Винные экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Винные туры» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«Под чутким руководством гида или самого хозяина винодельни вы познакомитесь с терруаром, производственным комплексом и цехом выдержки вин»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«На моих глазах менялись законы о вине, банкротились винодельни и строились новые, увеличивалась площадь виноградников, рос ассортимент и качество российских вин, развивался винный туризм… Я с радостью поделюсь своими знаниями:»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Винодельня расположена в черте города-курорта Геленджик, на берегу Черного моря, на Толстом мысу Геленджикской бухты, где изысканное вино с собственных виноградников встречается с утонченной французской кухней»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Авторский гастротур из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«Мы сможем прогуляться по территории, посетить летний бар, продегустировать вино и купить понравившееся в фирменном магазине»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Супер отлично👍👍👍🥰🥰
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
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    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

  • А
    Алена
    19 апреля 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на
  • Е
    Евгения
    25 марта 2024
    Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
    Экскурсия хорошая, но хотелось бы больше времени провести в Шато де Талю.
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️
    -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и
  • М
    Марианна
    8 января 2024
    Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
    Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.
  • А
    Анжелика
    2 сентября 2023
    Русский винный дом Абрау-Дюрсо
    Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
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    который оказался приятным собеседником и знатоком истории, в том числе памятных событий Краснодарского края. Увиденное воочию превзошло все ожидания: красота озера и вкус напитков покорили. В Пбрау-Дюрсо хочется приезжать вновь и вновь…

  • С
    Сергей
    6 августа 2023
    Русский винный дом Абрау-Дюрсо
    Очень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
  • O
    Ovemarin
    10 июля 2023
    Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
    Все прошло замечательно, отлично провели время Понравилась дегустация Приятная атмосфера, компания
  • Z
    Zikalegn
    17 мая 2023
    Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
    Всё прошло замечательно, гид Александр, очень вежливый и эрудированный молодой человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Винные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
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  3. Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
  4. Авторский гастротур из Краснодара
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  2. Улица Красная
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  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Винные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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