, где можно перекусить.