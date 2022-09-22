Шато Пино – молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска. В его активе молодая профессиональная команда, уникальный терруар и большая программа развития туризма, включающая гравитационную винодельню и улиточную ферму.

В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки и любовь», мы познакомимся с двумя винодельческими хозяйствами, узнаем об их гастрономических особенностях и прогуляемся по центральной набережной города-героя Новороссийск.

В первой части нашего экскурсионного дня прибываем на центральный набережный Новороссийск для прогулки, чтобы увидеть памятники «Отцам-основателям города», «Морская слава России», «Дарующая воду» и другие. А при желании, посетить легендарный военный крейсер «Михаил Кутузов», осмотреть его палубы и кают-компании, услышать интересный рассказ об истории этого судна.

Переезжаем в район приморских отрогов Навагирского хребта в село Федотовка, расположенное на живописных склонах горы Колдун. Здесь находится гравитационная винодельня «Шато Пино», которую окружают 96 га собственных виноградников. Рядом находится самая тихая ферма на свете – улиточная, которую туристы посещают только в тёплое время года. В небольшом лесном оазисе разводят моллюсков, которых потом умелые руки шеф-повара ресторана при винодельне превращают в диковинные блюда. Диетические и легко усваиваемые, они удивительно вкусны. Главное, приготовить улиток правильно.

Экскурсия по гравитационной винодельне для знакомства с рождением вина, логическим завершением которой будет дегустация вин и эскарого (улиток, запеченных в сырно-сливочном соусе).

Свободное время для прогулки по территории, посещения музея ретро-автомобилей и магазина для покупки вин.

Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в Крымский район на винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия». По- гречески это означает "Страна белого тополя", у которого одна сторона листа зеленая, а обратная - белая. Вот также на маскароне (символе винодельни) - одна половина светлая - это лицо бога виноградарства и виноделия Диониса, а другая тёмная - лицо его учителя, вечно пьянствующего Силена.

«Долина Лефкадия - идеальное место для винного туризма и гастрономического праздника.

Свободное время для прогулки по территории и посещения фирменного магазина для покупки вин и сыров местного производства.

На территории хозяйства есть итальянская пиццерия и локаворский ресторан «Амфора», где можно выпить чашечку кофе или чая, а также совершить более плотную трапезу.