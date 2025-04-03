Это путешествие включает в себя много приятных моментов. Живописные окрестности Краснодара, видовые площадки, дегустация местных вин на винодельне, посещение сыроварни, познавательные рассказы… Такой день точно запомнится! Тем более что во время поездки я буду вас снимать и потом пришлю смонтированный ролик, который можно будет показать близким.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Винодельня Собер Баш раскинула свои виноградники на горе, на высоте 150 м. Местные жители говорят, что в далёкие времена её облюбовали колдуны и ведьмы. Может, поэтому вино получает самые высокие оценки на российских и международных конкурсах? Вы сможете его продегустировать, а также узнаете о станице Смоленской и истоках виноделия. К слову, я лично знакома с виноделом и смогу добыть для вас эксклюзивную бутылочку вина с его подписью;)

Сыроварня «Форма солнца», удачно расположившаяся по маршруту путешествия, дополнит вина своими изысканными сырами. А гостеприимные хозяева с радостью поделятся с вами секретами своего мастерства.

Прекрасный вид на реку Афипс, протекающую по глубокому ущелью, ждёт вас на смотровой площадке с Беседкой желаний. Сколько бы эту беседку ни красили в белый цвет, она всё равно будет испещрена надписями с желаниями любви, семьи и детей.

Наше путешествие можно закончить в недавно открывшемся, довольно симпатичном видовом ресторане авторской кухни «Ренет».

Приятный бонус: я вас поснимаю и смонтирую видео на память!

Организационные детали

Туристический сезон на винодельне — с апреля по ноябрь. Экскурсии проводятся еженедельно с четверга по воскресенье по предварительной записи

Это тур для взрослых, но на винодельню можно пройти с детьми старше 14 лет

В стоимость поездки входит трансфер и сопровождение гида из нашей команды

Дегустация на винодельне оплачивается отдельно:

групповая — 2000 ₽ с чел., сет «Летний»

групповая — 2300 ₽ с чел., сет «Наш Собер Баш» (при наборе группы от 7 человек)

индивидуальная — 14 000 ₽ (сет из резервных вин)

экскурсия без дегустации — 1700 ₽

Питание в дороге, вина и сыры также не входят в стоимость экскурсии.