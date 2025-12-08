Гуамское ущелье — это место, где каждый найдёт что-то особенное для себя.
Романтики — уединённые уголки, любители природы — захватывающие виды, а искатели приключений — маршруты для покорения вершин. Вы покатаетесь на поезде, насладитесь видами ущелья, побываете в пещере с водопадом. И ощутите, как душа наполняется гармонией и покоем.
Описание экскурсии
Гуамское ущелье
- Сначала вы прокатитесь по узкоколейке на симпатичном поезде — по пути вы посмотрите на отвесные скалы, водопады, реку Курджипс. А аудиогид расскажет об истории ущелья
- Затем вас ждёт пешая прогулка — вы отыщете заброшенные рельсы, насладитесь красотой природы, чистым воздухом и видами ущелья
- Конечно, сделаем перерыв, чтобы отдохнуть и пообедать
Монахова пещера
- Отправимся в крупный грот на южном склоне Гуамского хребта
- Внутри вы увидите живописный водопад высотой 15 м, вода падает в природную чашу каскадом струй
- И конечно, полюбуетесь видами на ущелье, Курджипс, узкоколейную дорогу
По желанию после прогулки можно отправиться на отдых в термальных источниках.
Примерный тайминг
- Дорога — около 3 ч в одну сторону
- Поездка на паровозике — 20 мин в одну сторону
- Пешая прогулка по ущелью — около 2 часов
- Обед — около 1 часа
- Посещение пещеры — 1 час
- Посещение термальных источников — 1 час (по желанию)
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris
- В стоимость включена фотосессия (50+ фото на iPhone 17 Pro)
Дополнительные расходы
- Проезд на паровозике в обе стороны: взрослый (с 14 лет) — 1000 ₽, детский (от 5 до 13 лет) — 800 ₽, дети до 5 лет — бесплатно
- Термальные источники (по желанию): взрослый — от 500 ₽, детский (от 4 до 14 лет) — от 250 ₽
- Обед в кафе — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 308 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Входит в следующие категории Краснодара
