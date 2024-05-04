1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«Под чутким руководством гида или самого хозяина винодельни вы познакомитесь с терруаром, производственным комплексом и цехом выдержки вин»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«На моих глазах менялись законы о вине, банкротились винодельни и строились новые, увеличивалась площадь виноградников, рос ассортимент и качество российских вин, развивался винный туризм… Я с радостью поделюсь своими знаниями:»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Винодельня расположена в черте города-курорта Геленджик, на берегу Черного моря, на Толстом мысу Геленджикской бухты, где изысканное вино с собственных виноградников встречается с утонченной французской кухней»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«Мы сможем прогуляться по территории, посетить летний бар, продегустировать вино и купить понравившееся в фирменном магазине»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 мая 2024Супер отлично👍👍👍🥰🥰
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
- ААлена19 апреля 2024Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
- ЕЕвгения25 марта 2024Экскурсия хорошая, но хотелось бы больше времени провести в Шато де Талю.
- ООльга21 января 2024-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️
- ММарианна8 января 2024Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.
- ААнжелика2 сентября 2023Русский винный дом Абрау-ДюрсоДавно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
- ССергей6 августа 2023Русский винный дом Абрау-ДюрсоОчень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
- OOvemarin10 июля 2023Все прошло замечательно, отлично провели время Понравилась дегустация Приятная атмосфера, компания
- ZZikalegn17 мая 2023Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанскогоВсё прошло замечательно, гид Александр, очень вежливый и эрудированный молодой человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Винные туры»
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