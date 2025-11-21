Это не просто прогулка по лучшему парку России, а динамичное приключение в компании харизматичного гида — коренного краснодарца.
Мы расскажем историю создания парка, поговорим о тернистом пути бизнесмена Сергея Галицкого, увидим основные объекты, включая парк Облаков, познакомимся с диковинными растениями и живыми обитателями парка.
Мы расскажем историю создания парка, поговорим о тернистом пути бизнесмена Сергея Галицкого, увидим основные объекты, включая парк Облаков, познакомимся с диковинными растениями и живыми обитателями парка.
Описание экскурсии
Мы посетим все знаковые и культовые сооружения парка:
- стадион «Краснодар»
- фонтаны Бугенвиллия, Инфинити, Кратер и Стремительный поток
- Зеркальный лабиринт
- Амфитеатр
- Французский сад и арт-объект «Внутренний ребёнок»
- Парк облаков, где вас ждут Кроличья нора, фонтан Ротонда, каньон Водопад
В конце экскурсии вы бонусом получите фотоснимки, которые мы сделаем на память о прогулке.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Стадион Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 43 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фотосессия в Краснодаре
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
Сегодня в 19:00
Завтра в 21:00
4400 ₽ за всё до 5 чел.