За видами и винами - на Собер Баш

Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
Это путешествие включает в себя много приятных моментов.

Живописные окрестности Краснодара, видовые площадки, дегустация местных вин на винодельне, посещение сыроварни, познавательные рассказы… Такой день точно запомнится! Тем более что во время поездки я буду вас снимать и потом пришлю смонтированный ролик, который можно будет показать близким.
За видами и винами - на Собер Баш
За видами и винами - на Собер Баш
За видами и винами - на Собер Баш
Ближайшие даты:
3
апр4
апр5
апр11
апр12
апр13
апр17
апр
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Винодельня Собер Баш раскинула свои виноградники на горе, на высоте 150 м. Местные жители говорят, что в далёкие времена её облюбовали колдуны и ведьмы. Может, поэтому вино получает самые высокие оценки на российских и международных конкурсах? Вы сможете его продегустировать, а также узнаете о станице Смоленской и истоках виноделия. К слову, я лично знакома с виноделом и смогу добыть для вас эксклюзивную бутылочку вина с его подписью;)

Сыроварня «Форма солнца», удачно расположившаяся по маршруту путешествия, дополнит вина своими изысканными сырами. А гостеприимные хозяева с радостью поделятся с вами секретами своего мастерства.

Прекрасный вид на реку Афипс, протекающую по глубокому ущелью, ждёт вас на смотровой площадке с Беседкой желаний. Сколько бы эту беседку ни красили в белый цвет, она всё равно будет испещрена надписями с желаниями любви, семьи и детей.

Наше путешествие можно закончить в недавно открывшемся, довольно симпатичном видовом ресторане авторской кухни «Ренет».

Приятный бонус: я вас поснимаю и смонтирую видео на память!

Организационные детали

  • Туристический сезон на винодельне — с апреля по ноябрь. Экскурсии проводятся еженедельно с четверга по воскресенье по предварительной записи
  • Это тур для взрослых, но на винодельню можно пройти с детьми старше 14 лет
  • В стоимость поездки входит трансфер и сопровождение гида из нашей команды

Дегустация на винодельне оплачивается отдельно:

  • групповая — 2000 ₽ с чел., сет «Летний»
  • групповая — 2300 ₽ с чел., сет «Наш Собер Баш» (при наборе группы от 7 человек)
  • индивидуальная — 14 000 ₽ (сет из резервных вин)
  • экскурсия без дегустации — 1700 ₽

Питание в дороге, вина и сыры также не входят в стоимость экскурсии.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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