Это не просто прогулка по лучшему парку России, а динамичное приключение в компании харизматичного гида — коренного краснодарца. Мы расскажем историю создания парка, поговорим о тернистом пути бизнесмена Сергея Галицкого, увидим основные объекты, включая парк Облаков, познакомимся с диковинными растениями и живыми обитателями парка.

Описание экскурсии

Мы посетим все знаковые и культовые сооружения парка:

стадион «Краснодар»

фонтаны Бугенвиллия, Инфинити, Кратер и Стремительный поток

Зеркальный лабиринт

Амфитеатр

Французский сад и арт-объект «Внутренний ребёнок»

Парк облаков, где вас ждут Кроличья нора, фонтан Ротонда, каньон Водопад

В конце экскурсии вы бонусом получите фотоснимки, которые мы сделаем на память о прогулке.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.