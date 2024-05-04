Г Галина Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю Супер отлично👍👍👍🥰🥰

И Игорь Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш» читать дальше интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо! Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много

А Алена Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация

Е Евгения Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке Экскурсия хорошая, но хотелось бы больше времени провести в Шато де Талю.

О Ольга Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️

М Марианна Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.

А Анжелика Русский винный дом Абрау-Дюрсо читать дальше который оказался приятным собеседником и знатоком истории, в том числе памятных событий Краснодарского края. Увиденное воочию превзошло все ожидания: красота озера и вкус напитков покорили. В Пбрау-Дюрсо хочется приезжать вновь и вновь… Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,

С Сергей Русский винный дом Абрау-Дюрсо Очень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!

O Ovemarin Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке Все прошло замечательно, отлично провели время Понравилась дегустация Приятная атмосфера, компания