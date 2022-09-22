Винный тур в "Шато Пино" и долину "Лефкадия"

На этой экскурсии вы познакомитесь с двумя винодельческими хозяйствами

На этой экскурсии вы познакомитесь с двумя винодельческими хозяйствами, лозы для которых выращивают на новороссийских горных склонах.

Вы узнаете, в чем их гастрономические особенности и получите представление о том, как устроена гравитационная винодельня и улиточная ферма. Но для начала посетим Новороссийск и прогуляемся по его живописной набережной.
Винный тур в "Шато Пино" и долину "Лефкадия"
Ближайшие даты:
24
сен
8
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная набережная имени адмирала Лазаря Марковича Серебрякова Легендарный Крейсер «Михаил Кутузов»
  • Винодельня Шато Пино
  • Винодельня Лефкадия
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Описание

Шато Пино – молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска. В его активе молодая профессиональная команда, уникальный терруар и большая программа развития туризма, включающая гравитационную винодельню и улиточную ферму.
В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки и любовь», мы познакомимся с двумя винодельческими хозяйствами, узнаем об их гастрономических особенностях и прогуляемся по центральной набережной города-героя Новороссийск.
В первой части нашего экскурсионного дня прибываем на центральный набережный Новороссийск для прогулки, чтобы увидеть памятники «Отцам-основателям города», «Морская слава России», «Дарующая воду» и другие. А при желании, посетить легендарный военный крейсер «Михаил Кутузов», осмотреть его палубы и кают-компании, услышать интересный рассказ об истории этого судна.
Переезжаем в район приморских отрогов Навагирского хребта в село Федотовка, расположенное на живописных склонах горы Колдун. Здесь находится гравитационная винодельня «Шато Пино», которую окружают 96 га собственных виноградников. Рядом находится самая тихая ферма на свете – улиточная, которую туристы посещают только в тёплое время года. В небольшом лесном оазисе разводят моллюсков, которых потом умелые руки шеф-повара ресторана при винодельне превращают в диковинные блюда. Диетические и легко усваиваемые, они удивительно вкусны. Главное, приготовить улиток правильно.
Экскурсия по гравитационной винодельне для знакомства с рождением вина, логическим завершением которой будет дегустация вин и эскарого (улиток, запеченных в сырно-сливочном соусе).
Свободное время для прогулки по территории, посещения музея ретро-автомобилей и магазина для покупки вин.
Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в Крымский район на винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия». По- гречески это означает "Страна белого тополя", у которого одна сторона листа зеленая, а обратная - белая. Вот также на маскароне (символе винодельни) - одна половина светлая - это лицо бога виноградарства и виноделия Диониса, а другая тёмная - лицо его учителя, вечно пьянствующего Силена.
«Долина Лефкадия - идеальное место для винного туризма и гастрономического праздника.
Свободное время для прогулки по территории и посещения фирменного магазина для покупки вин и сыров местного производства.
На территории хозяйства есть итальянская пиццерия и локаворский ресторан «Амфора», где можно выпить чашечку кофе или чая, а также совершить более плотную трапезу.

выходные и праздничные дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия на винодельню «Шато Пино» – 650 руб/чел
  • Дегустация вина и эскарго (6 сортов вин + 6 улиток) – 800 руб/чел
  • Дегустация вина (6 сортов) – 450 руб/чел
  • Экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов» – 350 руб/взр, 150 руб/де
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда.
  • Оплатить вы можете:
  • В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
  • На маршруте имеются дополнительные платы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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